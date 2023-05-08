Что берлинский музей сделал с георгиевской ленточкой

После начала крупномасштабного вторжения вооруженных сил России в Украину Германо-российский музей (Deutsch-Russisches Museum Berlin Karlshorst), расположенный в берлинском районе Карлсхорст, убрал российский флаг и изменил свое название. Теперь перед музеем развевается только один флаг - украинский, и к музею вернулось его оригинальное название. Он сейчас называется Музей Берлин-Карлсхорст (Museum Berlin-Karlshorst). О том, что 8 мая происходит в этом историческом месте и как немецкие историки оценивают происходящее, мы поговорили с директором музея Йоргом Морре (Jörg Morré).

DW: В вашем музее в качестве экспоната можно увидеть георгиевскую ленту. Что изменилось с 24 февраля 2022 года?

Йорг Морре: Мы внесли дополнительные пояснения к этому экспонату. С 2014 года она используется пророссийскими силами на востоке Украины, а за последний год Россия активно используют ее в своей пропагандистской войне.

- Что запланировано на 8 мая?

- Мы представляем публике наш исторический музей, который является и историческим местом. Вечером пройдет подиумная дискуссия. В центре внимания - Вторая мировая война с перспективы наших дней, возможно, претерпевшей изменения. На территории музея, где стоят экспонаты-танки, мы будем весь день проводить опрос посетителей. Например, мы зададим вопрос, почему они стоят сейчас перед Т-34 (советский танк. - Ред.), куда обычно приносят много цветов. Сейчас там тоже уже лежат цветы. Нам интересна мотивация посетителей. Мы не хотим препятствовать возложению цветов, если кто-то хочет почтить память людей, но мы хотим добиться и переосмысления, учитывая новые обстоятельства.

Йорг Морре Фото: Museum Berlin-Karlshorst

- Какую роль в этом процессе переосмысления играет война в Украине?

- Возможно, люди скажут нам, что пришли сюда, потому что они - против войны. Возможно, они скажут, что думают, что и сегодня нужно вести борьбу против фашизма. У нас, конечно, есть тоже мнение на этот счет: мы выступаем против войны в Украине, и перед нашим музеем до сих пор висит только украинский флаг. Мы сделали пояснение к георгиевской ленточке - наша позиция ясна. Но мы пытаемся вести диалог с публикой.

- Вы ожидаете горячих споров? Возможны ли столкновения?

- В прошлом году такие случаи уже были. И были случаи, когда посетители кричали и спрашивали нас, почему висит только украинский флаг.

- И вы можете достучаться до людей, которые верят в то, что в Украине сейчас уничтожают нацистов?

- Наш музей - это место памяти. И 8 мая - особенный день. Сюда приходят в том числе посетители, которые разделяют прокремлевскую позицию. Так было всегда. Эти люди придут и в этот раз. Они будут нас ругать. Я не думаю, что нам удастся их убедить в чем-то. Однако мы можем им противопоставлять свои позицию и мнение, указывать им на то, как искажаются факты, когда из истории делают пропаганду. Сегодняшняя пропаганда истории в России - это и есть линия конфликта. Георгиевская ленточка сегодня имеет несколько значений - и мы не можем об этом молчать.

После начала войны в Украине перед зданием музея убрали российский флаг. Оставили только украинский Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

- В здании сегодняшнего музея в 1945 году был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, завершивший Вторую мировую войну в Европе. Вам не обидно, что сейчас диалог с Россией - это почти как разговор со стеной?

- И да, и нет. Все официальные контакты сейчас заморожены. Однако сейчас есть много россиян в Берлине, которые были вынуждены покинуть Россию из-за опасений политических репрессий. Мы находимся с ними в диалоге. Я не могу сейчас общаться с моими российскими коллегами открыто, потому что в России нет свободы слова. При этом в самом музее у нас работают над проектами и россияне, и украинцы. У нас есть проект, который охватывает девять мест памяти в Германии. И в нем принимают участие бывшие сотрудники "Мемориала".

- Когда вы смотрите на войну в Украине как историк, вас поражают актуальные события? Не ужасаетесь ли вы тому, что у любой войны - один сценарий?

- Я не буду проводить никаких параллелей. История не повторяется. Однако есть определенные категории, которые мы используем при описании процессов. Это - захватническая война. Она ведется государством, воспринимающим себя как имперскую силу. Разговоры об угрозе расширения НАТО и членстве Украины оказались достаточным поводом для того, чтобы начать войну против соседнего государства, которое не проявляло агрессии по отношении к России. Все это уже действительно было в истории. Но вот что привело к решению начать полномасштабную войну 24 февраля 2022 года, это мы будем, я надеюсь, изучать позже.

- Восприятие России навсегда изменилось?

- Война в Украине будет теперь всегда стоять между настоящим и прошлым - Второй мировой войной. Наверное, уже не получится говорить о Второй мировой, не беря во внимание то, что происходит в Украине, и последствий этой войны. Кроме того, сейчас, когда за определенные высказывания в России людям грозит уголовная ответственность, невозможно вести открытый диалог. Но это не значит, что от этого диалога нужно отказаться навсегда.

- Какой образ русского солдата, советского солдата представлен в вашем музее?

- Уже летом 1941 года многие советские мужчины и женщины поняли, что надо идти защищать родину - добровольно. Населению понесло огромные потери. Мы говорим о 27 миллионах погибших. В нашем музее можно узнать, что у советских солдат, попавших в плен, практически не было шансов на выживание, а если они пережили плен и были освобождены, то некоторые столкнулись потом с репрессиями уже на родине. Мы рассказываем о захоронениях, которые есть в Германии. У нас есть отдельные биографии советских солдат самых разных национальностей, ведь это были не только русские.

Смотрите также: