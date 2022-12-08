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Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
Правовые основы государстваБеларусь

Почему Лукашенко хочет ввести смертную казнь за госизмену?

Татьяна Гаргалык
1 ч. назад

Смертную казнь за измену государству могут ввести для белорусских чиновников и военнослужащих. Зачем властям потребовались такие поправки в УК? DW собрала мнения экспертов.

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Власти Беларуси, где до сих пор применяется высшая мера наказания в виде расстрела, хотят ввести смертную казнь за измену государству. 7 декабря Палата представителей парламента РБ приняла в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Им "в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству" вносятся поправки в ч. 2 ст. 356 УК ("Измена государству, совершенная должностным лицом, занимающим ответственное положение, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего").

Если предложенные поправки вступят в силу, смертная казнь может быть применена к должностному лицу или военнослужащему, изменившему государству. Для чего властям в Минске понадобилось срочно менять УК, разбиралась DW.

"Смазать репрессивную машину на случай мобилизации"

"Белорусские власти, в некотором смысле, смазывают механизм своей репрессивной машины на случай мобилизации и вступления в войну. Я не могу сказать, что решение вступать в войну принято, этого мы не знаем, не видим каких-то признаков, но система к этому готовится", - считает белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

Артем Шрайбман
Артем ШрайбманФото: privat

По его мнению, закон, позволяющий применять смертную казнь за госизмену, нужен, чтобы запугать потенциальных дезертиров - тех, кто откажется выполнять приказы. Эксперт упоминает и другие новшества в белорусском законодательстве: "В первую очередь, это делается для запугивания в контексте мобилизации, именно поэтому сейчас принимаются и поправки в УК, которые предусматривают ответственность за дискредитацию армии, то есть  ровно то же самое, что принималось в России в начале войны".

Лукашенко хочет держать в страхе вертикаль и военных?

О том, что власти в очередной раз хотят напугать население, говорит и белорусский политолог Александр Класковский. По его мнению, Александр Лукашенко сделал ставку на то, чтобы все время поднимать градус страха в обществе, причем запугивать не только противников режима, но и свою властную вертикаль, чиновников и военных.

Александр Класковский
Александр КласковскийФото: DW/E. Daneiko

Собеседник уверен, что на их идейную стойкость, учитывая опыт протестов 2020 года, белорусский правитель особо не надеется, поэтому предпочитает превентивно держать в страхе, чтобы в критической ситуации кто-то не перебежал на другую сторону. То, что изменения в законодательство принимают сейчас, по оценке Класковского, может свидетельствовать как о внутреннем кризисе системы, так и возможном вступлении Беларуси в войну.

"Лукашенко всячески выкручивается (чтобы не вступать в войну в Украине. - Ред.), но хватит ли у него для этого ресурсов - неизвестно. Мы не знаем, насколько сильно давит на него Путин. Однако моральный дух белорусской армии не очень высокий, воевать против украинцев не хотят ни солдаты, ни многие офицеры. Для них также предусмотрен в этом законопроекте "превентивный кнут" в виде расстрела", - отмечает политолог.

"Закон в Беларуси используется для удержания власти"

"Закон в Беларуси используется для удержания власти, захваченной Лукашенко. К тому же идет война, пусть белорусы и не воюют на территории Украины, но власти РБ помогают России. В такой ситуации наиболее вероятное объяснение принятия поправок в УК о смертной казни за госизмену - это подготовка к мобилизации, устрашение населения и своих чиновников. Лукашенко всегда действует по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Он говорит: "Смотрите, ребята, мы в сложной ситуации, отступать некуда, если что, я вас поубиваю", - рассуждает советник по правовым вопросам Народного антикризисного управления (НАУ) Михаил Кирилюк. И напоминает, что еще в 2020 году ОБСЕ констатировала в Беларуси правовой дефолт.

Андрей Полуда
Андрей ПолудаФото: Privat

По мнению Кирилюка, в принятии подобных законов больше политики, чем права: "Если уголовные дела будут рассмотрены в соотвествии с законами, принятыми в строчном порядке парламентариями, которых никто не избирал (уверен, что подавляющее большинство белорусов не знают своего депутата), никто не поверит, что это правовой судебный процесс, что это не политическая расправа", - уточняет собеседник.

В свою очередь, координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда предлагает обратить внимание на законодательные изменения от мая 2022 года, расширившие сферу применения смертной казни, в том числе за несовершенные преступления. Тогда, в частности, было одобрено применение высшей меры наказания за покушение на теракт.

Власти пытаются минимизировать риски?

"Мы это расценивали как реакцию государства на то, что происходило в обществе после 24 февраля, в том числе на действия так называемых "рельсовых партизан". Если мы говорим о нынешних изменениях в законодательстве, то у них совсем другой субъект. Раньше это были в широком смысле граждане Беларуси, сейчас субъект более ограничен - это либо чиновники, должностные лица, либо люди, имеющие статус военнослужащих", - указывает Полуда.

Он также считает, что в нынешней ситуации власти в Минске пытаются действовать на опережении, стараются избежать каких-то кризисных для себя ситуаций и минимизировать риски. Полуда обратил внимание на то, что правозащитники уже много лет буквально кричат о том, что вопрос о применении смертной казни затрагивает всех и каждого в Беларуси.

"Многие говорили, что это касается только тех, кто совершил двойное убийство или убийство при отягчающих обстоятельствах. Точно также мы все время призывали обратить внимание на условия содержания в тюрьмах - нам в обществе отвечали, что это касается только тех, кто совершил преступление. Когда в Беларуси начались массовые репрессии, и через административные аресты и СИЗО прошло огромное количество белорусов, люди начали понимать, что это касается всего общества. Точно также и с институтом смертной казни - если он есть, то власти начинают раскручивать возможность применения", - предупреждает Андрей Полуда.

На данный момент Беларусь - единственная страна в Европе, законодательство которой предусматривает смертную казнь в качестве меры наказания.

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