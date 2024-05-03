Китай запустил беспилотный зонд на обратную сторону Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" должен впервые собрать пробы грунта с темной стороны Луны и доставить их на Землю. Миссия продлится 53 дня.

Китай запустил очередную миссию по исследованию обратной стороны Луны. Ракета-носитель с лунным зондом "Чанъэ-6" стартовала в пятницу, 3 мая, с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая. Зонд должен впервые собрать пробы грунта с темной стороны Луны и доставить их на Землю.

Миссия рассчитана на 53 дня. Зонд "Чанъэ-6", названный в честь богини Луны в китайской мифологии, должен совершить посадку в самом большом из известных лунных кратеров - Бассейне Южный полюс - Эйткен, собрать два килограмма образцов грунта и провести ряд других экспериментов.

Чтобы доставить полученные образцы на Землю, зонд должен будет подняться с лунной поверхности. Сложность миссии заключается в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь.

В 2019 году КНР впервые успешно отправила зонд "Чанъэ-4" на темную сторону Луны.

В ходе следующей миссии "Чанъэ-5" в 2020 году Китай стал третьей страной после США и Советского Союза, которая собрала лунные камни на видимой стороне Луны и доставила их на Землю.

До 2030 года Китай планирует совершить пилотируемый полет на естественный спутник Земли.