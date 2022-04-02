 ООН объявила о двухмесячном перемирии между сторонами конфликта в Йемене | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.04.2022

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Мир

ООН объявила о двухмесячном перемирии между сторонами конфликта в Йемене

Повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы договорились о прекращении огня, приуроченном к Рамадану. Восьмилетняя война привела к гуманитарному кризису.

Искореженный автомобиль и обломки стены после авиаударов по Сане

Разрушения после авиаударов по Сане

Две стороны продолжающегося вот уже восемь лет конфликта в Йемене - правительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования повстанцев-хуситов - сложат оружие на два месяца, заявил в пятницу, 1 апреля, специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг. Перемирие начнется 2 апреля вечером – с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Как отметил в своем заявлении Грундберг, "стороны согласились прекратить все наступательные военные воздушные, наземные и морские операции на территории Йемена и за его границами".

Соглашение было достигнуто два дня спустя после заявления Саудовской Аравии о прекращении военных действий на время Рамадана.

Цель ООН - окончательное прекращение огня

В заявлении ООН говорится, что в рамках соглашения судам с топливом будет разрешено швартоваться в порту Ходейды. Отсутствие доступа в порт стало причиной того, что хуситы отвергли предложение Эр-Рияда о прекращении огня в среду. Как заявил Грундберг, перемирие может быть продлено, и призвал все стороны конфликта добиваться прекращения войны. "Я планирую активизировать работу со сторонами с целью окончательного прекращения огня, принятия срочных экономических и гуманитарных мер, а также возобновления политического процесса", - указал он.

"Цель этого перемирия - дать йеменцам необходимую передышку от насилия, облегчить гуманитарные страдания и, самое главное, дать надежду на то, что конец этого конфликта возможен", - добавил спецпосланник ООН.

Вашингтон и Лондон приветствуют объявление о перемирии

Президент США Джозеф Байден приветствовал эту новость в своем заявлении. "Данная инициатива предоставит долгожданную передышку йеменскому народу", - отметил он и добавил: "Это важные, но недостаточные шаги. Прекращение огня должно соблюдаться, и, как я уже говорил ранее, нам крайне необходимо закончить эту войну".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также приветствовал прекращение огня, назвав это "окном возможностей для окончательного установления мира и прекращения гуманитарных страданий".

Тяжелейший гуманитарный кризис в мире

Противостояние в Йемене началось в 2014 году, когда хуситы взяли под контроль столицу Сану. Они сместили президента Абда Раббо Мансура Хади, вынудив его покинуть страну. В марте 2015 года международная коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала кампанию по восстановлению власти правительства Хади.

Во время вооруженных действий за восемь лет погибло свыше 150 000 человек, в том числе более 14 500 мирных жителей. ООН назвала этот конфликт самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире.

В марте ООН сообщила, что для смягчения последствий гуманитарной катастрофы в Йемене необходимо собрать 4,27 млрд долларов (3,9 млрд евро).

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    Автор: Диана Ходали, Виталий Кропман


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