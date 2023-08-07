Власти проведут эвакуацию из-за миссии РФ к Луне

Жителей поселка Шахтинск в Хабаровском крае эвакуируют из-за ожидаемого падения первой ступени ракетоносителя "Союз-2.1б", который должен вывести в космос станцию "Луна-25".

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2 ч. назад 2 ч. назад

Власти в Хабаровском крае утром 11 августа эвакуируют жителей поселка Шахтинск (Шахтинский) из-за ожидаемого падения первой ступени ракетоносителя "Союз-2.1б", который должен вывести в космос автоматическую межпланетную станцию "Луна-25". Об эвакуации сообщил в понедельник, 7 августа, Алексей Маслов - глава Верхнебуреинского района, где находится поселок.

"В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея", - уточнил он.

По словам чиновника, состоялось первое заседание штаба по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником над Верхнебуреинским районом. "Завтра отрабатываем всю территорию предполагаемого падения", - добавил он.

Исследования в районе южного полюса Луны

Как отмечали в Институте космических исследований Российской академии наук, "Луна-25" - проект по запуску посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны, лунной экзосферы и отработки технологий посадки и анализа грунта.

Проект входит в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.

Запуск будет проводиться с космодрома Восточный. Старт запланирован на 11 августа. По данным "Роскосмоса", речь идет о первой за почти 50 лет российской лунной станции.

Изначально в миссии "Луна-25" вместе с Роскосмосом планировало участвовать Европейское космическое агентство. Однако ЕКА прекратила сотрудничество с Россией после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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