С космодрома Восточный запущена ракета с "Луной-25"

После почти 50-летнего перерыва в России возобновили лунную миссию. Посадка станции на Луну ожидается 21 августа.

С космодрома Восточный утром в пятницу, 11 августа, состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет российской лунной станцией "Луна-25". Ракета вывела ее на суборбитальную траекторию. После этого разгонный блок с лунным аппаратом отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Посадка станции на Луну ожидается 21 августа, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Первая российская экспедиция на лунный полюс

Предполагается, что станция проведет на орбите от трех до семи суток, готовясь к мягкой посадке. Местом приземления был выбран район в южной полярной области Луны, где обнаружены признаки водяного льда. После посадки "Луна-25" займется проведением научных исследований. Срок ее работы рассчитан на год. Миссия должна была состояться еще в 2015 году, но ее несколько раз переносили.

Предыдущая миссия "Луна-24" была отправлена в 1976 году и доставила на землю 170 г лунного грунта. Это первая экспедиция на лунный полюс, все советские лунные станции садились в экваториальной зоне.

Перед "Луной-25" стоит задача отработать технологию мягкой посадки и провести приоритетные научные исследования. Далее запланированы пуски станций "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28", которые будут выполнять более сложные научные задачи. Последняя, в частности, должна будет доставить на Землю образцы лунного полярного вещества.

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