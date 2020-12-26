Белорусского экс-политзаключенного обвинили в контрабанде оружия из Украины

Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Беларуси участники "преступной группы" "везли тоннами оружие через Украину". "Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять", - сказал он во время посещения детской больницы в Минске в пятницу, 25 декабря. Заявление опубликовано на официальном сайте главы Беларуси.

По словам Лукашенко, "задержали группу Автуховича", а кроме нее "есть несколько группировочек еще". Оружие для этих "террористических групп" якобы завозится из-за границы "через Украину". "Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то", - приводятся его слова на сайте.

Украина отвергает слова Лукашенко

Украина "категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко", в тот же день написал в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. "Мантра про "оружие из Украины" четко вписывается в политику АЛ по запугиванию белорусского народа", - подчеркнул представитель МИД Украины.

Обвинения против Автуховича

В организации террористической группы, осуществившей поджог принадлежащего милиционеру дома и подрыв автомобиля милиционера в Гродненской области, власти Беларуси обвинили уроженца города Волковыск, предпринимателя и бывшего политзаключенного Николая Автуховича. О задержании его и еще семерых человек силовики сообщили 8 декабря.

Белорусские силовики

Как утверждают в КГБ Беларуси, Автухович планировал "устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД", организовывая взрывы и поджоги, а жертв выбирая "при помощи деструктивного Telegram-канала". При обыске у Автуховича силовики нашли стрелковое оружие, патроны, гранаты, бронежилеты и амуницию.

Оппозиционер и политзаключенный

На протяжении многих лет Николай Автухович преследуется властями Беларуси, правозащитники признали эти действия властей политически мотивированными. В 2005 году его признали виновным в уклонении от уплаты от налогов и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2009 году его вновь арестовали и обвинили сначала в поджоге чужого имущества, а затем - в подготовке терактов против главы Гродненского облисполкома и замминистра по налогам и сборам. Обвинения не были доказаны. Автухович был приговорен к пяти годам лишения свободы "за незаконное хранение пяти патронов к охотничьей винтовке". Он полностью отбыл свой срок, освободившись в 2014 году.

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