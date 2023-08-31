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HRW: В Саудовской Аравии вынесен смертный приговор за твиты

Ольга Лебедева
31 августа 2023 г.

Учитель в Саудовской Аравии и брат активиста в изгнании приговорен к высшей мере исключительно за активность в Twitter и YouTube. HRW заявила об усилении репрессий за инакомыслие.

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Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд
Столица Саудовской Аравии Эр-РиядФото: FAYEZ NURELDINE/AFP

В Саудовской Аравии вынесен смертный приговор 54-летнему учителю на пенсии Мухаммаду аль-Гамди за посты в соцсетях. Суд признал аль-Гамди  виновным в заговоре против властей и подрыве государственных институтов, основываясь только на его мирном выражении мнения в Twitter и YouTube, сообщила правозащитная организация Human Rights Watch во вторник, 29 августа.

Согласно ее информации, решение принял специализированный уголовный суд Саудовской Аравии 10 июля. В качестве доказательств вины подсудимого он привлек его твиты, ретвиты, а также активность в YouTube. По мнению суда, аль-Гамди виновен в "описании короля и наследного принца в форме, подрывающей религию и право", связи с террористической организацией и публикации фейков "с намерением совершить террористическое преступление".

HRW заявила об усиление репрессий за инакомыслие

Human Rights Watch призвала власти королевства отменить приговор, который отражает "усиление репрессий против свободы выражения мнений и мирного политического инакомыслия". "Репрессии в Саудовской Аравии достигли ужасающей новой стадии, когда суд может вынести смертный приговор только за мирные твиты", - заявил эксперт HRW по Саудовской Аравии Джои Ши. Он призвал власти страны "отвергнуть эту пародию на правосудие".

Мухаммад аль-Гамди был задержан в июне 2022 года возле своего дома в Мекке и помещен в тюрьму аль-Дахбан к северу от Джидды, где он находился четыре месяца в одиночной камере и был лишен доступа к адвокату и контактов с родственниками. Позже он был переведен в тюрьму аль-Хаир в Эр-Рияде.

Брат критика властей в изгнании

Мухаммад аль-Гамди не считает себя политическим активистом или правозащитником, а называет себя частным лицом, выражающим некоторую обеспокоенность по поводу правительства Саудовской Аравии, указывает HRW со ссылкой на осведомленные источники. Осужденный является братом известного в Саудовской Аравии исламского ученого и критика правительства Саида бен Насера аль-Гамди, проживающего в изгнании в Великобритании. По его словам, смертный приговор вынесен, чтобы досадить лично ему после неудачных попыток властей вернуть его в страну.

Как отмечает Human Rights Watch, власти Саудовской Аравии в последние годы все активнее принимают меры против семей критиков и диссидентов за рубежом, пытаясь заставить их вернуться. Приговор аль-Гамди является самым жестоким в серии дел в отношении пользователей соцсетей.

По данным правозащитной организации Amnesty International, Саудовская Аравия является одной из стран с наибольшим числом вынесенных смертных приговоров.

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Заявление HRW

Приговор в Саудовской Аравии
www.hrw.org
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