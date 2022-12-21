Убытки космической отрасли РФ могут составить 50 млрд рублей

Только в минувшем году убытки Роскосмоса составили 31 млрд рублей. Из-за санкций Запада в ответ на российское вторжение в Украину ситуация лишь ухудшилась.

Убытки космической отрасли России по итогам текущего года могут превысить 50 млрд рублей. "Сегодня финансово-экономическая ситуация в Роскосмосе говорит о том, что здесь, мягко говоря, не все в порядке. В 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 млрд", - сказал глава госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" в среду, 21 декабря.

"С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, - отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг - все усугубилось. Прогнозируемые убытки по итогам 2022 года - больше 50 млрд руб.", - сообщил Борисов. По его словам, основной источник убытков связан "с ненадлежащей организацией работы предприятий".

"Компании брались за выполнение госзаказа или за заказы самой госкорпорации, но не выполняли их в срок. Причины разные - от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе", - пояснил глава Роскосмоса.

Снижение дебиторской задолженности

Юрий Борисов также сообщил о снижении объема дебиторской задолженности госкорпорации. "Она (задолженность - Ред.) снижается. До разумных пределов, которые устроят и нас как управленцев, и Минфин как контролирующий орган, мы сведем ее, наверное, к середине 2024 года", - надеется гендиректор Роскосмоса.

3 марта Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда "Роскосмос" сообщал, что госкорпорация в ответ на американские санкции приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Он также проинформировал, что Роскосмос прекратит техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180. По его прогнозам, ущерб США из-за отказа РФ поставлять ракетные двигатели для американских ракет составит около $4 млрд.

Между тем первый замгендиректора Роскосмоса Максим Овчинников сообщал, что поставка двигателей в США приносит НПО "Энергомаш" около трети выручки - 10-12 млрд рублей в год. 24 февраля, сразу после российского вторжения в Украину, США и ЕС объявили о введении санкций против российской космической отрасли. В ответ Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

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