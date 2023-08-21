СМИ ФРГ о провале "Луны-25": "Груда металла вместо триумфа"

Уже 23 августа у Индии может получиться то, что не удалось России. Из-за войны в Украине первую за полвека лунную миссию "Роскосмоса" покинуло Европейское агентство Esa.

"Первая российская миссия к Луне за почти 50 лет провалилась". Газета Handelsblatt, как и многие другие немецкие СМИ, подробно анализирует и комментирует крушение межпланетной станции "Луна-25", запущенной "Роскосмосом" и разбившейся в минувшие выходные после неудачной попытки совершить посадку на лунной поверхности. До сих пор успешно решить такую задачу удавалось только США, Советскому Союзу и Китаю, напоминает издание.

"Удар для российского руководства"

О том, насколько велико разочарование в Москве, "свидетельствует громкое молчание представителей властей и известных экспертов", - отмечает tagesschau.de, новостной сайт ARD - первого канала телевидения ФРГ. "По прошествии даже многих часов после объявления о провале миссии российское государственное телевидение продолжало всего лишь зачитывать скупые строчки из сообщения для прессы "Роскосмоса", - пишет tagesschau.

Космодром "Восточный", июль 2023. Так выглядела перед полетом разбившаяся затем автоматическая станция "Луна-25" Фото: Roscosmos//TASS/dpa/picture alliance

Вывод комментатора: "Это горький момент для российской космонавтики и науки. Но и удар для российского руководства, которое во что бы то ни стало хотело доказать, что Россия, несмотря на войну в Украине и вопреки санкциям, лидирует в соревновании с другими странами".

К аналогичному выводу приходит и газета Die Welt: "1,8 тонны металлолома вместо триумфальной посадки: фиаско при запланированной посадке на Луне стало ударом для Москвы не только с точки зрения престижа".

"Эта миссия была задумана Россией как упрямый восклицательный знак, - продолжает издание. - Некогда столь гордая космическая держава хотела доказать, что она, несмотря на войну в Украине и санкции Запада, при освоении Вселенной все еще играет в высшей лиге. В актуальных политических обстоятельствах завоевание Луны стало бы далеко не просто научной миссией. Тем весомей теперь ее провал".

"Россия хотела опередить Индию"

Тем более, что уже в ближайшие дни у одного из набирающих силу конкурентов России будет шанс добиться успеха там, где "Роскосмос" потерпел неудачу. "Одна из особенностей нынешней катастрофы для российской космонавтики состоит в том, что на сей раз высадиться на естественном спутнике Земли задумали не только в Москве, но и в Индии. Так что мы видим своего рода новый вариант исторической гонки к Луне, только на этот раз между Россией и Индией и с помощью необитаемых станций", - поясняет Die Welt.

Индийская ракета-носитель с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 перед стартом на Луну с космодрома на острове Шрихарикота 14 июля 2023 Фото: picture alliance/AP

"После того как соревнование межу Советским Союзом и США в области обитаемых полетов к Луне было выиграно американцами, русские на сей раз, казалось, вырвались вперед", - пишет газета. Die Welt подробно останавливается на интриге последних недель: "Индия, правда, запустила автоматическую станцию Chandrayaan-3 еще в середине июля и тем самым существенно раньше, чем Москва, давшая старт своей миссии лишь 10 августа. Однако Россия хотела опередить индийцев с посадкой на Луне, а потому выбрала другую, более быструю траекторию полета. Теперь, после краха "Луны-25", победу могут одержать индийцы, которые собираются достичь поверхности Луны в среду, 23 августа".

Die Welt указывает на первые краткие комментарии международных экспертов, высказывающих предположение о том, что двигатель, который должен был обеспечить посадку российской автоматической станции, дал ей импульс, сила которого в полтора раза превысила запланированную.

"Российский хай-тек сегодня недостаточно хорош"

Газета Süddeutsche Zeitung напоминает: "Первоначально "Роскосмос" работал над этой миссией совместно с Европейским космическим агентством Esa. Однако после российского нападения на Украину Esa прекратило сотрудничество".

Об этом же пишет на своем сайте и еженедельник Der Spiegel: "Миссия "Луна-25" с самого начала оказалась под несчастливой звездой. Вообще-то Россия собиралась послать этот аппарат на Луну еще в 2012 году, однако запуск многие годы вновь и вновь откладывался. А когда в 2022 году проект оказался на пороге старта, началась российская агрессия против Украины, из-за чего Европейское космическое агентство Esa вышло из него".

"Вот к чему приводят российские попытки осваивать космос в одиночку. Причем для Путина с его амбициями все может стать еще хуже. Если запланированная Индией на среду посадка пройдет успешно, Россию превзойдет другая страна БРИКС", - предупреждает региональная газета Märkische Oderzeitung из Франкфурта-на-Одере на фоне саммита организации БРИКС в ЮАР.

Экипаж американского космического корабля Orion, которому в ноябре 2024 предстоит в рамках программы Artemis-2 облететь Луну Фото: Josh Valcarcel/NASA/dpa/picture alliance

Другая региональная газета, Badische Neueste Nachrichten из Карлсруэ, подчеркивает: "Это фиаско свидетельствует о том, что автократически управляемое государство в условиях жестких экономических санкций пока не в состоянии заменить в космонавтике те западные технологии, которых оно лишилось. Собственный хай-тек у России сегодня недостаточно хорош для того, чтобы справляться с такими крайне сложными проектами как посадка на Луне".

Технический сбой в космосе наводит комментатора на следующую мысль: "Из фиаско России на Луне можно сделать косвенные выводы о военных возможностях ядерной державы. Одна из причин того, почему захватническая война Владимира Путина не достигла своей цели, заключалась в том, что некоторым видам российского оружия не хватало западных электронных компонентов, экспорт которых был запрещен. То, что агрессор, очевидно, так и не преодолел эту зависимость, является хорошей новостью для Украины".

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