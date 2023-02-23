Музей Берлин-Карлсхорст обвинил Путина в искажении истории

Музей Берлин-Карлсхорст (бывший Германо-российский музей), известный также как "музей капитуляции", накануне первой годовщины российского вторжения в Украину выразил солидарность с украинским народом. "Мы по-прежнему самым жестким образом осуждаем эту войну… Наше сочувствие - жертвам войны и российских преступлений. Наша солидарность обращена ко всем, кто прилагает усилия против этой войны в любой точке мира. Мы делаем все возможное, чтобы оказывать поддержку на различных уровнях", - заявил музей в четверг, 23 февраля.

В опубликованном на сайте музея заявлении отмечается, что его сотрудничество с РФ "необратимо изменилось". Диалог с российскими госучреждениями был трудным уже долгое время, поскольку они все больше и больше использовали историю Второй мировой войны в качестве инструмента для достижения своих целей, а с 2014 года российское руководство злоупотребляет ей для пропаганды преступной войны, указывается далее.

Музей: Путин искажает историю

По словам руководства музея, заявления президента РФ Владимира Путина, которыми он год назад оправдал бомбардировки военных и гражданских целей в Украине, являются "искажением истории". Поэтому в будущем будут необходимы больше, чем когда-либо, экспертные знания для изучения истории на научной основе, заявил далее музей и напомнил, что война нацистской Германии и СССР в 1941-1945 годах, являющаяся его основной темой, представляет собой одно из ключевых событий в истории Европы XX века.

"Принципы международного права, такие как государственный суверенитет, территориальная целостность и права человека, в частности свобода мнений, науки и искусства, а также защита культурных ценностей являются незаменимыми основами нашего сосуществования. Мы призываем российское правительство вернуться к этим принципам и немедленно прекратить войну против Украины", - заявил коллектив музея.

Музей Берлин-Карлсхорст располагается в историческом здании, где в 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции гитлеровской Германии. С 1967 года он являлся Музеем советской армии в Германии, с 1986 года был переименован в Музей безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Великой Отечественной войне, а с 1995 по начало 2022 года он назывался Германо-российским музеем. После начала войны РФ против Украины было решено вновь переименовать музей.

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