Свобода вероисповедания в РБ: ксендз сидит в тюрьме, пастор оштрафован

В витебском изоляторе временного содержания (ИВС) отбывает уже второй 15-суточный административный арест настоятель католического костела Андрей Ващук. Он выйдет на свободу не ранее 14 августа. Сперва Ващука обвинили в нарушении законодательства о массовых мероприятиях и арестовали 15 июля по так называемой "народной" статье 24.23 КоАП Беларуси. А через неделю - уже за решеткой - осудили еще на 15 суток, предположительно за участие в одном из Telegram-чатов, признанных властями "экстремистскими".

Гомельскому пастору церкви полного Евангелия "Живая вера" Дмитрию Подлобко повезло больше. Он 29 июля получил лишь штраф в 20 базовых величин (около 244 евро) по той же статье 24.23 КоАП. Обряд крещения милиция расценила как незаконное массовое мероприятие. Ранее по этой статье судили оппозиционеров. Теперь пришла очередь священников?

Священники за решеткой - уже норма

Андрей Ващук - настоятель костела Святого Духа. То есть это не рядовой ксендз, отмечает представительница правозащитного центра "Весна" Наталья Сацункевич. Волонтеры "Весны" в Витебске, продолжает она, отследили, как провластные группы в соцсетях развернули кампанию очернения священнослужителя после его ареста. "Поэтому нет гарантии, что ксендз выйдет 14 августа на свободу, и тогда это будет первый случай уголовного преследования католического священника по политическим мотивам", - отмечает Наталья Сацункевич.

Андрей Ващук (фото из архива)

Что касается протестантских деноминаций, то они оказались в особенно уязвимом положении, считает пастор одной из белорусских церквей, попросивший не называть ни его имени, ни города. В случае с Дмитрием Подлобко речь идет о харизматическом течении, поясняет он: есть церкви, где крещение проводят простым окроплением водой, но для харизматов, пятидесятников, баптистов и адвентистов важно крестить взрослых с полным погружением, а это возможно только в реке. И каждый раз это грозит арестом на 15 суток. Религиозным общинам предстоит действовать, как в СССР, считает собеседник DW: "Тогда собирали группу желающих креститься, они выезжали за город и проводили обряд так, чтобы не видела милиция".

С осени 2020 года по настоящее время административному преследованию подверглись не менее 30 священников. Такие данные приводит в своем мониторинге рабочая группа "Христианское видение" Координационного совета белорусской оппозиции. 11 служителей прошли через административные аресты, отбыв в ИВС разных городов 106 суток. Два священника арестованы по уголовным делам.

Власти хотят контролировать церкви

Давний друг Николая Автуховича, которому белорусские власти инкриминируют создание террористической группировки , православный священник Сергей Резанович тоже проходит обвиняемым по его делу. А пастор баптистской церкви "Свет Надежды" Виталий Чичмаев был лидером первичной организации Свободного профсоюза металлистов (СПМ) на Минском электротехническом заводе. После разгрома независимых профсоюзов 19 апреля нынешнего года он был взят под стражу и обвинен по статье 342 УК Беларуси "Организация и подготовка действий, нарушающих общественный порядок".

Вячеслав Борок

Зачем понадобилось режиму преследовать священнослужителей - дискуссионный вопрос, отмечает католический священник Вячеслав Борок. Сам он, будучи настоятелем костела в Россонах Витебской области, одним из первых отсидел 10 суток ареста, после чего покинул Беларусь. "На самом деле режим хочет сохранить статус-кво и не портить отношения с церковными организациями, где их представители лояльны", - считает Борок.

С другой стороны, продолжает он, церкви воспринимаются как организации, которые нужно держать под контролем. Поэтому выборочные задержания священников всех конфессий - и католиков, и православных, и протестантов - это сигнал обществу о том, что церковь, имевшая свой голос, теперь должна понимать: реальная сила - только власть.

"Что касается последствий этих репрессий, то белорусский режим так далеко зашел, что не вообразить, что еще может вызвать негативную реакцию международного сообщества", - считает Вячеслав Борок. В Беларуси, напоминает он, были даже расстрелы невиновных под объективами видеокамер, но расследований не начато.

Бессильны даже Ватикан и Госдеп США

Католический костел может пробовать договориться по своим дипломатическим каналам, но это все закончится ничем, уверен Вячеслав Борок: "Мы видим провальную дипломатическую политику Ватикана в Восточной Европе, и доказательством тому - и война в Украине, и ситуация в Беларуси".

Очевидно, продолжает он, Беларусь ухудшит свои позиции в ежегодном докладе Комиссии по международной религиозной свободе Госдепартамента США. Но комиссия Госдепа - инструмент для стран, выбирающих цивилизованный путь развития, а Беларусь не числится в этом списке. Страна и ранее попадала в отчет с негативной оценкой.

Еще задолго до политического кризиса августа 2020 года правозащитный центр "Весна" фиксировал нарушения прав религиозных организаций, отмечает юрист Павел Сапелко. Например, власти препятствовали регистрации протестантских общин и Свидетелей Иеговы, преследовали уличных проповедников. Статья 18-я Международного пакта о гражданских и политических правах, касающаяся свободы религии, нарушалась, но сами представители церквей, добавляет он, не обращались с жалобами в Комитет по правам человека ООН, исходя из своих соображений.

"Весна", со своей стороны, не предпринимала действий в поддержку священнослужителей, подвергавшихся репрессиям, так как все политзаключенные одинаково важны. Религиозное сообщество, отмечает Сапелко, переживает тот же "правовой дефолт", что и все общество. Поблажек никому не дают.

Смотрите также:

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс демократии При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

Беларусь в различных мировых рейтингах Уровень восприятия коррупции Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

Беларусь в различных мировых рейтингах Условия для ведения бизнеса В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

Беларусь в различных мировых рейтингах Гендерное неравенство В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

Беларусь в различных мировых рейтингах ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

Беларусь в различных мировых рейтингах Уровень свободы СМИ По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

Беларусь в различных мировых рейтингах Рейтинг милитаризации Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

Беларусь в различных мировых рейтингах Всемирный индекс счастья В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс человеческого развития При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

Беларусь в различных мировых рейтингах Свобода перемещения В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

Беларусь в различных мировых рейтингах Почтовые услуги Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

Беларусь в различных мировых рейтингах Индекс глобальных климатических рисков В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ. Автор: Янина Мороз

