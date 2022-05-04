Церковь при и для Лукашенко - молчаливое бронзовое изваяние

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Парламент Беларуси одобрил законопроект о смертной казни за покушение на теракт. Почему об этом молчит церковь и как режим Лукашенко подчинил себе БПЦ, рассуждает в своей колонке для DW теолог Наталля Василевич.
Свято-Духов кафедральный собор в Минске, у входа к которому установили памятник митрополиту Филарету
Специально для рубрики"Беларусь.Перспективы" Наталля Василевич написала колонку о том, почему руководство Белорусской Православной Церкви не осуждает расширение закона о смертной казни и войну в Украине. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".
3 мая в Минске открыли памятник Митрополиту Минскому Филарету. На открытии присутствовал и Лукашенко, который заявил, что Митрополит Филарет был его "духовным наставником и хорошим другом".
Насколько действительно велико было влияние "духовного наставника", можно увидеть из недавнего развития событий: 4 мая верхняя палата парламента Беларуси - Совет Республики - одобрила законопроект, который позволяет приговаривать к смертной казни при покушении на акт терроризма. Нижняя палата парламента приняла этот проект 27 апреля. Закон вступит в силу после того, как его подпишет Лукашенко.
В то же время, Митрополит Филарет вошел в новейшую белорусскую историю как оппонент смертной казни. Он утверждал: "Мы, христиане, не можем оправдывать смертную казнь, ибо это грех убийства". В целом лояльный режиму Лукашенко, Митрополит Филарет в вопросе оценки смертной казни не только с ним расходился, но и находил смелость открыто заявлять об этом. Он также обращался к властям с ходатайствами об осужденных на смертную казнь.
Так, в 1995 году, когда Лукашенко еще не успел установить свою диктатуру и в стране существовал реальный принцип разделения властей и независимость судов, Митрополит Филарет обратился к Верховному суду Республики Беларусь с ходатайством о замене смертной казни на другой вид наказания в отношении Игоря Копытина, приговоренного к высшей мере Витебским областным судом. Президиум Верховного суда заменил Копытину смертную казнь на максимально возможный тогда срок заключения - 15 лет лишения свободы, после отбытия которого Копытин вышел на свободу и начал новую жизнь в своем родном городе Витебске.
И хотя Копытин отрицает всякое влияние церкви на его дело, сам Митрополит Филарет в своей статье "Тезисы о смертной казни", которая в полном объеме существует только в его архивах, утверждает, что именно его ходатайство сыграло роль для спасения Копытина от смертной казни.
"Жизнь любого человека принадлежит его Творцу, Богу. Не мы, грешные люди даровали бытие человеку, - не нам и лишать человека существования," - писал Митрополит Филарет. "Всемогущий Бог, Властитель мира, великих солнц и маленьких сердец" - так поется в белорусском национальном гимне "Магутны Божа", который стал одним из основных саундтреков белорусского мирного протеста и с которым режим начал настоящую войну.
Как и любой диктаторский режим, режим Лукашенко сопротивляется идее о том, что жизнь человека принадлежит Богу. Такая идея имеет не только богословское измерение внутри церкви, она также функционирует и в политическом поле. Она подрывает основания режима, стремящегося к абсолютной власти, построенной на насилии, поскольку выводит жизнь человека из сферы компетенции власти.
А само существование смертной казни как квинтэссенция права на насилие, наоборот, является для диктаторского режима одной из основных экзистенциальных опор - ведь не зря на референдуме 1996 года вопрос о новой конституции, по которой президент узурпировал власть в стране, и вопрос о сохранении смертной казни шли в сцепке - смертная казнь становилась экзистенциальным обоснованием для политической власти Лукашенко как суверена.
Кроме власти над жизнью, диктатуре нужна власть над правом - и не только возможность принимать и менять правовые нормы - конституцию и любые законы, даже пренебрегая самими принципами правового государства.
Как объяснял немецкий политический теолог Карл Шмитт, суверен может не только задавать правопорядок, но и делать исключения из общей нормы и тем самым выходить за пределы правопорядка, - этот принцип Лукашенко сам для себя сформулировал как "иногда не до законов - надо принять жесткие меры, чтобы остановить" .
У церковных лидеров прошлого были моральные "красные линии". Митрополит Филарет, сохраняя лояльность, не мог смолчать в вопросе смертной казни. Его преемник Митрополит Павел в условиях острой фазы политического кризиса в августе 2020 года, также сохраняя лояльность, критически высказался против пыток и насилия по отношению к мирным гражданам со стороны силовиков, - и сразу же перестал быть руководителем Белорусской Православной Церкви.
Таких "красных линий" у современного руководства БПЦ нет. Количество политических заключенных и политических эмигрантов растет с каждым днем. Но руководство БПЦ предпочитает этого не замечать. С территории Беларуси летят ракеты по гражданским объектам в Украине; епископы, священники и верующие Украинской православной церкви обращаются к своим единоверцам в Беларуси за солидарностью - но руководство БПЦ остается глухо к их мольбам.
Власти преследуют даже за молитву - за молитву именно у Минской иконы Богородицы, к которой сегодня в окружении телохранителей и в сопровождении Митрополита Вениамина подходил Лукашенко, четверо православных матерей были задержаны 3 марта.
В этом смысле, открытие памятнику Митрополиту Филарету имеет и символическое значение. В таком "духовном наставнике и друге" нуждается сейчас режим Лукашенко, такой видит сегодня церковь в белорусском обществе - молчаливым бронзовым изваянием.
Автор: Наталля Василевич, теолог, политолог, специалист по конституционному праву, модератор группы "Христианское видение" Координационного совета.
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.
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