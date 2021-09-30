"Неправильно соболезновал": родные и правозащитники о задержанных за комментарии в Сети

За комментарии после гибели сотрудника КГБ в Беларуси задержали почти 200 человек. DW узнала, что говорят родственники некоторых из них и правозащитники.
Около 200 человек были задержаны в Беларуси за комментарии после гибели сотрудника КГБ. Их обвиняют в оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни. При этом 73 задержанных правозащитники признали политзаключенными, заявив о репрессиях властей по отношению к инакомыслящим. Поводом для задержаний послужило происшествие 28 сентября, когда сотрудники КГБ Беларуси во время "специальных мероприятий" взломали дверь в квартиру программиста Андрея Зельцера на улице Якубовского в Минске. Тот, по данным СК, открыл огонь, были убиты сотрудник КГБ и сам Зельцер.
Задержания прошли по всей стране - в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Витебске и других городах. DW пообщалась с родственниками некоторых из задержанных.
"Илья ушел из дома утром, а в обед позвонил и сказал, что его задержали. Как происходило задержание, никто не видел", - рассказывает Валентина Миронова, мать гомельского активиста Ильи Миронова, которого арестовали 30 сентября. Он известен тем, что написал более 2,5 тысяч писем политзаключенным.
После задержания в одном из провластных Telegram-каналов появилось видео, на котором Миронов извиняется за то, что написал в Facebook о трагедии на ул. Якубовского. На странице активиста действительно есть пост, в котором он высказывает соболезнование семье программиста Андрея Зельцера. Валентина Миронова предполагает, что это могло послужить основанием для задержания сына - "неправильно соболезнования выразил". "Адвокат посетил Илью, рассказал, что он держится хорошо, не жалуется, - говорит женщина. - У меня тоже приняли для сына передачу, получила от него уже три письма".
По словам Валентины Мироновой, Илье продолжают приходить ответы на письма, которые он отправлял политзаключенным - они пока не знают, что он тоже уже не на свободе.
По уголовному делу, возбужденному за комментарии в интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и IT-специалиста Андрея Зельцера, была задержана и библиотекарь из города Крупки Минской области Юлия Чамлай.
"О задержании я мало знаю. Юля живет вместе с сыном и родителями. Мама пришла почти к тому моменту, как они уходили. Юля была в нормальном состоянии, не подавлена, думала, что вернется через пару дней", - сообщила DW сестра задержанной Ольга. По ее словам, сейчас Юлия Чамлай находится в тюрьме в Жодино, в целом чувствует себя нормально.
"Юля добрая и честная, в ней еще живут, я бы сказала, юношеские идеалы, когда веришь в любовь, добро и справедливость. В прошлом году сестра закончила университет в Витебске, получила диплом художника-преподавателя, но работает по первой специальности в детской библиотеке, воспитывает сына", - рассказала Ольга.
73 человека, задержанные по "делу Зельцера", в том числе Илья Миронов и Юлия Чамлай, 6 октября были признаны политзаключенными. В заявлении правозащитников отмечается, что в Беларуси аресты и лишение свободы стали инструментом репрессий в отношении инакомыслящих.
"Уголовная ответственность за разжигание иной социальной вражды или розни следствием и судами селективно и дискриминационно применяется исключительно для защиты институтов власти, причем выделение представителей власти, сотрудников органов внутренних дел, государственных служащих, военнослужащих и т.п. в качестве социальных групп, подпадающих под защиту в этом контексте, нам представляется необоснованным", - также говорится в документе.
По словам правозащитников, нет сведений о том, чтобы задержанные "призывали к насильственным действиям по национальному, этническому, расовому, религиозному признакам".
"Логику белорусских властей надо обсуждать не в рамках закона, а в рамках войны. Недавно журналист гостелеканала СТВ Григорий Азаренок утверждал, что нет больше журналистской этики, а есть солдаты информационной войны и те, кто делает прогноз погоды. В этой парадигме принимаются такие решения", - прокомментировал массовые задержания юрист, ответственный за вопросы юстиции Народного антикризисного управления и Координационного совета белорусской оппозиции Михаил Кирилюк. По его словам, власти очень опасаются вооруженного сопротивления, поэтому готовы сажать в тюрьму даже за комментарии.
"Совершенно очевидно с юридической точки зрения: единственный комментарий, который может повлечь уголовную ответственность, - это комментарий с призывами к насильственным действиям в отношении силовиков. Если кто-то написал, например, "Андрей Зельцер - герой", то он имеет право считать его героем, так же как имеет право написать "Кастусь Калиновский - герой". Или губернатор Муравьев из России вешал повстанцев (речь о Михаиле Муравьеве, подавившем польское восстание 1863 года. - Ред.), а кто-то ставит в Faсebook аватарки с ним, говорит, что он классный парень. С этим ничего нельзя сделать, это свобода слова", - отмечает собеседник DW.
Кирилюк добавляет, что в некоторых странах есть законы о недопустимости оправдания нацизма, но они не могут быть применены к белорусской ситуации. По словам юриста, аналогичное законодательство, которое недавно появилось в Беларуси, стало инструментом борьбы с политическими оппонентами, а не с какими-то пронацистскими партиями, которых в стране нет.
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