Как приговоренные к расстрелу в РБ ждут исполнения приговора

В США осужденные проводят в камере смертников порой десятилетия, в Беларуси с момента вынесения смертного приговора до приведения его в исполнение в среднем проходит меньше года.

За всю историю независимой Беларуси по приговору суда в стране было казнено 330 человек, и только троих приговоренных к высшей мере наказания помиловал Александр Лукашенко - они получили продолжительные тюремные сроки.

У осужденных, ожидающих расстрела, фиксируют психические расстройства. Их не выводят на прогулки, даже встречи со священником стали под запретом. В каких условиях в РБ - единственной стране в Европе, в которой сохраняется смертная казнь, - содержат приговоренных к ней, и надеются ли осужденные на смягчение наказания - в материале DW.

В каких условиях содержат приговоренных к смертной казни

До вынесения смертного приговора обвиняемые и подсудимые содержатся на общих условиях в СИЗО по всей Беларуси. Когда дело доходит до апелляции на приговор, их перевозят в следственный изолятор в Минске, где находятся специальные камеры для смертников. Там же приводят такие приговоры в исполнение.

Бывший адвокат Людмила Казак, которая защищала приговоренных к расстрелу, рассказывает, что камеры для них расположены в подвальном помещении - спецкоридоре, изолированном от основного. Доступ сюда имеет ограниченное количество охранников. В спецкоридоре, по словам Казак, 15 двухместных камер, которые оборудованы системой круглосуточного видеонаблюдения.

Андрей Полуда Фото: Privat

В камерах есть небольшое окно, которое закрыто не только решеткой, но и толстым листом железа с небольшими дырочками для вентиляции - солнечный свет в камеры практически не попадает. Прогулка для ожидающих смертной казни не предусмотрена. Каждый день в камерах у них проводится обыск. При этом осужденные, как говорят, умудряются перестукиваться и отправлять записки в другие камеры.

Правозащитник Андрей Полуда отмечает, что ни осужденный, ни его родные не знают, когда будет исполнен приговор. Как показывает практика, с момента, когда смертный приговор вступает в силу, до самого расстрела в среднем проходит меньше года.

"Представьте: двое осужденных находятся в одной камере, пытаются ужиться. Неожиданно одного из них выводят из камеры, и он просто не возвращается - так второй понимает, что первого расстреляли. Состояние этого второго человека из-за переживаний просто чудовищное. Адвокаты такое наблюдали неоднократно", - делится Людмила Казак.

У осужденных, ожидающих расстрела, фиксируют психические расстройства

Осужденным на смертную казнь до исполнения приговора оказывают необходимую медицинскую помощь. Сложнее обстоит дело с психологической и психиатрической помощью, уточняет Казак: "В ожидании исполнения приговора осужденные страдают бессонницей, нервными расстройствами. Им назначают антидепрессанты и снотворное, но, по словам моих клиентов, препараты не давали нужного эффекта".

Бывший начальник медслужбы Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Василий Завадский отмечает, что по закону, если у осужденного обнаружены признаки психического расстройства, то приведение смертного приговора в исполнение приостанавливается.

"Олег Алкаев, бывший начальник минского СИЗО-1 (там приводятся в исполнение смертные приговоры. - Ред.), утверждал, что многие приговоренные к смертной казни были психически неадекватными, не понимали, что с ними происходит. Соответственно, приговор мог быть отсрочен, если бы родственники через адвокатов добились проведения экспертизы", - добавляет Завадский.

Но, по мнению Людмилы Казак, психиатры в СИЗО стараются не доводить до этого: "У моих клиентов были психические расстройства, их регулярно осматривали врачи, они получали специальное лечение. Задача психиатров в СИЗО сводилась к тому, чтобы не допустить развития заболевания до той формы, когда исполнение смертного приговора было бы невозможным".

Также приговоренные к расстрелу имеют право на встречи со священником. По словам Казак, это было самой важной формой психологической поддержки для ее подзащитных. Однако с 2020 года такие встречи стали невозможны. Под предлогом пандемии коронавируса священников перестали пускать в СИЗО.

"Пусть меня скорее расстреляют"

Приговоренные к смертной казни имеют право на помилование, соответствующие заявление рассматривает специальная комиссия, но последнее слово - за белорусским правителем Александром Лукашенко. И хотя положительных решений в таких случаях - менее 1%, каждый осужденный до последнего надеется на лучшее, подчеркивает Людмила Казак. О решении, что их прошение о помиловании отклонено, большинство приговоренных узнают перед исполнением приговора.

Людмила Казак Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Известно о трех случаях в Беларуси, когда приговоренным к расстрелу его заменили на продолжительные сроки тюремного заключения. Первый - дело Дмитрия Хархаля, который в 1994 году убил двух человек в Минске; смертную казнь ему заменили на 15 лет колонии (до 1998 года это был максимальный срок лишения свободы в РБ). В 2021 году Лукашенко помиловал братьев Илью и Станислава Костевых, в 2018-м они жестоко убили соседку и, скрывая следы преступления, подожгли ее дом. Костевым расстрел заменили на пожизненное заключение.

"Я была защитником Станислава Костева. На определенном этапе он говорил: "Мне уже неважно, что будет. Пусть меня скорее расстреляют", - вспоминает Людмила Казак. - Он уже не мог находится в неведении и не понимал, зачем бороться, чтобы в итоге всю жизнь провести в тюрьме". Но как раз в том случае Лукашенко принял решение о помиловании, что стало неожиданным и для адвокатов.

"Думаю, Лукашенко хотел показать себя с более милосердной стороны, это уже был 2021 год, - полагает бывший адвокат. - Хотя как раз в деле Костевых его комментарии привели к тому, что братьев приговорили к исключительной мере наказания. А потом он решил, что может распорядиться иначе: хочу казню, хочу милую".

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