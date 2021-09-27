Брат белорусской политзаключенной Натальи Херше рассказал о ее переводе из колонии в тюрьму

Белорусскую политзаключенную, гражданку Швейцарии Наталью Херше переведут из Гомельской колонии в тюрьму. Об этом брат заключенной Геннадий Касьян рассказал белорусской службе "Радио Свабода", указав, что соответствующее решение суд Железнодорожного района Гомеля принял 24 сентября, пишет сайт издания в понедельник, 27 сентября.

По словам Касьяна, пока неизвестно, в какую именно тюрьму должны перевести его сестру. В интервью "Медиазоне" он отметил, что не знает точных оснований для перевода Херше из колонии, допустив, что причиной стало "систематическое нарушение ПВР (правил внутреннего распорядка. - Ред.) и отсутствия признаков "перевоспитания". Геннадий Касьян добавил, что адвокат Херше на судебном заседании не присутствовал.

В суде отказались выдать брату заключенной на руки копию судебного постановления, объяснив это тем, что он не является "уполномоченным лицом".

Приехавшую в отпуск в Минск из Швейцарии Наталью Херше задержали 19 сентября 2020 года на женском марше. В декабре ее осудили на 2,5 года колонии общего режима за то, что она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОНа.

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