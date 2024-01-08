Лукашенко подписал закон о несвободе совести

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Специально для рубрики "Беларусь.Перспективы" Наталля Василевич написала комментарий об очередных попытках белорусских властей ограничить свободу вероисповедания в Беларуси. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь" .

Изменения в законодательстве о свободе религии и деятельности религиозных организаций не стали неожиданностью: после 2020 года режим Александра Лукашенко, который только ценой насилия и репрессий смог удержать власть, подавив демократическое движение в Беларуси, начал наступление на все сферы гражданского общество - карательными операциями силовиков и буквой "закона".

Чтобы избежать повторения мирных протестов и отомстить белорусскому народу за проявленную нелояльность, была поставлена задача "зачистить" всё живое, альтернативное, независимое. Сфера религии, религиозное сообщество, религиозная деятельность также попали в поле зрение репрессивной машины: известны имена 74 священнослужителей и пасторов, которые с августа 2020 года по сегодняшний день подверглись преследованиям, реальные цифры еще больше. Десятки были вынуждены бежать из страны. Религиозных лидеров, активистов и их информационные ресурсы систематически преследуют через обвинения в экстремизме и посредством диффамации в пропаганде.

Церкви в событиях политического кризиса

Церкви, религиозные лидеры и активисты активно приняли участие в мирных протестах 2020 года - вместе с гражданским обществом Беларуси протестуя против лжи, фальсификаций, насилия и беззакония. Православные, католики, протестанты делали заявления, записывали обращения, собирали подписи под петициями, писали в соцсетях, проводили молитвы и процессии, выходили на протесты в священнической одежде и с плакатами религиозного содержания.

Наталля Василевич Фото: Nelly Schasnaya

Голос церквей зазвучал особенно громко на фоне привычного для них молчания: на протяжении десятилетий в периоды политических кризисов белорусские церкви старались держаться от политики подальше и избегали высказываний по политическим темам, если они были потенциально конфликтными в отношениях с властями - даже если они затрагивали нравственно острые вопросы.

Привыкший к молчаливому согласию церквей, белорусский диктатор не мог спрятать своего шока и еще в августе 2020 года начал церквям угрожать. Выступая 22 августа 2020 года в Гродно, Лукашенко эмоционально заявил:

"Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы - не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда. Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет".

Подписанный Александром Лукашенко 30 декабря 2023 года Закон "О свободе совести и религиозных организациях" стал реализацией заявленной режимом программы на полную деполитизацию церквей.

"Зачищать" вместо "защищать"

Беларусь и раньше не славилась соблюдением прав человека вообще и права на свободу религии или убеждений в частности. Но с принятием нового закона, учитывая также общий репрессивный характер политики и невозможность прибегать к инструментам по защите своих прав, ситуация становится еще более драматической.

Статья 1 нового закона определяет его задачи как "обеспечение и гарантирование прав каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, равенство, защиту прав и законных интересов независимо от отношения к религии и религиозной принадлежности, на свободу объединения в религиозные организации", что полностью противоречит логике рассматриваемого нормативно-правового акта. Последний не обеспечивает и гарантирует, а серьёзно ограничивает права на свободу совести и вероисповедания, а также свободу объединяться в религиозные организации.

В первую очередь, это касается требования обязательной государственной регистрации для осуществления любой религиозной деятельности при криминализации деятельности незарегистрированных религиозных организаций. В рамках борьбы с несанкционированными властями объединениями беларусов в уголовный кодекс в январе 2022 года была возвращена ст. 193-1, которая предусматривает уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированной религиозной организации и устанавливает санкцию в виде штрафа или лишения свободы сроком до двух лет.

Требование обязательной регистрации существовало уже и в прошлом варианте закона о свободе совести, и уже тогда правозащитники обращали внимание, что оно противоречит международным стандартам свободы совести и обязательствам Республики Беларусь. В частности, статье 18 основного документа, гарантирующего права человека, - Международного пакта о гражданских и политических правах.

Однако по сравнению с уже действующим законом для регистрации предусматриваются еще более жесткие условия. Кроме того, после принятия указанного закона предусмотрена обязательная перерегистрация всех религиозных организаций, даже тех, которые уже были зарегистрированы ранее. При регистрации необходимо предоставить пакет документов, в том числе список учредителей, в котором указаны не только личные данные, но и место работы и номер контактного телефона. Таким образом, каждого из учредителя религиозной организации можно будет подвергнуть дополнительной проверке.

Также дополнительную проверку можно будет организовать и для религиозных лидеров. Как заявила Ольга Чемоданова на недавнем собрании православных священников Минской епархии, органы идеологии и силовики постоянно проверяют содержание приходских сайтов, а также то, не молится ли кто-то за Украину. Регулярным профилактическим проверкам подвергаются телефоны священнослужителей и их профили в соцсетях.

Идеологический контроль

Режиму нужны "церкви, костелы - не для политики", поэтому политическая деятельность религиозным организациям прямо запрещается (§7 ст. 8,), хотя и остается право "участвовать в общественной жизни" (§6 ст. 8). Любая политика, которая режиму нравится и к которой он собирается привлекать церкви, будет считаться "общественной жизнью", а любое участие в общественной жизни, которое властям нравиться не будет, автоматически будет считаться "политикой", за которую будут преследовать.

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Более того, новый закон запрещает деятельность, которая не соответствует идеологии и политике режима или направлена "на дискредитацию Республики Беларусь", то есть от религиозных организаций требуется высокий уровень лояльности к действующему режиму.

Можно подумать, что это касается только каких-то небольших религиозных организаций, например, церкви "Новая жизнь", окончательно ликвидированной по решению Верховного суда 12 декабря 2023 года за публичную позицию, которую верующие церкви заняли во время политического кризиса и которую власти признали "экстремистской".

Но в уже в ноябре 2020 года Уполномоченный по делам религии вынес предупреждение в адрес самой крупной религиозной организации страны - Белорусской православной церкви. Видимо, из-за высказываний Архиепископа Гродненского Артемия (Кищенко), который выступил против насилия и беззакония. В предупреждении, которое было, скорее, угрозой, речь шла о том, что при повторных "нарушениях" повторно в течение года регистрирующий орган может обратиться в суд с заявлением о ликвидации религиозной организации.

Автор: Наталля Василевич, теолог, политолог, специалист по конституционному праву, модератор группы "Христианское видение".

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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