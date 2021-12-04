Фонд BYSOL объявлен в Беларуси экстремистской организацией

Власти Беларуси включили в список "экстремистских" организаций оппозиционную инициативу "Фонд солидарности BYSOL /Belarus solidarity foundation", включая структурные подразделения "voices from belarus" и "Digital Solidarity". Об этом сообщило в своем телеграм-канале в пятницу, 3 декабря, министерство внутренних дел страны. Против основателя BYSOL Андрея Стрижака возбуждено уголовное дело

Фонд занимается "сбором средств для пострадавших от репрессий в Беларуси". Как утверждает Следственный комитет Беларуси, BYSOL "финансирует стачкомы предприятий, деструктивные дворовые сообщества, так называемые фонды медицинской, спортивной и культурной солидарности".

Заблокирован сайт оппозиционной организации "Наш дом"

В тот же день генпрокурор Беларуси Андрей Швед постановил заблокировать сайт организации "Международный центр гражданских инициатив "Наш дом" за "агрессивную критику" властей и закрыть доступ к нему на шесть месяцев. Как утверждает Генпрокуратура, на сайте организации "с 2020 года агрессивно и бездоказательно критиковались общественно-политическая ситуация в Беларуси и ее руководство", "публиковались материалы, направленные на разжигание вражды или розни в отношении белорусских правоохранителей, а также граждан РФ и ее руководства".

Международным центром гражданских инициатив "Наш дом" руководит представительница белорусской оппозиции Ольга Карач. В сентябре власти Беларуси включили ее в список террористов.

Число политзаключенных выросло до 888 человек

Тем временем число политзаключенных в Беларуси в ноябре выросло на 143 человека, сообщили в правозащитном центре "Весна". По его данным, по состоянию на 1 декабря общее количество политзаключенных в стране составило 888 человек. "Продолжаются задержания участников мирных акций протеста, а также произвольные задержания граждан за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных жилищах и территориях", - отмечают правозащитники. В ноябре в Беларуси были задержаны не менее 275 человек.



Всего за месяц судьями за реализацию права на мирное собрание и свободу выражения мнений, а также по обвинениям за "распространение экстремистских материалов" было наложено не менее 12 и 81 административного ареста, говорится в сообщении "Весны".

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