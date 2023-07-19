В КНР готовят запуск многоразового космического корабля

Первый китайский космический корабль многоразового использования "сыграет важную роль в будущем строительстве китайской космической станции и высадке на Луну", уверен тайконавт Ян Ливэй.

Первый китайский космический корабль многоразового использования будет запущен уже в 2027 году. Уверенность в этом выразил первый тайконавт КНР в открытом космосе Ян Ливэй. Его слова привела в среду, 19 июля, газета The South China Morning Post.

По оценкам эксперта, корабль "сыграет важную роль в будущем строительстве китайской космической станции и высадке на Луну". Как ожидается, он сможет обеспечить транспортировку семи тайконавтов. Корабль будет предназначаться как для полетов на околоземную орбиту, так и для исследования дальнего космоса, отмечает издание.

Полноразмерный прототип успешно завершил испытательный полет

Полноразмерный прототип успешно завершил 67-часовой испытательный полет с задействованием ракеты-носителя Long March 5 в 2020 году, пишет газета. По ее информации, основные фрагменты корабля можно будет использовать до 10 раз подряд, что значительно снизит стоимость запуска. Как отмечает агентство dpa, аппарат будет по размерам и весу примерно в два раза больше, чем Dragon V2 компании SpaceX.

Китай хочет отправить тайконавтов к Луне к 2030 году.

Ранее, 30 мая, Китай запустил к орбитальной станции "Тяньгун" корабль с тремя членами экипажа. Среди них - первый гражданский тайконавт, специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао. До недавних пор в космос от КНР летали только военные.

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