"Луна-25": Россия старается не отстать от США и Китая

В космонавтике Россия - один из мировых лидеров, но не во всем. В некоторых дисциплинах ей приходится наверстывать упущенное. Последняя, тогда еще советская автоматическая станция "Луна-24" отправилась к спутнику Земли 9 августа 1976 года. Почти день в день, 47 лет спустя, госкорпорация "Роскосмос" запустила в пятницу, 11 августа, станцию "Луна-25". Название, очевидно, символизирует преемственность.

То, что для россиян может выглядеть как возвращение к былому величию, на самом деле - многократно переносившаяся попытка не отстать от конкурентов в новой лунной гонке, в первую очередь США, Китая, Индии, но и других стран с программами освоения Луны.

"Луна-25": продолжение советского опыта

Через несколько недель после вторжения в Украину в апреле 2022 президент России Владимир Путин объявил: "Возобновим лунную программу". По его словам, РФ нужно ответить на вызовы в освоении космоса и получить от этого выгоды на Земле. Хозяин Кремля имел в виду "Луну-25". Но масштабная лунная программа, как во времена СССР, пока остается в России на стадии заявлений о намерениях и проектов.

Советская станция "Луна-17", 1970 Фото: Straube/akg-images/picture alliance

Успех Cсоветского Союза в освоении Луны был относительным. С 1959 года Москва отправила туда более двух десятков станций, но в главной гонке против основного соперника, США, - проиграла. Американские астронавты первыми облетели и высадились на Луну. СССР не добился ни того, ни другого. Неудачи при создании лунной ракеты привели к отказу от амбициозных планов еще в 1970-е годы.

Какова цель российской миссии на Луне

Уже при Путине, в середине нулевых, начались работы над новой автоматической станцией. Проект изначально назывался "Луна-Глоб" и был переименован в "Луну-25" в 2013 году. Европейское космическое агентство ESA было партнером, но после российского вторжения в Украину вышло из проекта. Создание станции шло намного медленнее, чем было запланировано. Технические проблемы заставляли многое переделывать и несколько раз переносить сроки запуска.

Какие тайны хранит Луна? Фото: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Полет с космодрома "Восточный" до Луны займет меньше недели. В отличие от советских станций "Луна-25" должна сесть не в районе экватора, а около менее изученного Южного полюса Луны. Предполагается, что там в грунте есть лед, необходимый для последующих экспедиций - как источник питьевой воды и топлива. Кроме того, РФ хочет изучить возможность добычи на Луне редких и ценных металлов. Ожидается, что "Луна-25" проработает год. Пробы грунта будут брать с помощью руки-манипулятора, анализировать, а результаты передавать на землю. Одна из следующих экспедиций должна доставить пробы на Землю.

Со временем Россия планирует отправить новые станции - сначала на орбиту, а затем снова на поверхность, уже с буровыми устройствами. Но запуск новых экспедиций переносится. Планируется, что "Луна-26" полетит не раньше 2027 года, хотя ранее запуск планировали на 2024 год.

От МКС к своей орбитальной станции

Россия вместе с США и Китаем образует тройку супердержав в пилотируемой космонавтике, но держит эту позицию благодаря наследию СССР. Новых разработок очень мало, а по запускам спутников, зондов и освоению планет и глубокого космоса США ушли далеко вперед.

Один из проектов станции Gateway Фото: Alberto Bertolin/NASA/dpa/picture alliance

Хотя Россия планирует - как США и Китай - отправить космонавтов на Луну, дата постоянно переносится. Сейчас в "Роскосмосе" называют 2030 год. Насколько это реально - вопрос. Пока у России нет ни лунной ракеты, ни корабля, проекты существуют только на бумаге. СССР в этом плане был намного дальше. Война в Украине может заставить снова сдвинуть сроки создания новой техники. В то же время США собираются снова отправить астронавтов на Луну уже в 2024 или 2025 году. Программа "Артемида" - на завершающей стадии. Через несколько лет после США на Луну собирается отправить пилотируемый корабль и КНР.

Точно известно, что Россия после окончания эксплуатации Международной космической станции (МКС) будет создавать свою. Работы должны начаться в 2024 году. Не исключено, что РФ будет продолжать сотрудничать с другими странами на МКС и параллельно строить свою станцию. Пилотируемая космонавтика - одна из немногих сфер, в которой Москва продолжает сотрудничать с Западом.

Китай вместо Запада

Еще до российского вторжения в Украину наметилось отчуждение между РФ и западными странами. Россия в 2021 году объявила об окончательном выходе из возглавляемого США проекта строительства орбитальной лунной станции Deep Space Gateway.

Вместо Запада Россия все теснее сотрудничает в космосе с Китаем. Среди прочего запланировано совместное строительства станции на поверхности Луны - к 2035 году. Правда, этот срок был озвучен до вторжения РФ в Украину.

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