В Берлине умер критик Лукашенко Олег Алкаев

Экс-начальник минского СИЗО, написавший книгу об исчезновении и убийстве критиков Лукашенко, ушел из жизни в столице Германии в 69 лет.

Начальник Следственного изолятора №1 МВД Беларуси в 1996-2001 годах Олег Алкаев умер сегодня в Берлине, сообщило издание "Наша нiва".

В Германию Алкаев переехал еще в 2001 году, опасаясь политического преследования, получил политическое убежище. В 2006 году он выпустил разоблачительную книгу "Расстрельная команда" о причастности высших должностных лиц Беларуси к похищениям и убийствам критиков Лукашенко в Беларуси в 1999 году.

Одним из доказательств была книга выдачи оружия, доступ к которой удалось получить Алкаеву. В ней было зафиксировано, что в дни совершения политических убийств расстрельный пистолет (с его помощью приводили в исполнение смертные приговоры) выдавался по распоряжению министра: один раз офицеру, другой - адъютанту министра.

На Олега Алкаева готовилось покушение

В 2012 году на Алкаева готовилось покушение - об этом экс-начальнику СИЗО сообщила немецкая полиция. В 2021 году была обнародована аудиозапись разговора с участием предполагаемого председателя КГБ Беларуси, где обсуждалась "ликвидация" политэмигранта.

Как рассказал сам Алкаев в интервью DW, в последние годы в Берлине он пытался найти себя в литературной деятельности: "Мое хобби - детективный жанр. А в остальном продолжаю расследование преступлений, совершенных в 1999 году. Пишу продолжение книги "Расстрельная команда".

В июле 2022-го экс-начальник СИЗО-1 записал обращение к форуму демсил РБ в Берлине: "Прошу быть терпимее друг другу. Чтобы выяснять отношения, не стоит так далеко ехать. Делается это все в тишине, в других местах и желательно без публичности. Проявите достоинство".

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