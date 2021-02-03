 В космос хотят отправлять больше женщин и парастронавтов | Учеба и работа в Германии | DW | 31.03.2021

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Учеба и карьера

В космос хотят отправлять больше женщин и парастронавтов

Европейское космическое агентство ищет новых астронавтов и задается целью разнообразить коллектив. Полеты в космос должны стать доступными и специалистам с ограниченными возможностями здоровья.

МКС

Если вы мечтали в детстве стать покорителем космоса, совсем скоро такая возможность представится. Европейское космическое агентство (ESA) открывает с 31 марта набор для новой программы подготовки астронавтов для полетов к МКС и делает акцент на разнообразие.

26 космических вакансий

Кандидатам понадобится выдержка: отбор будет проходить в шесть этапов и займет 18 месяцев. К октябрю 2022 года обещают назвать лучших из лучших. Команде ESA требуется четверо - шестеро новых астронавтов и еще 20 человек, которые будут оставаться в резерве. "Для нас это совершенно новый опыт", - отметил директор программы по робототехнике и пилотируемым космическим полетам ESA Дэвид Паркер.

Находящихся в резерве будут привлекать, если это понадобится для специальных проектов. Такие миссии будут единичными и ограниченными по времени, поэтому отобранные для резерва кандидаты смогут остаться на своем нынешнем месте работы. Хотя, как пояcнил Паркер, ESA сможет предложить им временные контракты в привязке к определенной миссии.

Кандидаты с ограниченными возможностями здоровья

В своей новой рекрутинговой политике Европейское космическое агентство ставит задачу разнообразить коллектив. Планируется расширить число женщин. С 1975 года, когда было основано Европейское космическое агенство, в космос летали всего две женщины-астронавтки из европейских стран: француженка Клоди Эньере и итальянка Саманта Кристофоретти. По данным агентства Associated Press, всего из 560 астронавтов, побывавших на орбите, лишь 65 - женщины, причем 51 из них - гражданки США.

Также впервые в истории освоения космоса конкурс открыт и для людей с ограниченнными возможностями здоровья, которые до сих пор были преградой для нахождения на космической станции в силу особенностей оборудования. К числу потенциальных парастронавтов относятся кандидаты ростом ниже 130 см, те, у кого отсутствует одна или обе ноги, стопа, а также людей с разной длинной ног. Психические и когнитивные показатели, а также техническая и профессиональная квалификация таких кандидатов должны соответствовать общим требованиям к астронавтам.

Впервые в истории в космос могут полететь парастранавты

Впервые в истории в космос могут полететь парастранавты

Парастронавты будут работать над адаптацией условий жизни и работы на МКС для людей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте учитывается экспертиза Международного паралимпийского комитета. Это делается для того, чтобы в будущем не приходилось исключать подходящих специалистов только из-за их физических особенностей. В ESA надеятся, что этот проект откроет возможности полета в космос для большего числа желающих с соответствующей подготовкой.

"Мы воспринимаем многообразие коллектива не как нагрузку, а как ценный вклад", - отметил Ян Вернер, глава Европейского космического агенстства. "Это сказывается благотворно, когда работают смешанные команды из людей с разным бэкграундом, разного пола", - подчеркивает Вернер.

Требования к кандидатам

Вакансии в Европейском космическом агенстве открыты впервые за более чем десять лет. В прошлый раз при наборе уклон делался на пилотов. В нынешней кампании такого нет, правила смягчены, как объясняют в отделе ESA по привлечению талантов. От кандидатов требуется - психическая выносливость и техническое образование.

У них должна быть как минимум степень магистра в сфере естественных наук, медицины, инженерии, математики или компьютерных наук. Квалификация летчика-испытателя - тоже вариант. Минимум три года опыта работы, хорошие знания английского и второго иностранного языка и гражданство страны, входящей в список стран-членов космического агентства - другие обязательные условия. По возрасту кандидаты должны быть не старше 50 лет.

Саманта Кристофоретти

Саманта Кристофоретти провела на орбите 199 суток

"Важна в целом личность кандидата", - отметила Саманта Кристофоретти. Он подбадривает к участию всех, кто соответствует минимуму требований. Сам отборочный процесс она называет "восхитительным путешествием" вне зависимости от того, выберут ли кандидата в конце. "Это - возможность многое понять о себе, почувствовать, в чем ваша сила и слабость", - говорит итальянский астронавт.

Что ждет победителей конкурса ESA

Всего с 1978 года набор потенциальных сотрудников для полета в космос ESA проводило трижды. В последний раз - в 2008 году. Тогда заявки подали более 8000 человек и лишь 11 процентов из них дошли до первого этапа. Напомним, всего таких этапов шесть. Что ждет тех, кому в этом жестком отборе все же удастся победить? Список обязанностей по новой работе включает участие в симуляции невесомости, отработка навыков выполнения полетных операций, интенсивный тренинг, физическая нагрузка, работа в мехкультурной и междисциплинарной команде. А также частые поездки, нерегулярный рабочий график и много времени вне дома.

А какие бонусы? На орбиту новые астронавты не попадут до 2025 года. Лишь после завершения подготовки их первой космической миссией будет полет к МКС. В перспективе, возможно, они смогут побывать на Луне или даже на лунной орбитальной платформе, покорая просторы Вселенной. Прием заявок - до 28 мая 2021 года.

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