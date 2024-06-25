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Зонд КНР доставил на Землю образцы лунного грунта

Ася Миллер
25 июня 2024 г.

Зонд "Чанъэ-6" стал первым в истории космическим аппаратом, вернувшимся на Землю с образцами пород с обратной стороны Луны. Сбор образцов лунного грунта проводился в Бассейне Южный полюс - Эйткен.

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Зонд "Чанъэ-6" перед посадкой на обратной стороне Луны
Зонд "Чанъэ-6" перед посадкой на обратной стороне ЛуныФото: Xinhua/IMAGO

Модуль китайского лунного зонда "Чанъэ-6" доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны. Сброшенная с зонда капсула с пробами лунной породы приземлилась во вторник, 25 июня, в провинции Внутренняя Монголия, сообщило китайское государственное информационное агентство "Синьхуа". Видеокадры посадки опубликовал китайский телеканал CGTN.

Лунная миссия "Чанъэ-6" продолжалась 53 дня. Сбор образцов проводился в Бассейне Южный полюс - Эйткен, самом большом из известных кратеров на обратной стороне Луны. Чтобы извлечь материал, зонд использовал специальное бурильное устройство и роботизированную руку, пишет "Синьхуа". После успешного сбора проб в кратере был установлен флаг КНР.

Китайский зонд стал первым в истории космическим аппаратом, вернувшимся на Землю с образцами пород с обратной стороны Луны. Их исследование может предоставить ученым информацию о формировании спутника Земли. Китай обещает после изучения образцов специалистами КНР предоставить доступ к материалам и мировому научному сообществу. Обратная сторона Луны, в частности Южный полюс, привлекают исследователей среди прочего тем, что в этом регионе возможно нахождение водяного льда.

Планы Китая по освоению Луны

Для КНР эта миссия - еще один успех в рамках амбициозной космической программы страны и важная практика на пути Китая к запуску на Луну пилотируемого космического корабля. Его планируется отправить уже к 2030 году.

Лунная программа Китая предполагает масштабное зондирование Луны с целью возможного создания на спутнике обитаемой базы. В новой "лунной гонке" конкурентом Китая уже является Индия, модуль "Чандраян-3" которой в августе 2023 года успешно сел вблизи Южного полюса. При этом как США, так и России, ставшей "наследницей" космических программ СССР, пока не удается достичь успехов в новых попытках освоения Луны.

Так, в 2023 году неудачей завершилась попытка "Роскосмоса" посадить на спутнике аппарат "Луна-25", что стало провалом первой в современной истории РФ лунной миссии. У США же в 2024 году были одна удачная и одна неудачная миссия модуля на Луну - причем успеха в этом впервые в истории добилась частная компания.

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