 Помогает ли церковь в Беларуси верующим политзаключенным | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 07.01.2022

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Беларусь

Помогает ли церковь в Беларуси верующим политзаключенным

Среди белорусских политзаключенных немало верующих христиан. Священники их поддерживают, но чаще - непублично. DW собрала несколько историй.

Во время экуменической молитвы за Беларусь, Берлин (фото из архива)

20-летний Артем Боярский - из православной семьи, окончил воскресную школу в Гродно. "Дома мы читали совместные молитвы, сыновья ходят с нами на причастие... Какие-то основы у Артема были, но больше в веру он погрузился, когда попал в СИЗО", - рассказывает мама юноши Ольга Боярская.

Боярского задержали 24 марта 2021 года в студенческом общежитии и приговорили к 25 суткам административного ареста якобы за бело-красно-белый флаг на одном из балконов здания. После этого Артем так и не вышел на свободу. 9 декабря его приговорили к пяти годам колонии в условиях усиленного режима по обвинениям в создании и руководстве экстремистским сообществом и грубом нарушении общественного порядка. 

Отказали во встрече со священником

В камере СИЗО у Артема есть Священное Писание, которое он внимательно изучает не один месяц. По словам Ольги, даже когда сына возили на суд, он брал книгу с собой - читал, пока ждал начала заседания в так называемом "стакане" (маленькая камера. - Ред.). "Артем не просто читает, а пытается понять. По его рассуждениям, по тому, какие вопросы он задает в своих письмах, я вижу, какой у него происходит духовный рост", - отмечает Ольга.

Студент из Гродно Артем Боярский

Артем Боярский

Она хотела передать сыну Молитвослов, но никаких книг в СИЗО не принимают, религиозная литература - не исключение. Также, по словам женщины, к заключенным не пускают священников.

"Знаю, что после суда с Артемом хотел встретиться священник, но получил отказ, - говорит она. - Люди год сидят в СИЗО и не могут увидеться со священником, исповедоваться, но это почему-то не интересует Белорусскую православную церковь (БПЦ)".

Как нарушаются права верующих политзаключенных

Рабочая группа "Христианское видение", продемократическое межконфессиональное объединение христиан, возникшее во время протестов в Беларуси, ведет мониторинг преследований по основаниям, связанным с религией. Правозащитники группы собирают факты об ущемлении свободы религии в отношении задержанных, арестованных и заключенных.

Письмо Артема Боярского из заключения

Письмо Артема Боярского из заключения

"Мы ведем базу данных верующих политзаключенных и политзаключенных, нуждающихся в духовной помощи. Большая часть работы происходит непублично, - отмечает теолог Наталля Василевич. - Узнаем о духовных нуждах людей, о том, как к их вере и ее выражению относится администрация изоляторов или исправительных учреждений, даем консультации по поводу организации пасторских визитов. Если таким визитам препятствуют, организуем кампании солидарности, привлекаем внимание правозащитников и христианского сообщества в Беларуси и за ее пределами". 

По словам собеседницы DW, к известному белорусскому оппозиционеру Павлу Северинцу после приговора суда смог попасть священник, а политзаключенным Виктору Седову и Артему Боярскому судьи, рассматривавшие их дела, во встрече со священником отказали. Католическому верующему Никите Емельянову пришлось объявлять голодовку в знак протеста против того, что ему не разрешают посещение священнослужителя. Это вызвало резонанс, и Никиту смог посетить епископ Александр Яшевский. "От готовности священнослужителей прийти к заключенным не многое зависит, все происходит "по милости" администрации тюрьмы, хотят - разрешают, не хотят – не разрешают", - говорит Василевич.

Теолог из Беларуси Наталля Василевич

Наталля Василевич

Позиция церквей в Беларуси

Официальную позицию православной и католической церквей относительно политзаключенных исследовательница объясняет тем, что церковь в Беларуси несвободна. "Как только летом 2020 года церковные лидеры попытались сказать хоть что-то на тему насилия и беззакония, сразу последовала реакция властей: митрополит Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь, а митрополит Минский и Заславский Павел, который возглавлял БПЦ, лишился своей должности, - напоминает Василевич. - Сейчас обе церкви возглавляют, скорее, лояльные режиму лидеры, которые не будут "лезть на рожон" ради преследуемых этим режимом людей".

Священники, желающие поддержать политзаключенных и помочь их семьям, сегодня в основном выбирают непубличный путь. Между тем, по словам Наталли Василевич, некоторые священнослужители выступали в защиту политзаключенных открыто. Священник Владислав Богомольников год назад даже объявил головку в поддержку блогера Игоря Лосика, а письмо с просьбой прекратить уголовное преследование  матери пятерых детей Ольги Золотарь подписали 70 католических священников. А после приговора сыну священника Андрею Авсиевичу, осужденному на 3,5 года за комментарий, священник одного из главных храмов БПЦ во время воскресного богослужения призывал прихожан писать заключенному письма поддержки.

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