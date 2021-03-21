 Наталья Херше и новая жизнь в Швейцарии после белорусской тюрьмы | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.02.2022

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Беларусь

Наталья Херше и новая жизнь в Швейцарии после белорусской тюрьмы

"Меня не сломали", - говорит Наталья Херше после 17 месяцев, проведенных за решеткой в Беларуси. DW встретила бывшую политзаключенную в Цюрихе после ее освобождения из тюрьмы.

Наталья Херше

Наталья Херше после освобождения сразу же улетела в Цюрих

Прямые, свежеокрашенные волосы, подчеркнутый карандашом контур глаз, белый кружевной воротничок - через несколько дней после освобождения из белорусской тюрьмы Наталья Херше выглядит свежо и опрятно. Бывшая политзаключенная остановилась у своей 23-летней дочери в недорогой по швейцарским меркам съемной квартире в спокойном районе Цюриха. На столе в гостиной - букеты тюльпанов и роз, которые Наталье подарили после возвращения.

52-летняя уроженка Орши, гражданка Беларуси и Швейцарии, лишь за день до этого восстановила доступ к соцсетям. Наталья читает пропущенные за полтора года в заключении сообщения, постепенно возвращается к прежней жизни, хотя, по ее признанию, пока еще находится в "переходной стадии". Поиски жилья, работы, организацию быта она отложила на потом.

Сейчас для Натальи важнее давать интервью СМИ, рассказывать о том, что с ней произошло. После прилета в Цюрих вечером 18 февраля она выступила на пресс-конференции для швейцарских журналистов. "Я чувствую себя хорошо - эмоционально и физически", - сказала она на немецком практически без акцента и улыбнулась.

Но не заметить ее усталость и истощение было невозможно. Брат Натальи Геннадий Касьян в интервью DW сказал, что навсегда запомнит момент, когда увидел исхудавшую сестру в тюремной робе в день ее освобождения в минском аэропорту. Наталья не скрывает, что 17 месяцев заключения и четыре голодовки в тюрьме сказались на ее здоровье. Однако то, что ее дух не сломлен, становится понятно с первых слов.

"Диктатура - это ложь"

"Мой главный посыл в том, что диктатура - это синоним слов "ложь" и "фальсификация", - говорит она. В декабре 2020 года Натальюприговорили к 2,5 годам лишения свободы за то, что при задержании на женском марше 19 сентября в Минске она якобы сорвала балаклаву и поцарапала лицо омоновца. Наталья свою вину не признала. Она говорит, что стянуть балаклаву ей не удалось, а царапина на лице силовика на фотографии была нарисованной.

Наталья Херше во время суда

Наталья Херше во время суда

Первые месяцы заключения Наталья провела в СИЗО города Жодино, затем ее перевели в СИЗО на улице Володарского в Минске, а в марте 2021 года  этапировали в женскую колонию в Гомеле. Что для нее было самым сложным за это время? "Первое помещение в ШИЗО за отказ шить форменное обмундирование", - не раздумывая, отвечает Наталья. Она подчеркивает, что не отказывалась от шитья гражданской одежды, но не хотела изготавливать форму для силовиков.

Перед тем, как женщину в наказание отправили в ШИЗО, ее заставили зайти в клетку на улице для провинившихся осужденных. "Я сказала, что это ненормально, ведь в клетке содержатся животные, а не люди, и поэтому меня, Натальи Херше, здесь нет, я себя буду вести, как животное. Я зашла в клетку и легла на землю", - рассказывает Наталья, сжимая руки. В общей сложности она провела в одиночной камере длиной 6 метров и шириной 1,5 метра 46 дней. В помещении было холодно. На девятый день она почувствовала воспаление в коленях. Но в лечении ей было отказано - Наталья называет это пытками.

