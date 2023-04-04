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Экпиаж окололунной миссии "Артемида - II"
Экпиаж окололунной миссии "Артемида - II"Фото: Josh Valcarcel/NASA/dpa/picture alliance
ТехнологииСША

NASA объявило состав экипажа окололунной миссии

Даниил Сотников
11 мин. назад

В первой после 50-летнего перерыва пилотируемой миссии к Луне впервые примут участие женщина и афроамериканец.

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие в первом за 50 лет пилотируемом полете к Луне. Одной из них будет Кристина Кох - она станет первой женщиной-астронавтом, принимающими участие в лунной миссии, сообщило NASA в понедельник, 3 апреля.

Помимо Кох в состав миссии, получившей название "Артемида II", войдут командир экипажа космического корабля "Орион" Рид Уайзман, Джереми Хансен и Виктор Гловер, который станет первым афроамериканцем, принимающими участие в лунной миссии. Старт запланирован на конец 2024 или начало 2025 года. В рамках 10-дневного полета "Артемиды II" посадка на Луну не предусмотрена, но как подчеркивает NASA, экипаж проложит путь для высадки будущих миссий на поверхность спутника Земли.

Первая лунная программа NASA была реализована в 1961-1972 годах. Она носила имя другого греческого бога - Аполлона. В рамках миссии удалось совершить первую в истории человечества высадку на Луну; всего же в рамках программы было выполнено 6 космических полетов с посадкой на Луне.

Экипаж первой за 50 лет окололунной миссии

Командир экипажа Уайзман в прошлом возглавлял Управление астронавтов NASA и принимал участи в миссии на Международную космическую станцию в 2015 году. Гражданин Канады Хансен - в прошлом летчик-истребитель Королевских ВВС Канады. Для него это станет первым полетом в космос.

Кристина Кох - астронавт в NASA с 2013 года. Она работала бортинженером на Международной космической станции (МКС) в нескольких экспедициях. Ей принадлежит рекорд самого продолжительного непрерывного пребывания женщины в космосе - 328 дней. В 2019 году она участвовала в первом полностью женском выходе в открытый космос.

Виктор Гловер присоединился к NASA в 2013 году, до этого он работал в Сенате США. Свой первый полет Гловер совершил в 2020 году, работал бортинженером на Международной космической станции и заместителем командира космического корабля Crew-1 SpaceX в 2021 году.

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