Гонка за превосходство в космосе: Китай ищет партнеров

Китайская космическая программа изобилует мифологическими аллюзиями: иероглиф "небо" (天) основан на иероглифе "человек" (人). Свободная интерпретация: космос - это "нечто сверх- или надчеловеческое". Китай использует эти аллюзии с целью показать, что космическое пространство должно быть свободно от политических и идеологических разногласий.

В то же время еще со времен "космической гонки" между СССР и США в период холодной войны стало ясно: все, что делается в космосе, носит политический характер. Речь идет о технологическом превосходстве, инновационной и экономической мощи той или иной страны.

Китай как крупная космическая держава

То, что Китай является одной из великих космических держав, в очередной раз было продемонстрировано 26 октября, когда три тайконавта отправились к китайской космической станции "Тяньгун" на корабле "Шэньчжоу-17". После двух успешных предыдущих проектов ("Тяньгун-1" (2011-2017 гг.) и "Тяньгун-2" (2016-2019 гг.) Китай к ноябрю 2022 года самостоятельно построил новый "Небесный дворец" (так на русский переводится название китайской орбитальной станции), состоящий из одного основного и двух научных модулей, а также трех стыковочных узлов.

Мал да удал

Космическая "трехкомнатная квартира", как называют станцию в китайской прессе, весит 100 тонн, что почти в четыре раза меньше Международной космической станции (МКС). "Небесный дворец" расположился высоте около 450 км и рассчитан на пятнадцать лет эксплуатации. Недавно Китай объявил о планах в ближайшие годы удвоить количество стыковочных модулей.

Китайские тайконавты во время работ в открытом космосе на станции "Небесный дворец" Фото: Liu Fang/Xinhua/AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Пекин готов к полету на "Тяньгун" вместе с иностранными космонавтами, заявил незадолго до запуска "Шэньчжоу-17" заместитель руководителя китайской программы пилотируемой космонавтики Линь Сицян. "Мы хотели бы пригласить все страны, приверженные идее мирного использования космоса, к сотрудничеству в осуществлении совместных полетов на китайскую космическую станцию", - сказал он.

Космос в Китае - прерогатива военных

За космические полеты в КНР отвечает Народно-освободительная армия Китая. Из 18 тайконавтов, среди которых две женщины, в космос смог полететь только один гражданский специалист - эксперт по полезной нагрузке Гуй Хайчао. Но и он, как и все тайконавты, при старте "Шэньчжоу-16" приложил правую руку к шлему в знак уважения к военным и отечеству.

Список космических достижений и планов Китая велик: посадка лунного зонда на темную сторону спутника Земли в 2019 году, посадка марсохода в 2021-м, установка к 2024 году третьего космического телескопа, который будет пристыкован к космической станции для дозаправки и снабжения, и первый пилотируемый полет на Луну к 2030 году.

В гонке за космическое превосходство китайцы идут по пятам за своими американскими конкурентами из Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В настоящее время, кроме "Небесного дворца", только МКС работает с постоянным экипажем.

Международная космическая станция Фото: NASA/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Китай не смог принять участие в этом международном космическом проекте из-за отказа США. Технически МКС может эксплуатироваться до 2030 года. После чего, возможно, "Тяньгун" станет единственным орбитальным форпостом человечества.

"Китай уже является крупной державой в космосе и владеет всем спектром космических дисциплин. Это ставит страну в один ряд с другими космическими державами мира - США и Россией", - резюмирует в интервью DW бывший немецкий астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Томас Райтер (Thomas Reiter), который в общей сложности провел в космосе 350 дней 4 часа и 55 минут.

Идеологическая борьба на орбите

Новые успехи в космосе - это хороший повод для правительства в Пекине подогреть патриотизм и отвлечь внимание населения от реальных проблем - таких как недостаточная экономическая активность или высокий уровень безработицы среди молодежи. Амбициозная космическая программа должна впечатлить и страну, и мир. Государственное телевидение транслировало запуск "Шэньчжоу-17" в прямом эфире на канале CCTV-4, который можно принимать по всему миру.

Особенно Пекин стремится завоевать внимание американских зрителей. Ведь соперничество между Китаем и США продолжается и в космосе. К примеру, в Соединенных Штатах агентству NASA законодательно запрещена любая деятельность, связанная с китайскими космическими полетами.

"Стремясь к звездам, Китай и США борются не только за национальный престиж и мировое технологическое лидерство, но и за геополитическое влияние и военную мощь", - пишет Йоханн Фурман (Johann C. Fuhrmann), с 2021 года возглавляющий пекинское представительство Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung). "Не только в военном отношении Китай должен быть в состоянии утвердиться в этом конфликте в соответствии со своим собственным пониманием, но и во всех других областях, в которых США, как представляется, превосходят Народную Республику, - отмечается в исследовании фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP), опубликованном в марте 2023 года. - Китай наращивает свой потенциал в основном там, где речь идет о его национальной безопасности, например в области фундаментальных исследований и ключевых технологий, таких как полупроводники и новые материалы, используемые, в частности, в аэрокосмической отрасли или биомедицине", - указывается в документе.

Модуль индийской межпланетной станции "Чандраян-3" успешно сел на Южном полюсе Луны Фото: R.Satish Babu/AFP/Getty Images

Тем временем Индия, главный конкурент Китая в Азии, также включилась в космическую гонку. После успешной высадки на Луну в августе этого года страна объявила о намерении построить собственную космическую станцию к 2035 году.

Европа не определилась

А Европа? Европейское космическое агентство довольно рано обнаружило потенциал амбициозной космической программы Поднебесной. Многие астронавты ЕКА прошли интенсивные программы изучения китайского языка, в том числе и немец Маттиас Маурер (Matthias Maurer). В 2017 году он вместе с китайскими коллегами принял участие в тренинге по выживанию в открытом море, чтобы подготовиться к возможному приводнению. "Я считаю, что сотрудничество с Китаем очень важно. Эта страна станет одной из великих космических держав будущего, наряду с США и Россией", - сказал тогда астронавт, который позднее, с 2021 по 2022 год, провел на МКС 176 дней.

Немецкий астронавт ЕКА Маттиас Маурер провел на МКС 176 дней Фото: NASA

Однако в европейско-китайском сотрудничестве имеются и сложности. ЕКА должно сосредоточиться на своих обязательствах по МКС, заявил генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher) на ежегодной пресс-конференции в январе 2023 года. "В настоящее время ни по бюджетным, ни по политическим причинам у нас нет ни зеленого света, ни намерения заниматься второй космической станцией, то есть китайской орбитальной станцией", - отметил он. И тем не менее на сегодняшний день Китайское национальное космическое управление (CNSA) реализует десять совместных проектов с ЕКА, хотя космическая станция и не входит в их число.

Когда пыль уляжется

"Космические полеты и наука в целом должны уметь сохранять каналы связи, - считает бывший астронавт Томас Райтер. - Когда пыль немного уляжется, следует возобновить переговоры с Китаем и искать проекты".

Поскольку космические проекты требуют многолетнего планирования, Райтер хотел бы, чтобы курс на полет к "Небесному дворцу" для астронавтов ЕКА был задан уже в ближайшее время.

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