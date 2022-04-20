Отложенная месть: репрессии в Беларуси коснулись независимых профсоюзов

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В Беларуси задержали не менее 10 представителей независимых профсоюзов. Что известно на данный момент?
В Беларуси прошли обыски в офисах независимых профсоюзов, после чего были задержаны их руководители и активисты. Это произошло 19 апреля. На данный момент на связь не выходят 14 человек. Обыск в квартире заместителя председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергея Антусевича проводили сотрудники Комитета госбезопасности, сейчас он находится в СИЗО КГБ. Где остальные, пока неизвестно.
Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) объединяет несколько независимых профессиональных союзов. В него входят Свободный профсоюз белорусский (СПБ), Свободный профсоюз металлистов (СПМ), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и Белорусский независимый профсоюз (БНП). В офисах всех объединений, кроме БНП, вчера прошли обыски.
Изданию "Солидарность" на данный момент известно о задержании минимум 14 человек. Все они не выходят на связь с 19 апреля. Правозащитники сообщают о задержании председателя БКДП Александра Ярошука и его заместителя Сергея Антусевича. Как стало известно DW, обыск в квартире Антусевича проводили сотрудники КГБ - на основе постановления от 8 апреля. Как сообщает "Наша Нива", ночью Сергей Антусевич смог позвонить жене и рассказать, что он находится в СИЗО КГБ. В чем его подозревают, на данный момент неизвестно.
Обыск прошел в офисе профсоюза РЭП. 7 апреля КГБ Беларуси признал его "экстремистским формированием". РЭП официально зарегистрирован в Беларуси, он защищает права работников промышленности. На сайте организации указано, что у РЭП есть структуры во всех областях, Минске и 28 районных центрах. Всего в профсоюз входит порядка двух тысяч человек.
По информации "Солидарности", 19 апреля были задержаны представители профсоюзаГеннадий Федынич, Дмитрий Бородко, Василией Береснев, на момент обыска они находились в офисе и сейчас не выходят на связь. Геннадий Федынич, пишет издание, задержан на 72 часа, он сейчас в СИЗО КГБ.
"Народная Воля" поговорила с Сергеем Черечнем, экс-кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Он рассказал, что 19 апреля оказался в офисе РЭП, где у него была запланирована встреча. В 13 часов в помещении выломали двери, туда вошли люди в черном и провели обыск, который длился около пяти часов. По словам Сергея Черечня, обыск проводился в рамках уголовного дела, инициированного Следственным комитетом. "Я не записывал, но называли очень много (если не ошибаюсь, порядка десяти) статей Уголовного кодекса", - рассказал журналистам Сергей Черечень.
Это не первый обыск в офисе РЭП. В феврале 2021 года силовики провели обыск в рамках уголовного дела о финансировании массовых протестов. Тогда никто задержан не был, Геннадий Федынич проходил свидетелем по делу, возбужденному по статье 342 УК РБ.
Также правозащитники из "Весны" сообщают об обыске в офисе Свободного профсоюза металлистов на улице Аранской в Минске. Профсоюз объединяет работников крупных машиностроительных предприятий: МТЗ, МАЗа и других. По информации правозащитников, обыск проводили около 10 человек в балаклавах. Ночью после допроса отпустили заместителя председателя Игоря Комлика. Задержан как минимум один из активистов - Виталий Чичмарев.
Обыск прошел и в профсоюзе СПБ. Он был основан в 1991 году во время забастовочного движения рабочих. В 2020-м к нему активно присоединялись новые члены из разных сфер, которые вышли из официальных объединений: медики, учителя, сотрудники промышленных госпредприятий. На данный момент известно, что 19 апреля в Полоцке был задержан руководитель СПБ Николай Шарах. Где он находится сейчас, неизвестно.
Представитель Свободного профсоюза белорусского в разговоре с DW обращает внимание, что накануне РЭП признали "экстремистским формированием", "так что, видимо, процесс запущен". "Мы пока не понимаем, с чем связаны задержания. Знаем, что работает КГБ. Думаю, решили дожигать гражданское общество, уже без оглядки на Международную организацию труда", - считает собеседник.
С этим предположением согласен сооснователь фонда BySol Андрей Стрижак, который на протяжении 13 лет был членом РЭП, а также руководил региональным отделением профсоюза в Гомельской области. Он считает, что разгром независимых профсоюзов и задержания активистов - это продолжение тотальной зачистки общественного поля. "Любые аресты и задержания сегодня могут быть связаны только с одним - усилением уровня репрессий в стране. Тем более, что 19 апреля мы услышали от Лукашенко слова о том, что репрессий маловато, нужно больше. Думаю, это взаимосвязанные вещи. Независимые профсоюзы долгое время были структурами, которые трогали меньше других. Причина в том, что они тесно связаны с экономикой, а Беларусь пыталась поддерживать хотя бы видимость того, что государство соблюдает права рабочих и этих структур. Теперь в этом нет необходимости. Александр Лукашенко, видимо, недоволен, что общество все равно ему не подчиняется", - говорит Стрижак.
По словам собеседника, в 2017 году, когда в Беларуси проходили акции протеста против налога на тунеядство, РЭП активно поддерживал людей. С тех пор он "был на карандаше", поэтому его "начали бомбить первым", говорит Стрижак. "То, что мы видим сейчас, - отложенная месть и возможность разобраться с этими "неудобными" людьми. Если пришли в РЭП, а следом и в остальные структуры, наверное, будут пытаться шить очередное "дело профсоюзов" и заявлять о "спящей ячейке", которая готовила очередной переворот в стране. Так, вероятно, будет со всеми независимыми структурами, которые находятся внутри государства, пока Лукашенко у власти. Другой альтернативы, к сожалению, нет. Власть не пойдет на попятную, потому что понимает, что любое ослабление давления - это сразу же контрудар и реванш сил, которые хотят перемен", - считает Андрей Стрижак.
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