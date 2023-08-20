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Российская космическая станция "Луна-25" разбилась о Луну

Сергей Ромашенко
45 мин. назад

В "Роскосмосе" сообщили, что связь с автоматической станцией прервана. По предварительным данным, "Луна-25" столкнулась с поверхностью Луны и "прекратила свое существование".

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Запуск станции "Луна-25"
Запуск станции "Луна-25"Фото: Staatlichen Raumfahrtkorporation/dpa/picture alliance

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25", судя по всему, столкнулась с поверхностью Луны и "прекратила свое существование", сообщило в воскресенье, 20 августа, агентство "Роскосмос".

В государственной корпорации заявили, что 19 августа около 14.57 по московскому времени связь с аппаратом была потеряна. Это произошло после того, как станции был выдан импульс для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. Накануне в "Роскосмосе" заявили, что при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту произошла "нештатная ситуация".

"Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали", - говорится в сообщении "Роскосмоса". По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат "перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны".

Вопросами причин потери аппарата займется специальная межведомственная комиссия.

Автоматическая станция "Луна-25" была первой в современной истории России лунной миссией. Предыдущая станция, "Луна-24", была запущена в 1976 году Советским Союзом. С того момента, как отмечает расследовательское издание The Bell, на Луне побывали уже два десятка аппаратов - из США, Китая, Индии, Японии, Европы, Израиля и Южной Кореи.

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