AI: Количество смертных казней в мире выросло почти на треть

По данным международной организации Amnesty International, в 2023 году были казнены не менее 1153 человек. В Беларуси приведенных в исполнение приговоров в прошлом году не было.

Согласно докладу правозащитной организации Amnesty International (AI), в 2023 году не менее 1153 человек были казнены: обезглавлены, повешены, застрелены или отравлены. Это на 31% больше, чем в предыдущем году: в 2022-м были приведены в исполнение не менее 883 приговоров. Показатель 2023 года стал самым высоким с 2015 года, когда Amnesty International зарегистрировала 1634 случая смертной казни.

Китай по количеству казней опережает Иран и Саудовскую Аравию

Из 16 стран, в которых были приведены в исполнение смертные приговоры в прошлом году, резкий рост обеспечили лишь несколько: на Иран пришлось почти три четверти (не менее 853) всех казней, на Саудовскую Аравию - 15% (172). Большее число приговоров (по сравнению с 2022 годом) привели в исполнение в Сомали (не менее 38) и США (24).

Количество новых смертных приговоров, вынесенных в мире в 2023 году, тоже выросло - на 20% (2428 приговора в 52 странах).

Информация о количестве смертных приговоров и казней в Китае относится к государственной тайне, но в Amnesty International предполагают, что речь может идти о тысячах казненных в этой стране. То же относится и к Северной Корее и Вьетнаму, которых правозащитники подозревают в проведении казней в больших масштабах.

"Резкий рост числа казней по всему миру шокирует. Цифры Amnesty International показывают лишь вершину айсберга, поскольку в некоторых странах нет точных данных", - говорит глава комитета бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt), оценивая статистику.

В Беларуси в 2023 году казней зафиксировано не было

AI считает успехом сокращение числа стран, в которых приводятся в исполнение смертные приговоры. "Все больше стран отказываются от жестокой практики смертной казни", - говорит генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Юлия Духров (Julia Duchrow).

Число стран, где приводились в исполнение смертные приговоры, сократилось с 20 в 2022 году до 16 в 2023 году. Всего на сегодняшний день смертную казнь прекратили применять в 144 странах.

В Беларуси, Японии, Мьянме и Южном Судане смертные приговоры в 2023 году не приводились в исполнение. Беларусь остается единственной страной Европы, где заключенных приговаривают к смертной казни. В прошлом году законодательство в стране ужесточили - теперь смертная казнь предусмотрена для чиновников и военнослужащих, осужденных за госизмену.

В 2023 году в Беларуси был вынесен один смертный приговор: в отношении 47-летнего мужчины, которого суд признал виновным в истязании и убийстве трехлетнего сына.

Смертная казнь как политический инструмент

В некоторых странах, где выносят смертные приговоры, казнь используется как политический инструмент. Согласно докладу Amnesty International, власти Ирана все чаще используют смертную казнь для устрашения населения и укрепления своей власти.

Из общего числа смертных приговоров более 60% были приведены в исполнение за преступления, которые по международному праву не должны караться смертной казнью, в частности, за преступления, связанные с наркотиками.

В Саудовской Аравии, стране, занимающей третье место по числу смертных приговоров, ситуация улучшилась только на первый взгляд, утверждают правозащитники. Хотя число приведенных в исполнение смертных приговоров снизилось на 12% (до 172 со 196 в 2022 году), в докладе Amnesty International говорится, что "признания" были получены с применением пыток, а смертные приговоры выносились вопреки международному праву и после несправедливых судебных разбирательств. Как, например, в деле Мухаммада аль-Гамди. Бывший учитель был приговорен к смертной казни в июле 2023 года за посты в социальных сетях с критикой правительства.

В Иране и Саудовской Аравии зафиксировано много казней за действия, которые могут считаться преступлением в случае очень широкой трактовки законодательства. Например, к смертной казни там могут приговорить за "вражду против Бога".

Еще одной важной темой прошлого года для правозащитников стал Сингапур, где с помощью чрезмерного применения смертной казни пытались взять под контроль проблему наркотиков.

Озабоченность по поводу США и стран Африки к югу от Сахары

AI также обеспокоена ситуацией в США, где количество смертных казней выросло с 18 до 24. В американских штатах Айдахо и Теннесси были внесены законопроекты, разрешающие казни путем расстрела, а в штате Монтана рассматривается вопрос о расширении списка веществ, используемых для смертельных инъекций.

AI зафиксировала также "резкое увеличение числа казней" в Сомали: количество выросло с шести в 2022 году до 38 в 2023-м. Число зафиксированных смертных приговоров в странах Африки к югу от Сахары возросло на 66% - до 494.

Германия пытается оказать давление на страны, в которых применяется смертная казнь, - во время переговоров или с помощью официальных нот протеста. В Amnesty International однако считают, что этого недостаточно. "Мы хотели бы, чтобы правительство Германии придавало большее значение борьбе со смертной казнью и принимало четкие дипломатические меры в отношении стран, которые привлекают к себе негативное внимание", - говорит эксперт немецкого отделения AI Макс Майсауэр (Max Meißauer).

Правозащитник резюмирует: "Люди пытаются придать смертной казни видимость справедливости. Но на самом деле речь идет об удовлетворении животных инстинктов в обществе. Она не имеет ничего общего с правосудием. Она была и остается местью".