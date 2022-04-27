Зачем в Беларуси расширяют применение смертной казни?

27 апреля депутаты Палаты представителей парламента Беларуси предложили расширить применение смертной казни в стране и ввести ее еще и за покушение на совершение актов терроризма. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты уже приняли в двух чтениях.

Эту инициативу невозможно не связать с текущей политической ситуацией в стране. Недавно по статье "Акт терроризма" задерживали подозреваемых в диверсиях на железной дороге, так называемых "рельсовых партизан", которые своими действиями пытались сорвать наступление России на Украину. Что означает расширение применение смертной казни в Беларуси - у DW.

Смертная казнь за покушение на акт терроризма

"Проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью. Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - сообщили в телеграм-канале Палаты представителей.

Детали и формулировки изменений в Уголовный кодекс пока не раскрываются. Вместе с тем, нужно отметить, что и в действующей редакции кодекса предусмотрена смертная казнь по статьям, связанным терроризмом, однако в частях о смертной казни речь идет об убийстве или совершении акта терроризма группой лиц. Касательно новой идеи властей ввести смертную казнь за покушение, Уголовный кодекс в статье 67 прямо прописывает, что "смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается".

В Беларуси надеялись на мораторий, но ситуация ухудшилась

Координатор кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрей Полуда к предложению депутатов относится крайне негативно. "В Беларуси смертная казнь - это не просто слова, она применяется на практике. Каждый год смертные приговоры и выносятся, и приводятся в исполнение". Правозащитник объясняет, что казнь предусмотрена по 11 составам преступлений. "Но на практике этот вид наказания выносится только за убийство при отягчающих обстоятельствах. Также был эпизод по акту терроризма за инцидент в Минском метро", - рассказывает Полуда.

Тот факт, что смертная казнь в Беларуси не отменяется, а наоборот, расширяется ее применение, Андрей Полуда называет печальным и настораживающим. Он вспоминает, что в начале прошлого года МВД анонсировало изменения в УК, среди которых обсуждался мораторий на смертную казнь, а также подобные разговоры ходили во время подготовки поправок в конституцию. На либерализацию правозащитники надеялись и когда в прошлом году помиловали приговоренных к смертной казни за убийство братьев Илью и Станислава Костусевых.

"Конечно, многое будет зависеть от правоприменения, однако сам факт, что в стране расширяют сферу применения смертной казни - это уже негативный тренд, причем для всей ситуации с правами человека. Власти по-прежнему думают, что наличие смертной казни является сдерживающим фактором, профилактической мерой. Но правозащитники не раз говорили, что тут нет прямой связи: фактором сдерживания является не тяжесть наказания, а его неотвратимость", - говорил Андрей Полуда.

Мера устрашения для протестно настроенных белорусов

Поправки в УК о смертной казни директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич однозначно связывает с политической ситуацией в стране и называет исключительно репрессивной мерой. Кроме ситуации с "рельсовыми партизанами", политолог считает, что власти могут видеть угрозу в участии белорусов в военном конфликте в Украине.

"Нужно понимать, что сейчас понятие "терроризм" трактуется очень широко, например, в него даже включают повреждение имущества, что раньше наказывалось по другой статье. На этом фоне введение смертной казни только за намерение совершить террористический акт - это еще одна мера психологического воздействия на всех, кто как-то включен в протестное движение. Это непропорциональная реакция государства", - говорит Андрей Казакевич.

Политолог поддерживает слова правозащитников о том, что сама по себе смертная казнь не влияет на количество совершаемых преступлений. "Но в логике властей это должно играть на устрашение, вероятно, это сейчас будет активно продвигаться в госСМИ. Единственными механизмом уменьшения протестных проявлений они видят репрессии и пытаются угрозой смертной казни снизить уровень радикального протеста", - считает Казакевич.

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