За время заключения женщине трижды предлагали написать прошение о помиловании. По ее словам, она отказывалась от этих предложений, "ни минуту не сомневаясь". Ее уверенность слегка пошатнулась лишь один раз, после визита ее любимого человека в колонию в июле. Но когда Наталья узнала, что прошение о помилование означает признание вины, то поняла, что не может признать клевету. 

Креативный протест Натальи Херше

Когда апелляционный суд оставил приговор Наталье Херше без изменений, она написала заявление о том, что считает своей обязанностью бороться во всех местах своего пребывания с ложью и фальсификациями. И делала это всеми доступными средствами - голодовками, жалобами, высмеиванием системы. Например, выкрикивая в сторону оперативного сотрудника "Да здравствует великая октябрьская революция!" или предлагая спеть песню администрации колонии.

Наталье Херше не разрешили забрать с собой из колонии дневники, но у ее брата остались написанные ею письма

Наталье Херше не разрешили забрать с собой из колонии дневники, но у ее брата остались написанные ею письма

"Это был мой креативный протест. Раз их не интересует, что мое дело сфальсифицировано, могу спеть или станцевать", - объясняет Наталья свои действия, за которые ее называли "неординарной" и "неадекватной". "Мы не быдло, стадо и трусы, мы живой народ, мы белорусы", - задорным голосом поет она.

На вопрос, всегда ли она была такой смелой, Наталья честно отвечает: "Не знаю". До приезда в Беларусь в отпуск в августе 2020 года Наталья Херше более 10 лет жила в Швейцарии. В Санкт-Галлене у нее был любимый человек, работа, достаток, возможность путешествовать и заниматься своим хобби - рисованием, она организовывала выставки своих картин. "Жизнь в Швейцарии что-то сделала с моим менталитетом", - признается Наталья. То, что она является также гражданкой Швейцарии, придавало ей уверенности в тюрьме.

Мечта о вертолете из Швейцарии

"Когда мне было тоскливо, я себе представляла, как прилетает швейцарский вертолет с красно-белый с крестом, кидает мне веревку, я за нее хватаюсь, и он уносит меня", - при воспоминании об этом ее лицо расплывается в улыбке, глаза горят. А ведь красно-белый самолет действительно унес Наталью Херше из Беларуси. Она улетела в Цюрих рейсом турецких авиалиний через Стамбул. Благодаря усилиям швейцарской дипломатии политзаключенную неожиданно освободили из тюрьмы строгого режима в Могилеве, куда ее за непослушание перевели из гомельской колонии.

Власти Швейцарии по-прежнему предлагают Наталье помощь. Она получала смс от статс-секретаря Федерального департамента Йоханнеса Матиаси; звонил и спрашивал, чем помочь, и бывший посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт. "Пока ничего не надо, все замечательно", - ответила Наталья. Единственное, чего она просит от властей Швейцарии, - добиваться освобождения и других политзаключенных в Беларуси.

"Я вышла из тюрьмы человеком"

"Меня не сломали. Меня невозможно наказать. Стержень дает мне моя вера. Благодаря этому я вышла из этой ситуации человеком", - медленно говорит Наталья, тщательно подбирая слова. Впрочем, ее жизнь после освобождения не будет прежней. "У меня было много времени наедине с собой, чтобы все переосмыслить", - говорит она.

Предстоит разговор с уже бывшим возлюбленным, который расстался с ней, когда она была в колонии. Нужно ответить начальнику с работы, который ждет ее возвращения, а вот сама Наталья не уверена, что хочет работать на прежнем месте. Но все перемены к лучшему, уверена она. Пока же Наталья радуется мелочам - возможности сходить в магазин, парикмахерскую, погулять с дочерью по Цюриху, в котором она раньше нечасто бывала.

В соцсетях высказывалось мнение, что в своем сражении с диктатурой Наталья Херше победила. Согласна ли она с этим? "Я даже не думала об этом", - говорит она и через несколько секунд твердым голосом добавляет. - Победа для меня будет тогда, когда закончится диктатура".

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