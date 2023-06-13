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Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах

Дмитрий Вачедин
9 мин. назад

Что делать с советскими военными мемориалами? Да и нужно ли что-то делать? Представители Латвии, Эстонии и Германии поделились друг с другом опытом в ходе дискуссии в Берлине.

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Мемориал в Трептов-парке
Мемориал в Трептов-паркеФото: Stephanie Pilick/dpa/picture alliance

Музей Берлин-Карлсхорст с апреля по ноябрь этого года проводит серию просветительских мероприятий, посвященных культуре памяти о Второй мировой войне в Восточной Европе. Государства, заявившие после распада СССР о своей независимости от России, все больше дистанцируются от советских нарративов. На днях в музее состоялась дискуссия о советских монументах на территории стран Восточной Европы и их дальнейшей судьбе.

В здании, где сегодня расположен Музей Берлин-Карлсхорст, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции вермахта. В зале, где это случилось, воссоздана атмосфера 1945 года: покрытые зеленым сукном столы, на них - флажки тогдашних союзников и тяжелые графины с водой. Символично, что именно в этом зале и прошла дискуссия о советских памятниках.

Споры о монументах в бывших странах Варшавского договора не прекращались с момента распада СССР. Причем если памятники Ленину было снести довольно легко (сносили их и в самой России), то понять, как действовать в отношении военных мемориалов памяти Второй мировой, особенно если они располагаются на территории захоронений солдат Красной армии, было не так-то просто. Мемориалы практически везде до недавнего времени оставались неприкосновенными. Но после начала войны в Украине ситуация изменилась.

Дискуссия прошла в историческом зале музея
Дискуссия прошла в зале, где была подписана капитуляцияФото: Dmitry Vachedin/DW

Латвийский путь

О латвийском подходе к советским мемориалам в ходе дискуссии рассказал историк и дипломат, бывший посол Латвии в Ирландии Гинтс Апалс, который сейчас возглавляет отдел публичной истории Музея оккупации Латвии в Риге. По словам Апалса, решение сохранить советские мемориалы в независимой Латвии было болезненным, поскольку с точки зрения латышей советская оккупация страны фактически стала продолжением немецкой оккупации. Однако Латвия в 1994 году заключила с Россией межправительственное соглашение, которое включало пункт об охране советских мемориалов, и до поры до времени честно соблюдала его условия.

Ситуация изменилась после 2014 года, когда монумент советским воинам в Риге стал местом, где латвийские сторонники политики РФ выражали поддержку Путину. Гинтс Апалс показал фотографии с флагами самопровозглашенной "ДНР" на мемориале. А 24 февраля прошлого года потребовало от Латвии "радикальных решений, чтобы эти мемориалы не использовали для поддержки агрессии", говорит Апалс. В итоге 12 мая 2022 года Сейм Латвии аннулировал пункт соглашения с Россией об охране мемориалов, поскольку "символика советской армии теперь связана с российской агрессией в Украине", и "память о победе над фашизмом была дискредитирована российской стороной". В августе 2022 года мемориал был демонтирован.

По словам Гинтса Апалса, Латвия отказалась от практики уничтожения всей советской символики в стране, однако приняла решение устранить те монументы, которые несут "идеологический месседж".

Эстонский путь

Об эстонском пути рассказывал историк Марек Тамм из Таллиннского университета. По его словам, Эстония не подписывала соглашение с Россией об охране мемориалов и чувствовала себя свободнее.

Как рассказал историк, в 2007 году перенос так называемого "Бронзового солдата" из центра Таллинна на военное кладбище сопровождалось массовыми протестами, были даже столкновения с полицией. После этого на долгие годы дискуссия о советских мемориалах потеряла актуальность, пока 24 февраля 2022 года "забытые монументы не приобрели новое значение". "Мы ищем новые пути, как обходиться с прошлым. Еще пару лет назад никто не знал, сколько у нас таких монументов. Теперь их пересчитали - их в стране 262. В итоге останется около 70 памятников, которые обладают художественной ценностью", - говорит Марек Тамм.

Марек Тамм, Йорг Морре, Гинтс Апалс
Слева направо: Марек Тамм, Йорг Морре, Гинтс АпалсФото: Dmitry Vachedin/DW

Немецкий путь

О немецком пути рассказал руководитель Музея Берлин-Карлсхорст Йорг Морре (Jörg Morré). По его словам, отношение к советским монументам в Германии опирается, во-первых, на двухсотлетнюю историю военных мемориалов в Германии, а, во-вторых, на статью договора о партнерстве между Россией и ФРГ, который был заключен в 1991 году. Статья предусматривает, что сооруженные на немецкой земле памятники советским жертвам войны и тирании будут уважаться и находиться под защитой немецких законов. То же относится и к советским военным кладбищам. В сегодняшней Германии никто не собирается отменять этот договор, несмотря на охлаждение отношений между Россией и Германией, убежден Морре.

Попытки убрать с берлинских мемориалов советские танки, оставив все остальное как есть (а такие предложения периодически высказываются), успеха тоже иметь не будут, потому что, согласно закону, памятники должны оставаться неизменными - вместе с танками, которые являются их частью. В то же время Йорг Морре заявил, что мемориалы вполне могут стать ареной проукраинских политических акций и перформансов - это не запрещено законами.

Германия, по словам Морре, выполняет свои обязательства, стараясь не превращать мемориалы в арену идеологической борьбы. Представитель Латвии Гинтс Апалс прокомментировал эти слова фразой о различиях в исторической памяти: немцы считают, что иностранные войска принесли им освобождение, тогда как в Латвии и Эстонии считают, что они принесли им оккупацию.

Надежда на будущее

При этом Гинтс Апалс и Марек Тамм не считают, что демонтаж советских мемориалов и их полное исчезновение из общественного пространства - лучший выход из ситуации. Однако, по словам собеседников, "Путин не оставил выбора" - и пришлось действовать радикально. В то же время необходимы другие стратегии, кроме уничтожения: рефрейминг, перенесение этих монументов в иной контекст и сопровождение их дополнительными справочными материалами. Оба представителя стран Балтии заявили, что с уважением относятся к людям, для которых эти мемориалы - часть личной или семейной истории.

"Этот вопрос слишком сильно завязан на нынешнюю войну. Когда закончится война, мы вздохнем спокойнее и придумаем иные решения. 100 лет назад в Эстонии велась широкая дискуссия о немецких мемориалах на территории страны, которые тоже тогда казались очень спорными. За 100 лет они были полностью интегрированы в эстонское культурное пространство. Думаю, с советскими мемориалами произойдет то же - когда и если отношения с Россией восстановятся", - заключил Марек Тамм.

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