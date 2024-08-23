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В ФРГ следствие в отношении обменянного Минском Рико Кригера

Евгений Жуков
23 августа 2024 г.

По данным WamS, в ноябре 2023 года КГБ Беларуси обратился к Берлину с просьбой о правовой помощи. В федеральной прокуратуре Германии подтвердили, что в отношении обменянного Минском Рико Кригера ведется расследование.

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Гражданин ФРГ Рико Кригер в заключении, кадр интервью белорусскому гостелеканалу
Гражданин ФРГ Рико Кригер в заключении, кадр интервью белорусскому гостелеканалуФото: youtube.com/@atnbtrc

Федеральная прокуратура Германии проводит следственные действия в отношении гражданина Германии Рико Кригера (Rico Krieger), который был приговорен в Беларуси к смертной казни, но освобожден в рамках масштабного обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом. Соответствующую информацию, опубликованную ранее еженедельником Welt am Sonntag (WamS), подтвердила в пятницу, 23 августа, представительница прокуратуры в Карлсруэ.

По данным WamS, расследование проводится по первоначальному подозрению в организации взрыва с использованием взрывчатых веществ. Именно в этом преступлении Кригер обвиняли и в Беларуси: 27 ноября 2023 года КГБ Беларуси обратился к властям Германии с просьбой о правовой помощи, пишет издание. В германском надзорном ведомстве отказались предоставить какие-либо подробности дела.

Согласно сведениям WamS, Рико Кригер пытался вступить в белорусский добровольческий полк Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ. Однако на его заявку откликнулся не полк, а Служба безопасности Украины, рассказал сам Кригер, еще находясь в Беларуси. Его направили в Минск для подготовки к военной операции. Когда он прибыл в Беларусь, сотрудники СБУ попросили его сфотографировать военную технику и погрузочную платформу, рассказывает еженедельник Welt am Sonntag. Затем немец должен был забрать в лесу рюкзак и положить его на железнодорожный путь. Кригер сделал это, а следующей ночью был арестован.

В разговоре с Welt am Sonntag Рико Кригер подтвердил этот ход событий, утверждая, что не знал о содержимом рюкзака. То, что он признал вину в суде, Кригер объяснил так: "Мне сказали: единственный шанс спасти вашу жизнь - это сделать именно так, как мы вам говорим. Так что я все и признал". Он настаивает на том, что не устраивал взрыва и никакой вины на нем не лежит. По данным газеты, в день освобождения Кригера в квартире его гражданской жены был проведен обыск.

30-летний Рико Кригер был единственным, кого Минск передал Западу в рамках масштабного обмена 1 августа. 24 июня 2024 года он был приговорен в Беларуси к смертной казни по шести статьям уголовного кодекса, в том числе за "акт терроризма", "приготовление к наемничеству", "незаконные действия в отношении взрывчатых веществ" и "приведение в негодность путей сообщения".

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