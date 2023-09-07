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Япония запустила свой первый лунный посадочный модуль

Павел Мыльников
7 сентября 2023 г.

Запущенный с космодрома Танэгасима модуль SLIM сможет сесть на поверхность Луны через несколько месяцев. В рамках миссии Япония намерена изучать горные породы лунной мантии.

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Запуск ракеты-носителя с лунным модулем SLIM с космодрома Танэгасима
Запуск ракеты-носителя с лунным модулем SLIMФото: Kyodo News/AP/dpa/picture alliance

Япония отправила в космос свой первый лунный посадочный модуль SLIM, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Ракета-носитель взлетела с космодрома Танэгасима на юге префектуры Кагосима в четверг, 7 сентября, в 08.42 по местному времени (02.42 мск). Запуск переносили несколько раз из-за погодных условий.

Посадка модуля на поверхность спутника Земли ожидается через 4-6 месяцев с момента запуска. В рамках миссии зонд будет анализировать состав горных пород лунной мантии, до настоящего времени мало изученной, с помощью вездехода размером с ладонь и многоспектральной камеры.

Технологии, применяемые при разработке аппарата, позволяют совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 метров. В прежних прилунениях этот показатель достигал нескольких километров, отмечает агентство AFP. "Человечество (...) сможет приземлиться там, где оно желает, а не только там, где это легко", - подчеркнули специалисты JAXA в преддверии запуска.

Успешное прилунение индийского аппарата

Двумя неделями ранее на поверхность Луны успешно сел индийский аппарат в рамках миссии "Чандраян-3". Индия стала четвертой страной, посадившей космический аппарат на поверхности спутника Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США и Китаю. В то же время российская станция "Луна-25" разбилась в конце августа при попытке совершить посадку на Луне.

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