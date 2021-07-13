Год в белорусской тюрьме. Что известно о гражданке Швейцарии Наталье Херше  

Вот уже год гражданка Беларуси и Швейцарии Наталья Херше находится в заключении в Беларуси. 19 сентября 2020 года ее задержали на женском марше в Минске, а позже, в декабре, приговорили к 2,5 года колонии общего режима за сорванную с сотрудника ОМОН балаклаву. DW выясняла, что происходит с Натальей и каковы шансы на ее освобождение.

ШИЗО и "мягкий карцер" за отказ шить форму силовикам

Наталья Херше находится в женской исправительной колонии Гомеля. За последние четыре месяца ее брат Геннадий Касьян получил от нее лишь одно письмо. "У меня все хорошо. Читаю, увлекаюсь Солженицыным. Стараюсь проводить время с пользой для тела и ума", - пишет Наталья.

Брату известно, что вначале Наталью поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), а затем перевели в помещение камерного типа (ПКТ) - предположительно, из-за отказа шить форму для силовиков. Об этом ее решении стало известно еще в то время, когда Наталья находилась в СИЗО города Жодино.

"В первый месяц в колонии она шила пакеты из ПВХ. И все было ничего, пока ее не перевели в цех по пошиву обмундирования для силовиков. Она наотрез отказалась работать, и с тех пор начались ШИЗО, отсутствие писем и информации", - рассказывает Геннадий в интервью DW. Долгое время он получал от Натальи лишь короткие телеграммы по понедельникам.

Проблемы с корреспонденцией - форма давления на Наталью, уверен ее брат

Из полученного в сентябре письма Геннадий сделал вывод о том, что в помещении камерного типа Наталью не занимают работой и у нее есть больше свободного времени для самообразования. Во время получасовых прогулок она занимается спортом. Пишет жалобы на условия содержания в колонии и просит брата узнать о том, что происходит с ее заявлениями.

Он уверен, что к случившемуся с ней Наталья относится по-философски, и ее осознание того, что она все делает правильно, со временем лишь окрепло. "Сила характера моей сестры меня приятно удивила. В тяжелейших условиях она смогла проявить себя образцом мужества и стойкости, что так не вяжется с ее хрупкостью", - говорит мужчина.

Прошений о помиловании Наталья не пишет

На мирную акцию протеста Наталья Херше вышла один раз, приехав в Минск в отпуск. Вину в участии в несанкционированном мероприятии и в том, что при задержании она причинила телесные повреждения бойцу ОМОН, Наталья не признала. Обвинили ее в том, что она нанесла царапину 22-летнему Сергею Кончику, стянув с него балаклаву. Сам потерпевший требовал компенсацию в 1000 белорусских рублей и просил, чтобы Наталью "сильно не наказывали".

"Было недостаточно доказательств того, что именно Наталья нанесла царапину. Отсутствовала видеозапись, которая должна была вестись при задержании, отсутствовала сама фотография царапины. И есть много неточностей, которые позволяют судить о том, что приговор был высосан из пальца", - отмечает Геннадий Касьян. Белорусские правозащитники признали Наталью Херше политзаключенной.

Наталья Херше

Надежда на ее освобождение раньше срока или в срок невелика: отказ от работы, помещение в ШИЗО и ПКТ сокращают шансы. Как минимум трижды Наталье предлагали написать прошение о помиловании, но она категорически отказывается, считая себя невиновной. Ее брат Геннадий Касьян уверен, что она лишена свободы только из-за своих убеждений.

"Многие спрашивают, почему она не напишет. Мол, правда-неправда, но если это послужит условием для освобождения, то надо написать. Я не согласен с ними. Я близко чувствую свою сестру, и, возможно, именно так поступал бы на ее месте", - говорит он.

Помощь швейцарского МИД и правозащитников

Наталья 13 лет прожила в Швейцарии. Дома ее ждут дети. "Для детей важно, чтобы мама заботилась о них, хотя они уже и взрослые. Дочь учится в Цюрихском университете. Ей сложно без мамы. Она вынуждена была прервать учебу пока на год и начать подрабатывать", - рассказывает Геннадий. И хотя детям не совсем понятно участие Натальи в белорусском протесте, они не обижаются на нее, принимают ее выбор.

Поддержку Наталье оказывает посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт. "Очень жду встречи с господином Альтерматтом. Он мне уже как родственник. А в последний раз мы даже обменялись воздушными поцелуями. Кто бы мог придумать такое больше года назад", - пишет она. Секретарь посольства подробно докладывает ее брату о всех посещениях. Дипломат побывал у Натальи одиннадцать раз. Последний визит был 27 июля, планируются дальнейшие встречи.

В швейцарском министерстве иностранных дел отмечают, что МИД несколько раз обсуждал дело Натальи Херше с белорусскими властями на самом высоком уровне, но пока взаимоприемлемое решение не найдено. "В рамках консульской защиты Швейцария продолжает работать над тем, чтобы обращение с госпожой Херше было как можно более справедливым", - отвечает на запрос DW Леа Цюрхер, пресс-секретарь МИД Швейцарии.

В свою очередь швейцарские правозащитники продолжают привлекать внимание к ситуации Натальи и оказывать давление на власти для ее скорейшего освобождения. Они запустили онлайн-петицию на трех языках, адресованную министру иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису. Хотя Швейцария ввела санкции против Минска, они требуют усиления экономического давления.

Авторы петиции, в частности, призывают запретить швейцарским компаниям, в том числе, Nestlé и Sandoz, размещать рекламу на белорусском госТВ, чтобы не финансировать пропаганду режима Лукашенко. В документе также говорится о том, что швейцарские банки не должны проводить операции с белорусскими гособлигациями, а Stadler и другим швейцарским команиям необходимо прекратить работу в Беларуси. Правозащитная организация Libereco подготовила и открытое письмо в МИД Швейцарии. В воскресенье, 19 сентября она проведет в Цюрихе акцию в поддержку Натальи.

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