В Японии частная ракета со спутником взорвалась после старта

Ракета-носитель Kairos, выводившая на орбиту спутник, взорвалась сразу после старта. Таким образом, первый в Японии запуск частной компанией ракеты со спутником завершился неудачей.

В Японии закончился неудачей первый запуск спутника частной компанией Space One. По сообщению местных СМИ, в среду, 13 марта, 18-метровая ракета-носитель Kairos взорвалась вскоре после запуска на частном космодроме Space Port Kii в префектуре Вакаяма на западе Японии.

На видео телекомпании NHK видно, что через несколько секунд после старта происходит мощный взрыв. Осколки падают поблизости от места пуска, на месте их падения вспыхивает сильный пожар и поднимается столб густого дыма.

"Запуск первой ракеты Kairos был осуществлен, но мы приняли меры, чтобы прервать полет", - пояснили в компании Space One, которая надеялась стать первой частной японской компанией, отправившей спутник на орбиту.

Ведется расследование причины провала миссии.

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