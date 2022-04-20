Отложенная месть: репрессии в Беларуси коснулись независимых профсоюзов

В Беларуси прошли обыски в офисах независимых профсоюзов, после чего были задержаны их руководители и активисты. Это произошло 19 апреля. На данный момент на связь не выходят 14 человек. Обыск в квартире заместителя председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергея Антусевича проводили сотрудники Комитета госбезопасности, сейчас он находится в СИЗО КГБ. Где остальные, пока неизвестно.

Минимум два представителя профсоюзов - в СИЗО КГБ

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) объединяет несколько независимых профессиональных союзов. В него входят Свободный профсоюз белорусский (СПБ), Свободный профсоюз металлистов (СПМ), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и Белорусский независимый профсоюз (БНП). В офисах всех объединений, кроме БНП, вчера прошли обыски.

Александр Ярощук

Изданию "Солидарность" на данный момент известно о задержании минимум 14 человек. Все они не выходят на связь с 19 апреля. Правозащитники сообщают о задержании председателя БКДП Александра Ярошука и его заместителя Сергея Антусевича. Как стало известно DW, обыск в квартире Антусевича проводили сотрудники КГБ - на основе постановления от 8 апреля. Как сообщает "Наша Нива", ночью Сергей Антусевич смог позвонить жене и рассказать, что он находится в СИЗО КГБ. В чем его подозревают, на данный момент неизвестно.

Обыск прошел в офисе профсоюза РЭП. 7 апреля КГБ Беларуси признал его "экстремистским формированием". РЭП официально зарегистрирован в Беларуси, он защищает права работников промышленности. На сайте организации указано, что у РЭП есть структуры во всех областях, Минске и 28 районных центрах. Всего в профсоюз входит порядка двух тысяч человек.

По информации "Солидарности", 19 апреля были задержаны представители профсоюзаГеннадий Федынич, Дмитрий Бородко, Василией Береснев, на момент обыска они находились в офисе и сейчас не выходят на связь. Геннадий Федынич, пишет издание, задержан на 72 часа, он сейчас в СИЗО КГБ.

В постановлении на обыск - порядка 10 статей УК

"Народная Воля" поговорила с Сергеем Черечнем, экс-кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Он рассказал, что 19 апреля оказался в офисе РЭП, где у него была запланирована встреча. В 13 часов в помещении выломали двери, туда вошли люди в черном и провели обыск, который длился около пяти часов. По словам Сергея Черечня, обыск проводился в рамках уголовного дела, инициированного Следственным комитетом. "Я не записывал, но называли очень много (если не ошибаюсь, порядка десяти) статей Уголовного кодекса", - рассказал журналистам Сергей Черечень.

Это не первый обыск в офисе РЭП. В феврале 2021 года силовики провели обыск в рамках уголовного дела о финансировании массовых протестов. Тогда никто задержан не был, Геннадий Федынич проходил свидетелем по делу, возбужденному по статье 342 УК РБ.

Геннадий Федынич (фото 2018 года)

Также правозащитники из "Весны" сообщают об обыске в офисе Свободного профсоюза металлистов на улице Аранской в Минске. Профсоюз объединяет работников крупных машиностроительных предприятий: МТЗ, МАЗа и других. По информации правозащитников, обыск проводили около 10 человек в балаклавах. Ночью после допроса отпустили заместителя председателя Игоря Комлика. Задержан как минимум один из активистов - Виталий Чичмарев.

Обыск прошел и в профсоюзе СПБ. Он был основан в 1991 году во время забастовочного движения рабочих. В 2020-м к нему активно присоединялись новые члены из разных сфер, которые вышли из официальных объединений: медики, учителя, сотрудники промышленных госпредприятий. На данный момент известно, что 19 апреля в Полоцке был задержан руководитель СПБ Николай Шарах. Где он находится сейчас, неизвестно.

"Отложенная месть и возможность разобраться с этими "неудобными" людьми"

Представитель Свободного профсоюза белорусского в разговоре с DW обращает внимание, что накануне РЭП признали "экстремистским формированием", "так что, видимо, процесс запущен". "Мы пока не понимаем, с чем связаны задержания. Знаем, что работает КГБ. Думаю, решили дожигать гражданское общество, уже без оглядки на Международную организацию труда", - считает собеседник.

Андрей Стрижак (фото 2018 года)

С этим предположением согласен сооснователь фонда BySol Андрей Стрижак, который на протяжении 13 лет был членом РЭП, а также руководил региональным отделением профсоюза в Гомельской области. Он считает, что разгром независимых профсоюзов и задержания активистов - это продолжение тотальной зачистки общественного поля. "Любые аресты и задержания сегодня могут быть связаны только с одним - усилением уровня репрессий в стране. Тем более, что 19 апреля мы услышали от Лукашенко слова о том, что репрессий маловато, нужно больше. Думаю, это взаимосвязанные вещи. Независимые профсоюзы долгое время были структурами, которые трогали меньше других. Причина в том, что они тесно связаны с экономикой, а Беларусь пыталась поддерживать хотя бы видимость того, что государство соблюдает права рабочих и этих структур. Теперь в этом нет необходимости. Александр Лукашенко, видимо, недоволен, что общество все равно ему не подчиняется", - говорит Стрижак.

По словам собеседника, в 2017 году, когда в Беларуси проходили акции протеста против налога на тунеядство, РЭП активно поддерживал людей. С тех пор он "был на карандаше", поэтому его "начали бомбить первым", говорит Стрижак. "То, что мы видим сейчас, - отложенная месть и возможность разобраться с этими "неудобными" людьми. Если пришли в РЭП, а следом и в остальные структуры, наверное, будут пытаться шить очередное "дело профсоюзов" и заявлять о "спящей ячейке", которая готовила очередной переворот в стране. Так, вероятно, будет со всеми независимыми структурами, которые находятся внутри государства, пока Лукашенко у власти. Другой альтернативы, к сожалению, нет. Власть не пойдет на попятную, потому что понимает, что любое ослабление давления - это сразу же контрудар и реванш сил, которые хотят перемен", - считает Андрей Стрижак.

Смотрите также:

Война в Украине и санкции Запада против Минска За пособничество в войне После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Древесина, цемент, табак ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Банкноты евро Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Программы финансирования Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Санкции США США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Оборонный, аэрокосмический и морской сектор 1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Предметы роскоши Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Швейцарские санкции Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Японское эмбарго Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Семья Лукашенко в черном списке Австралии МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Другие санкции Запада против Беларуси Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после выборов - 2020. О них читайте в статье "Мигранты, Ryanair, репрессии: какие санкции Запад ввел против Минска?" Автор: Анна Шторк

