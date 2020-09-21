 Глава МИД Украины заявил, что не призывал ″душить Беларусь″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.11.2020

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Беларусь

Глава МИД Украины заявил, что не призывал "душить Беларусь"

Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы передали ему содержание беседы между главами МИД Украины и Германии, в котором Дмитрий Кулеба якобы призывал ЕС "ввести серьезнейшие санкции против Беларуси".

Министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Мас

Дмитрий Кулеба и Хайко Мас (фото из архива)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, беседуя с главой МИД Германии Хайко Масом (Heiko Maas), он не призывал "душить Беларусь", как это утверждает находящийся у власти в этой стране Александр Лукашенко.

"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Масом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить Беларусь", ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Кулеба в своем микроблоге Twitter вечером в пятницу, 27 ноября.

Что, по словам Лукашенко, рассказали ему в КГБ

Ранее в тот же день, 27 ноября, белорусское интернет-издание "Белта" сообщило, что Лукашенко во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска "озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси и их планы в отношении страны".

По данным издания, КГБ доложил Лукашенко, что во время разговора между министром иностранных дел Украины Кулебы с его немецким коллегой Масом прозвучала следующая фраза: "Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

Лукашенко прокомментировал это "сообщение спецслужб" так: "Им-то что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?" Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь".

16 ноября издание Українські Новини сообщало, что после введения ЕС санкций против Александра Лукашенко Украина изучает детали этого решения и согласовывает собственные внутригосударственные процедуры по этому вопросы.

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    Автор: Галина Петровская


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