"Роскосмос" назвал причину отмены запуска "Союза" к МКС

Запуск "Союза" к МКС был отменен в последнюю минуту из-за срабатывания автоматики. В "Роскосмосе" назвали причину случившегося.

На космодроме Байконур в Казахстане в четверг, 21 марта, в последнюю минуту отменили запуск ракеты "Союз-21а" с кораблем "Союз МС-25" из-за срабатывания автоматики. "Союз" с экипажем из трех человек должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС).

Глава "Роскосмоса" сообщил, что запуск был отменен из-за падения напряжения химического источника тока. "На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока", - сказал Борисов.

Экстренная отмена запуска

"Союз" должен был стартовать в 16:21 мск, но в ходе трансляции было объявлено, что произошла автоматическая отмена пуска. На борту корабля находились россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Старт перенесен на утро 23 марта.

В России это первый случай отмены запуска ракеты с пилотируемым кораблем в последнюю минуту. Агентство AFP называет случившееся "очередной неудачей для российской космической программы, которая уже многие годы страдает от недостаточного финансирования, коррупционных скандалов и провалов, таких как потеря лунного зонда "Луна-25" в августе 2023 года".

Экипаж корабля

Для Новицкого предстоящий полет станет четвертым. В общей сложности он провел на орбите 531 сутки и 6 часов 58 минут. Космонавт трижды выходил в открытый космос и пробыл там 22 с половиной часа.

Василевская - бортпроводник-инструктор авиакомпании "Белавиа". Летает в составе экипажей Boeing и Embraer. В рамках отбора для полета в космос она обошла 3 тыс. других претенденток и станет первой гражданкой Беларуси, побывавшей в космосе.

Американка Трейси Дайсон - доктор химических наук (PhD), она занималась научной работой в области химии атмосферы. Кандидатом в астронавты NASA стала еще в 1998 году. Свой первый полет она совершила в 2007 году.

Программа полета

Новицкий и Василевская должны были провести на орбите 12 суток, а потом вернуться на Землю на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Хара. Трейси Дайсон должна была вернуться только в сентябре с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".

Нынешний полет станет третьим на российском кораблей "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенным "Роскосмосом" и американским космическим агентством NASA.

Смотрите также: