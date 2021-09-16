Свобода вероисповедания в РБ: ксендз сидит в тюрьме, пастор оштрафован

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Белорусские власти все чаще преследуют священнослужителей, применяя "политические" статьи. Зачем это нужно режиму и какие могут быть последствия?
В витебском изоляторе временного содержания (ИВС) отбывает уже второй 15-суточный административный арест настоятель католического костела Андрей Ващук. Он выйдет на свободу не ранее 14 августа. Сперва Ващука обвинили в нарушении законодательства о массовых мероприятиях и арестовали 15 июля по так называемой "народной" статье 24.23 КоАП Беларуси. А через неделю - уже за решеткой - осудили еще на 15 суток, предположительно за участие в одном из Telegram-чатов, признанных властями "экстремистскими".
Гомельскому пастору церкви полного Евангелия "Живая вера" Дмитрию Подлобко повезло больше. Он 29 июля получил лишь штраф в 20 базовых величин (около 244 евро) по той же статье 24.23 КоАП. Обряд крещения милиция расценила как незаконное массовое мероприятие. Ранее по этой статье судили оппозиционеров. Теперь пришла очередь священников?
Андрей Ващук - настоятель костела Святого Духа. То есть это не рядовой ксендз, отмечает представительница правозащитного центра "Весна" Наталья Сацункевич. Волонтеры "Весны" в Витебске, продолжает она, отследили, как провластные группы в соцсетях развернули кампанию очернения священнослужителя после его ареста. "Поэтому нет гарантии, что ксендз выйдет 14 августа на свободу, и тогда это будет первый случай уголовного преследования католического священника по политическим мотивам", - отмечает Наталья Сацункевич.
Что касается протестантских деноминаций, то они оказались в особенно уязвимом положении, считает пастор одной из белорусских церквей, попросивший не называть ни его имени, ни города. В случае с Дмитрием Подлобко речь идет о харизматическом течении, поясняет он: есть церкви, где крещение проводят простым окроплением водой, но для харизматов, пятидесятников, баптистов и адвентистов важно крестить взрослых с полным погружением, а это возможно только в реке. И каждый раз это грозит арестом на 15 суток. Религиозным общинам предстоит действовать, как в СССР, считает собеседник DW: "Тогда собирали группу желающих креститься, они выезжали за город и проводили обряд так, чтобы не видела милиция".
С осени 2020 года по настоящее время административному преследованию подверглись не менее 30 священников. Такие данные приводит в своем мониторинге рабочая группа "Христианское видение" Координационного совета белорусской оппозиции. 11 служителей прошли через административные аресты, отбыв в ИВС разных городов 106 суток. Два священника арестованы по уголовным делам.
Давний друг Николая Автуховича, которому белорусские власти инкриминируют создание террористической группировки , православный священник Сергей Резанович тоже проходит обвиняемым по его делу. А пастор баптистской церкви "Свет Надежды" Виталий Чичмаев был лидером первичной организации Свободного профсоюза металлистов (СПМ) на Минском электротехническом заводе. После разгрома независимых профсоюзов 19 апреля нынешнего года он был взят под стражу и обвинен по статье 342 УК Беларуси "Организация и подготовка действий, нарушающих общественный порядок".
Зачем понадобилось режиму преследовать священнослужителей - дискуссионный вопрос, отмечает католический священник Вячеслав Борок. Сам он, будучи настоятелем костела в Россонах Витебской области, одним из первых отсидел 10 суток ареста, после чего покинул Беларусь. "На самом деле режим хочет сохранить статус-кво и не портить отношения с церковными организациями, где их представители лояльны", - считает Борок.
С другой стороны, продолжает он, церкви воспринимаются как организации, которые нужно держать под контролем. Поэтому выборочные задержания священников всех конфессий - и католиков, и православных, и протестантов - это сигнал обществу о том, что церковь, имевшая свой голос, теперь должна понимать: реальная сила - только власть.
"Что касается последствий этих репрессий, то белорусский режим так далеко зашел, что не вообразить, что еще может вызвать негативную реакцию международного сообщества", - считает Вячеслав Борок. В Беларуси, напоминает он, были даже расстрелы невиновных под объективами видеокамер, но расследований не начато.
Католический костел может пробовать договориться по своим дипломатическим каналам, но это все закончится ничем, уверен Вячеслав Борок: "Мы видим провальную дипломатическую политику Ватикана в Восточной Европе, и доказательством тому - и война в Украине, и ситуация в Беларуси".
Очевидно, продолжает он, Беларусь ухудшит свои позиции в ежегодном докладе Комиссии по международной религиозной свободе Госдепартамента США. Но комиссия Госдепа - инструмент для стран, выбирающих цивилизованный путь развития, а Беларусь не числится в этом списке. Страна и ранее попадала в отчет с негативной оценкой.
Еще задолго до политического кризиса августа 2020 года правозащитный центр "Весна" фиксировал нарушения прав религиозных организаций, отмечает юрист Павел Сапелко. Например, власти препятствовали регистрации протестантских общин и Свидетелей Иеговы, преследовали уличных проповедников. Статья 18-я Международного пакта о гражданских и политических правах, касающаяся свободы религии, нарушалась, но сами представители церквей, добавляет он, не обращались с жалобами в Комитет по правам человека ООН, исходя из своих соображений.
"Весна", со своей стороны, не предпринимала действий в поддержку священнослужителей, подвергавшихся репрессиям, так как все политзаключенные одинаково важны. Религиозное сообщество, отмечает Сапелко, переживает тот же "правовой дефолт", что и все общество. Поблажек никому не дают.
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