  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
НаукаКитай

Китай запустил беспилотный зонд на обратную сторону Луны

Евгений Жуков
3 мая 2024 г.

Китайский зонд "Чанъэ-6" должен впервые собрать пробы грунта с темной стороны Луны и доставить их на Землю. Миссия продлится 53 дня.

https://p.dw.com/p/4fTdF
Запуск зонда "Чанъэ-6"
Запуск зонда "Чанъэ-6"Фото: HECTOR RETAMAL/AFP

Китай запустил очередную миссию по исследованию обратной стороны Луны. Ракета-носитель с лунным зондом "Чанъэ-6" стартовала в пятницу, 3 мая, с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая. Зонд должен впервые собрать пробы грунта с темной стороны Луны и доставить их на Землю.

Миссия рассчитана на 53 дня. Зонд "Чанъэ-6", названный в честь богини Луны в китайской мифологии, должен совершить посадку в самом большом из известных лунных кратеров - Бассейне Южный полюс - Эйткен, собрать два килограмма образцов грунта и провести ряд других экспериментов.

Чтобы доставить полученные образцы на Землю, зонд должен будет подняться с лунной поверхности. Сложность миссии заключается в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь.

В 2019 году КНР впервые успешно отправила зонд "Чанъэ-4" на темную сторону Луны.

В ходе следующей миссии "Чанъэ-5" в 2020 году Китай стал третьей страной после США и Советского Союза, которая собрала лунные камни на видимой стороне Луны и доставила их на Землю.

До 2030 года Китай планирует совершить пилотируемый полет на естественный спутник Земли.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В Германии выбирают первую женщину-астронавта (20.04.2017)

В Германии выбирают первую женщину-астронавта (20.04.2017)

Инза Тиле-Айх и Никола Бауман вошли в "шорт-лист" конкурса на звание первой женщины-астронавта Германии. Победительница полетит на Международную космическую станцию.
Общество20 апреля 2017 г.02:35 мин.
Снимок кометы над штатом Невада, США

Комета NeoWise - гостья из космоса

Комета NeoWise - гостья из космоса

Эта комета получила название от наименования инфракрасного космического телескопа WISE, с помощью которого ее открыли. 23 июля комета максимально приблизилась к Земле.
Наука23 июля 2020 г.20 фото
Китайская станция "Чанъэ-4" на Луне

FAZ: Китайская станция на Луне усилила конкуренцию в космосе

FAZ: Китайская станция на Луне усилила конкуренцию в космосе

Сотрудничать с Пекином - на Земле и в космосе - сложно из-за его политики. А сможет ли КНР выдержать конкуренцию с мировыми державами, задается вопросом обозреватель FAZ Петер Штурм.
Петер Штурм
Петер Штурм
Комментарий
Политика4 января 2019 г.
Показать еще