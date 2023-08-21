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HRW об убийствах сотен эфиопов саудовскими пограничниками

Ольга Лебедева
1 ч. назад

По данным HRW, с начала 2022 года на границе Йемена и Саудовской Аравии были убиты сотни мигрантов. Доклад основан на опросах десятков свидетелей, спутниковых снимках и свидетельствах из соцсетей.

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Эфиопские мигранты высаживаются на берег Йемена,
Эфиопские мигранты высаживаются на берег Йемена, 2019 годФото: Nariman El-Mofty/AP/picture alliance

По данным правозащитной организации Human Right Watch, пограничники Саудовской Аравии с начала 2022 года убили сотни мигрантов из Эфиопии. В понедельник, 21 августа, правозащитники опубликовали доклад, основанный на опросах 38 свидетелей, спутниковых снимках, а также опубликованных в соцсетях видео и фотографий. Только на основании рассказов свидетелей установлено, по меньшей мере, 28 "инцидентов с применением огнестрельного оружия", в том числе минометных обстрелов, заявила HRW. 

В числе прочего, сообщается, что пограничники спрашивали мигрантов, в какую часть тела им стрелять, а затем расстреливали их с близкого расстояния. 20-летняя девушка из эфиопского региона Оромия сообщила правозащитникам, что саудиты стреляли в группу мигрантов, которых только что освободили из-под стражи. Эксперт HRW Надя Хардман заявила, что силы безопасности Саудовской Аравии убивают "сотни мигрантов и просителей убежища в отдаленном приграничном районе вне поля зрения остального мира".

Как отмечается в докладе, большинство описываемых инцидентов произошли после вступления в апреле 2022 года соглашения о прекращении огня в Йемене. В Саудовской Аравии работают сотни тысяч эфиопов, которые приезжают в ближневосточное королевство, в том числе, через Йемен, уже многие годы охваченный гражданской войной. Одной из конфликтующих сторон в этой войне выступает Саудовская Аравия, которая в 2015 году создала военную коалицию для поддержки правительства Йемена.

Расследование выявило широкое распространение и систематичность убийств мигрантов

В HRW заявили, что уже почти 10 лет документируют случаи жестокого обращения с эфиопскими мигрантами в Саудовской Аравии и Йемене, но выявленные в последнее время убийства свидетельствуют о широком распространении и систематическом характере такой практики, которая может представлять собой преступления против человечности.

Собеседник во властных структурах Саудовской Аравии в ответ на запрос агентства AFP назвал обвинения "необоснованными" и "базирующимися на ненадежных источниках". В свою очередь HRW сообщила, что не получила ответов на свои запросы от официальных лиц в Эр-Рияде. Между тем повстанцы-хуситы, контролирующие север Йемена и поддерживаемые Ираном, в разговоре с HRW обвинили саудовских пограничников в "умышленных убийствах мигрантов и йеменцев". В свою очередь мигранты в разговоре с правозащитниками сообщили, что хуситы действуют в сговоре с контрабандистами и шантажируют людей, пытающихся незаконно пробраться в Саудовскую Аравию. Йеменские повстанцы отвергли данные обвинения.

В Берлине критикуют обучение саудовских пограничников Германией

Между тем министерство иностранных дел ФРГ "очень обеспокоено" масштабными обвинениями в отчете HRW, заявила представитель ведомства. Однако у ведомства пока нет собственной информации в этой связи, добавила она на пресс-конференции. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) указала на появившийся ранее отчет ООН о вытеснении и убийствах беженцев Саудовской Аравией и заявила, что для сотрудничества Берлина и Эр-Рияда важно получить ответ на этот отчет от саудитов.

В оппозиции призвали власти к изменению политики в отношении Саудовской Аравии. Депутат бундестага от Левой партии Клара Бюнгер (Clara Bünger) раскритиковала поставки немецкого оружия ближневосточной абсолютной монархии, указав на информацию о "варварских расстрелах людей" на ее границах. Кроме того, "большой ошибкой" было решение о повторном обучении саудовских пограничников Федеральной полицией Германии, уверена она. Необходимо выяснить, причастны ли к массовым расстрелам и нарушениям прав человека обученные Германией силы, призвала Бюнгер.

По данным HRW, в Саудовской Аравии живут и работают около 750 тысяч выходцев из Эфиопии, большинство из них - нелегалы. Эфиопы вынуждены покидать свою страну из-за климатических изменений, вооруженных конфликтов и нарушений прав человека. Информация HRW подтверждается данными ООН. Эксперты Организации Объединенных Наций в прошлом году сообщили об убийстве саудовскими силами безопасности на границе с Йеменом 430 мигрантов.

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