Повторные приговоры. Как власти Беларуси борются с политзаключенными

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Активистка из Бреста Полина Шарендо-Панасюк - первая в Беларуси женщина-политзаключенная, которую судили "за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждении" (ч. 2. ст. 411 УК). Муж активистки считает, что тех, кто, как и Полина, "не сдался и продолжает борьбу", белорусский режим не собирается выпускать на свободу. За что еще судят политзаключенных, которые уже отбывают наказание, и что об этом думают правозащитники - у DW.

"Человека судят за нарушения, за которые он уже отбыл наказание"

Полину Шарендо-Панасюк задержали в январе 2021 года. Силовики выломали дверь в ее квартиру, конфисковали ряд вещей, а саму женщину задержали и в наручниках отвезли в ИВС, позже перевели в СИЗО. Ее обвинили в насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК) - за то, что оставила царапину на одном из милиционеров, проводивших задержание; а также в оскорблении президента (ст. 368 УК) и представителя власти (ст. 369 УК). В июне активистке вынесли приговор - два года лишения свободы в колонии общего режима.

Полинa Шарендо-Панасюк

А 7 апреля 2022 года Шарендо-Панасюк судили уже во второй раз - в гомельской женской колонии, якобы за неповиновение администрации. К предыдущему сроку приговор добавил еще год колонии. На суд никто из родственников и друзей попасть не смог. Но, как передал адвокат, во время процесса женщина отказалась давать показания и заявила, что не признает законными ни суд, ни приговор.

"Сейчас на всех политзаключенных оказывается давление. Тех, кто не сдался и продолжает борьбу, режим просто не собирается выпускать на волю. Полина понимает, что пока существует эта власть, на свободу она, скорее всего, не выйдет. Сроки будут добавляться. Надо понимать, что ст. 411 не имеет аналогов мире. Человека судят фактически за те нарушения, за которые он уже отбыл наказание", - возмущается Андрей Шарендо, муж политзаключенной.

По его словам, за то, что супруга отказывалась выполнять какие-то приказы администрации колонии - называть свою статью при проверках, разговаривать с сотрудниками или выходить на работу, когда ее заставляли шить форму силовикам, - ее 50 дней держали в карцере (штрафном изоляторе) и три месяца в так называемом помещении камерного типа (ПТК). "Условия содержания в ПКТ Полина сравнивала с концлагерем. За три месяца ее ни разу не водили на прогулку и в душ, в камере была только холодная вода. У нее не было даже носков", - рассказывает Шарендо.

Суды проходят в местах лишения свободы

"Ст. 411 Уголовного кодекса РБ - это инструмент борьбы с непокорными заключенными. Он использовался и раньше, а сейчас он, как уже опробованное средство, применяется к политзаключенным. Эта статья предусматривает наказание только за то, что человек не хочет исправляться, хотя для этого есть масса других способов воздействия на заключенного, в частности, различного рода дисциплинарные взыскания", - поясняет юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.

Павел Сапелко

По его словам, белорусское законодательство позволяет продлевать срок лишения свободы (от года до двух лет) произвольно выбранным заключенным. "Такие суды - это отдельный вопрос. Практически всегда они проходят на территории мест лишения свободы. Формально эти суды не считаются закрытыми, их просто нет смысла закрывать, потому что все равно туда никто не может попасть", - уточняет Сапелко.

По его словам, помимо статьи о неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, есть случаи, когда политзаключенных, уже отбывающих наказание, судят по другим "протестным" или диффамационным статьям.

За что еще судили политзаключенных, отбывающих наказание?

Несовершеннолетнего политзаключенного Никиту Золотарева, страдающего эпилепсией, также судили дважды. В феврале 2021 года его приговорили к пяти годам воспитательной колонии, признав виновным в нарушении ст. 364 УК ("Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел"). А в июле обвинили в избиении сотрудника СИЗО.

Второй приговор - полтора года колонии общего режима. После частичного сложения предыдущего наказания с новым Золотареву теперь придется отбыть 4,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Он много раз жаловался отцу на жесткие избиения в СИЗО, в том числе, с применением электрошокера. Также известно, что Золотарева регулярно наказывают, отправляя в штрафной изолятор.

Второй раз по "протестной статье" судили политзаключенного Ивана Зенько. В прошлом году его приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что на митинге вместе с другими он помешал омоновца задержать одного из участников акции. На суде Зенько заявлял о пытках, избиениях и угрозе сексуального насилия в отношении него. 7 апреля 2022 суд Фрунзенского района Минска вынес Ивану Зенько второй приговор - за участие в акции протеста 9 августа 2020 года (ст. 342 УК).

Доказательством стало видео, на котором "неустановленная личность" с размытым лицом инструктирует протестующих, как вставать в "сцепку". Адвокат высказал предположение, что на видео может быть сотрудник милиции. Тем не менее Зенько приговорили к двум годам колонии, но на совокупный срок это наказание не повлияло.

Новое уголовное дело завели и в отношении политзаключенного Руслана Кузмича, сообщает правозащитный центр "Весна". Его обвиняют в "оскорблении представителя власти". Ранее за комментарий в одном из Тelegram-каналов, которые белорусские власти считают "деструктивным", Кузьмича признали виновным в "содействии экстремистской деятельности" и приговорили к трем годам тюрьмы.

Обвинения в экстремизме и измене государству

Новые обвинения предъявлены также журналистке телеканала "Белсат", политзаключенной Екатерине Андреевой. В феврале 2021 года ее приговорили к двум годам лишения свободы за стрим с акции памяти погибшего Романа Бондаренко. Андрееву, которой до конца срока оставалось пять месяцев, теперь обвиняют в измене государству, за что ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Родственники задержанных во время акций протеста ждут их освобождения из ИВС, август 2020 года

Новое уголовное дело завели и на политзаключенного Сергея Бекаревича. В марте 2021 его приговорили к 2,5 годам лишения свободы за грубое нарушение общественного порядка (ст. 342 УК) и насилие в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК). Сейчас мужчину собираются судить за комментарий в соцсети. Аналогичные обвинения предъявлены Евгению Доморацкому, который ранее был приговорен к двум годам лишения свободы по тем же статьям.

По информации издания "Флагшток", еще один суд прошел по делу Евгения Моренца, которого признали виновным в "создании экстремистского формирования и руководстве им". Ранее за участие в протестах его осудили на три года колонии общего режима. Сейчас к предыдущему сроку прибавили еще год, также ужесточили условия содержания - отбывать наказание Моренец будет в колонии усиленного режима.

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