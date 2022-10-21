Как власти ФРГ помогают украинским музеям

От сканеров до огнеупорных дверей, от транспортных услуг до установок по поддержанию влажности воздуха, - до конца 2022 года правительство Германии потратит почти 400 тысяч евро на экстренную помощь музеям в Украине.

Свое отношение к российскому вторжению в Украину сотрудники Музея Берлин-Карлсхорст выразили быстро и однозначно: на флагштоке возле исторического здания, в котором был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, остался лишь флаг Украины. Все остальные исчезли. В мае руководство музея отменило традиционный праздник, посвященный окончанию Второй мировой войны в Европе, заменив его выставкой и минутой молчания.

Теперь, в середине октября, директор музея Йорг Морре (Dr. Jörg Morre) тяжело вздыхает в телефонную трубку в ответ на вопрос о том, насколько "специальная военная операция" изменила жизнь и работу музея в восточной части Берлина и его сотрудников.

Директор Музея Берлин-Карлсхорст Йорг Морре Фото: Museum Berlin-Karlshorst

"Все очень поменялось, - после долгой паузы говорит он. - Многих война затронула лично, примерно четверть наших сотрудников родом из России или Украины. А все остальные переживают и волнуются. Ведь три десятка лет назад музей начинал работу как совместный проект музеев из России, Украины, Беларуси и Германии, а теперь мы пытаемся понять, можно ли спасти хоть какие-то остатки доверия между партнерами в Москве, Киеве и Минске". Российское военное вторжение в Украину заставляет немцев задуматься над многоми аспектами исторической памяти и музейной работы, в том числе - над своим отношением ксоветским воинским мемориаламвремен Второй мировой.

Помощь украинским музеям: словом и делом

Вот уже несколько месяцев две сотрудницы музея - одна родом из Украины, другая из России - с утра до вечера обзванивают украинских партнеров с одним-единственным вопросом: чем мы можем помочь?

От покупки сканеров для дигитализации архивов до оборудования музейных хранилищ и установки огнеупорных дверей, - в Музее Берлин-Карлсхорст стремятся к тому, чтобы помощь была быстрой и эффективной. В большинстве случаев украинские музеи получают из Германии денежные переводы и покупают все необходимое на месте. "Это гораздо проще и дешевле, чем покупать, например, огнеупорную дверь в Германии и пытаться отправить ее в Украину", - комментирует директор берлинского музея.

Вот только пара примеров. Музей в Ахтырке (Сумская область) купил на деньги из Германии оборудование для реставрации экспонатов, поврежденных в результате бомбежки. А государственный архив Полтавской области приобрел установку для регулировки влажности воздуха и сервер для хранения своего оцифрованного архива.

Нематериальная помощь музеям: оцифровка коллекций

Кроме этого, при посредничестве Музея Берлин-Карлсхорст украинские музеи подключаются к немецкой онлайн-платформе Museum-Digital: для них там разработано техническое руководство на украинском и русском языках. В результате с помощью специальных компьютерных программ музейные коллекции оцифровываются и становятся доступны в любой точке Земли. Конечно, это не гарантирует защиты от физического уничтожения, но обеспечивает "цифровое бессмертие", говорят в музее.

Выставка под открытым небом в Музее Берлин-Карлсхорст Фото: Elena Baryscheva/DW

Грант правительства Германии на оказание помощи украинским коллегам Музей Берлин-Карлсхорст получил неспроста: у берлинцев давние и тесные связи с коллегами в Украине, среди которых, в частности, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Да и в Германии берлинский музей опирается на широкую сеть музеев и архивов, исследующих тематику Второй мировой и ее последствий.

Другая форма помощи - человеческий контакт

Директор Музея Берлин-Карлсхорст считает, что важна не только материальная поддержка, но и человеческая: "Вы только представьте себе: вы сидите под ракетным обстрелом, а вам вдруг звонят из Берлина или из Гамбурга и спрашивают, чем можно помочь" (второй партнер Музея Берлин-Карлсхорст в проекте - Университет имени Гельмута Шмидта в Гамбурге - прим. Ред.).

В общей сложности бюджет проекта по поддержке украинских музеев и архивов составляет 440 тысяч евро. Он финансируется из бюджета уполномоченной по вопросам культуры и СМИ в правительстве Германии и рассчитан до конца декабря 2022 года. Финансовую помощь получат два десятка музеев и архивов в Украине, значительная доля средств пойдет на оцифровку собраний. Но самая большая проблема, как говорит Йорг Морре, - это выбитые окна, разрушения от бомб и ракет, повышенная влажность в помещениях, угрожающая экспонатам. Директор Музея Берлин-Карлсхорст согласен: ремонтировать здания во время войны - это отчасти сизифов труд, ведь в любой момент все восстановленное может снова быть разрушено. По данным министерства культуры Украины, в ходе боевых действий в стране пострадали свыше 500 музеев и учреждениий культуры.

Музей Берлин-Карлсхорст входит в число немецких участников Международного совета музеев (ICOM), объединившихся для помощи учреждениям культуры в Украине (ICOM4Ukraine). Как сообщили в пресс-службе уполномоченной по культуре и СМИ правительства Германии в ответ на запрос DW, вопрос дальнейшего финансирования проекта в данный момент является предметом бюджетного планирования на следующий год.

Как пояснили в пресс-службе, 22 украинских музея участвуют в проекте под названием "Сохранение документов и архивов украинских организаций-партнеров памяти жертв нацизма в Украине" ("Sicherung von Dokumenten und Archivbeständen von ukrainischen Partnereinrichtungen des Hilfsnetzwerkes für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine").

А в дополнение к этому проекту из бюджета уполномоченной по культуре и СМИ выделяются средства другим музейным учреждениям для сохранения их коллекций - например, на покупку сканеров.