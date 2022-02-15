Без оглядки на возраст: истории пенсионеров-политзаключенных

После выборов 2020 года против Лукашенко открыто выступили и пенсионеры. И он им этого не простил. Еще во время массовых уличных протестов в Беларуси в 2020 - 2021 годах правозащитники Аmnesty International документировали произвольные аресты и факты жестокого обращения с десятками пожилых людей, принимавших в участие в мирных акциях.

Кроме того, по данным организации, произвольному задержанию и жестокому обращению подвергались пожилые люди, страдающие от тяжелых заболеваний, в том числе рака, болезней сердца и легких. Сегодня среди политзаключенных в Беларуси также есть пенсионеры, в том числе и люди с инвалидностью. Мы собрали несколько историй.

Два с половиной года колонии за комментарии

7 февраля 2022 года суд Берестовицы и Берестовицкого района (Брестская область) приговорил 69-летнюю пенсионерку из Волковыска (Гродненская область) Галину Михальчук к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину признали виновной в оскорблении сотрудников милиции, представителей власти и президента.

По версии обвинения, Галина Михальчук в течение полугода писала негативные комментарии в местном протестном Telegram-канале. В последнем слове в зале суда пенсионерка просила не лишать ее свободы, потому что это станет для нее смертным приговором.

Галина Михальчук получила 2,5 года за комментарии в Telegram

В октябре 2021 года женщину уже судили за оскорбление представителей власти и приговорили к двум годам так называемой "домашней химии" - ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

"Уголовные дела должны были объединить, ведь комментарии были написаны в один период, просто в адрес разных людей. Мама комментировала фото событий 2020 года, потому что очень остро реагировала на насилие, - рассказывает сын Галины Михальчук Владимир Веселик. - Первый суд был в октябре, маме дали два года "домашней химии", после суда она еще месяц провела в СИЗО. 7 февраля ей вынесли приговор по второму делу и вывели из зала в наручниках. Сейчас мама в СИЗО города Барановичи".

Также пять человек предъявили Галине Михальчук иск о возмещении морального вреда на общую сумму 5000 белорусских рублей (более 1700 евро), при том, что ее ежемесячная пенсия в десять раз меньше. Владимир говорит, что приговор будет обжалован, но надежды на то, что что-то изменится, почти нет.

"У мамы с детства проблемы с суставами, которые с возрастом никуда не ушли, а в сырых камерах только усугубились, также у нее гипертония, после трех месяцев в СИЗО начались панические атаки. Но власти неважно, кого сажать, - пенсионер, онкобольной, человек с ограниченными возможностями", - говорит Владимир.

Пенсионерка из СИЗО: "Лучше бы убили меня в глухом лесу"

Почти полгода в заключении пребывает и бывшая учительница белорусского языка и литературы из города Миоры (Витебская область) Эмма Степуленок. 68- летняя пенсионерка - одна из порядка 200 человек, задержанных за комментарии о гибели сотрудника КГБ.

28 сентября 2021 года во время "специальных мероприятий" КГБ взломал дверь в квартиру минского программиста Андрея Зельцера. Тот, по данным следствия, открыл огонь, погиб один из силовиков и сам Зельцер. Вслед за происшествием по всей стране прошли массовые задержания людей, комментировавших случившееся в социальных сетях. Их обвинили в оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни. За это, по белорусскому законодательству, может грозить до 12 лет лишения свободы.

Информация о политзаключенной Эмме Степуленок на сайте правозащитной организации "Весна"

Эмма Степуленок находится в СИЗО №2 города Витебска, близких родственников в Беларуси у нее нет. В письме от 31 января, опубликованном витебскими правозащитниками, женщина рассказывает, что писем от неравнодушных к ней приходит все меньше: "Большое спасибо за письмо и поддержку! Их становится все меньше, и это понятно, люди устали, а тут все беспросветно. Рада за вас, что у вас все хорошо! У меня все по-старому. Сил уже почти не осталось. Ничего не хочу, лучше бы убили меня где-нибудь в глухом лесу, чем эти издевательства! Извините за короткое письмо. Нет сил писать".

60-летнюю женщину обвиняют в терроризме

Пенсионерку Галину Дербыш из агрогородка Обухово, расположенного недалеко от Гродно, подозревают в совершении "акта терроризма". В декабре 2020 года по государственному телевидению рассказали о задержании предпринимателя Николая Автуховича, который, как утверждалось в сюжете, руководил группой людей, стоявших за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника ОМОНа в Гродно.

60-летняя Галина Дербыш уже год и три месяца находится в заключении

В фильме "Тротил протеста", вышедшем в феврале 2021 года на госканале ОНТ, говорилось также, что люди, которых называли "бандой Автуховича", якобы нелегально привозили в Беларусь из Украины оружие и взрывчатку и готовили теракты. По версии следствия, в группу Автуховича входила и 60-летняя Галина Дербыш. Ее задержали с 10 декабря 2020 года.

Дочь женщины Анастасия рассказала DW, что ничего не знает об Автуховиче, его фамилию услышала впервые, когда сотрудник КГБ сообщил, что ее мать обвиняют в терроризме. "В деревне вся жизнь на виду, если бы мама действительно занималась тем, в чем ее обвиняют, все соседи знали бы, - говорит Анастасия. - Мама до пенсии работала бухгалтером, ее все уважают. Когда искали понятых для проведения обыска, никто из жителей Обухово не согласился в этом участвовать".

По словам дочери, Галина Дербыш всегда помогала местным жителям, которые оказались в сложной ситуации, спасала бездомных животных. Также женщина не раз становилась независимым наблюдателем на местных, парламентских и президентских выборах.

"Мы живем в агрогородке, здесь есть сельский совет, который и раньше писал на маму кляузы. Теперь, я думаю, местная власть также внесла свою лепту (в то, что женщину обвиняют в терроризме - Ред.). Мама им неугодна, во время выборов она, как независимый наблюдатель, выявила много нарушений", - рассказывает Анастасия.

Дочь не надеется на гуманный приговор матери

Галина Дербыш находится в заключении уже год и три месяца. Женщина - инвалид второй группы с онкологическим заболеванием, также у нее проблемы с сердцем и серьезно повреждена рука после давней аварии. Несмотря на состояние здоровья, пенсионерке отказались изменить меру пресечения на домашний арест.

"Маме надо постоянно наблюдать за опухолями, которые есть почти во всех внутренних органах и могут увеличиваться, быть как доброкачественными, так и нет, - отмечает Анастасия. - Мама ежедневно нуждается в приеме медпрепаратов. Однажды она попала в карцер, где ее лишили лекарств, в итоге мама потеряла сознание, при падении получила ушибы тела и головы. Я узнала об этом случайно, когда обнаружила порванную одежду, испугалась, что маму могли избивать, издеваться над ней, начала бить тревогу".

16 февраля стало известно, что дело Николая Автуховича передали в прокуратуру. Время и место суда над ним пока неизвестны, как и то, будут ли вместе с ним судить других фигурантов дела. Между тем, дочь Галины Дербыш говорит, что не надеется на гуманный и адекватный приговор для матери.

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