Семейную пару из Минска восьмой раз осудили за личную переписку

В четверг, 21 октября, в Минске прошел очередной суд над Сергеем Крупеничем и Анастасией Крупенич-Кондратьевой. Их восьмой раз судили по статье 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов) за пересылку друг другу сообщений из Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. На этот раз Сергею и Анастасии дали по 13 суток административного ареста. Супруги находятся за решеткой с середины июля. Правозащитники признали их политзаключенными. DW - о том, что известно о семейной паре.

Сергей и Анастасия в заключении с 15 июля

Сергею Крупеничу 26 лет, он программист, его жена Анастасия преподаватель русского языка и литературы в одной из гимназий Минска. Свое 27-летие она встретила в тюремной камере - во время уже четвертого административного ареста.

Анастасия Крупенич-Кондратьева и Сергей Крупенич. Фото с сайта правозащитного центра "Весна"

Известно, что супруги провели какое-то время в Польше, по возвращении в Минск ими заинтересовались правоохранительные органы. 15 июля Анастасию вызвали в РУВД, там просмотрели переписку в ее телефоне. В тот же день задержали Сергея, в их квартире прошел обыск. Супругов осудили за то, что пересылали друг другу новости из Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. Когда срок административного ареста подходил к концу, на них составляли новые протоколы. Всего Сергея и Анастасию судили за личную переписку восемь раз, 21 октября им дали по 13 суток административного ареста.

После задержания супругов силовики записали "покаянное видео" с Анастасией, а ведущий гостелеканала СВТ Григорий Азаренок утверждал, что, якобы, девушка оправила личные данные детей сотрудников милиции экстремистскому Telegram-каналу.

25 августа супруги вышли на свободу, но дома их ждала милиция, им сказали прийти на следующий день в РУВД подписать документы, в итоге Сергея и Анастасию снова задержали и осудили.

"Сутки" они, как и другие задержанные по "политическим" административным статьям, отбывают в тяжелых условиях - в переполненных камерах, без матрацев, постельного белья, средств гигиены, без передач. Сергей все время находится на Окрестина (в переулке Окрестина в Минске расположены Центр изоляции правонарушений и Изолятор временного содержания. - Ред.), Анастасия была на Окрестина и в СИЗО №6 г. Барановичи. Оба они, по словам бывших сокамерников, переболели коронавирусом.

Что говорят бывшие сокамерники?

"Я отбывала административный арест с 22 июля по 6 августа. Тогда Настя собиралась выходить первый раз. Она постирала вещи, в которых была, чтобы оставить тем, кто еще остается на "сутках", переоделась, ждала. За 2 часа до того, как ее должны были отпустить, принесли новый протокол", - рассказывает сокамерница Анастасии Марина.

Изолятор на Окрестина

По ее словам, девушка расстроилась, но смогла взять себя в руки, ведь многие задержанные сидели по 30-40 суток. Через неделю Анастасии принесли третий протокол. "Коронавирусом переболели мы все, но у Насти начались другие проблемы со здоровьем. Она просила судью, чтобы ей дали штраф или какой-то перерыв в "сутках", чтобы она могла побыть дома, как-то восстановить здоровье и потом вернуться. Но этого не случилось", - вспоминает Марина.

"Я сидела с Настей, когда она находилась там почти уже месяц. Она была очень уставшая, сильно похудела, очень переживала за мужа. Мне показалось, что Настя хорошо держится для таких условий, она не жаловалась, не плакала, - говорит еще одна сокамерница Анастасии Юлия. - Насте исполнилось 27 лет, но она выглядит как подросток".

Юлия отмечает, что Анастасия не знала, что происходит с Сергеем, каждое утро во время переклички пыталась расслышать его фамилию, чтобы понять, где он. Один раз они увиделись: Анастасия проходила мимо камеры, в которой сидел муж, и смогла рассмотреть его через открытое окошко для подачи еды.

Законодательство для борьбы с инакомыслием

Правозащитное сообщество признало Сергея Крупенича и Анастасию Крупенич-Кондратьеву политическими заключенными. В заявлении центра "Весна" отмечается, что "законодательство о противодействии экстремизму произвольно используется белорусскими властями в целях борьбы с инакомыслием и свободой выражения мнений".

Также правозащитники обратили внимание, что практика осуждения сразу на несколько административных арестов подряд и раньше применялась властями в целях политически мотивированного давления. Так, в 2020 году 90 суток административного ареста отбыл оппозиционный политик, сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Павел Северинец, после чего против него было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (25 мая 2021 года Северинца осудили на 7 лет колонии строгого режима. - Ред.).

114 суток провел в изоляторе бывший студент БГУИР и сотрудник научно-технического центра КГБ Ян Солонович, 105 суток в сумме получила Анастасия Перевозчикова, врач из Гомеля.

Смотрите также:

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Кризис с мигрантами - новые санкции? Страны Балтии обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов. О санкциях Запада, уже принятых после выборов президента Беларуси в 2020 году, - в фотогалерее DW.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Ответ ЕС на насилие Санкции против Минска стали ответом на фальсификацию итогов выборов, жесткий разгон мирных протестов и репрессии против гражданского общества. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Лукашенко в черном списке ЕС Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Третий пакет санкций Евросоюза Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Штрафные меры против белорусских предприятий В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Авиабойкот после инцидента с Ryanair В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? МАЗ и БелАЗ в штрафном списке В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Секторальные санкции Евросоюза В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Совместный ответ на перехват Ryanair Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Масштабные санкции из США Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Новые санкции Великобритании и Канады А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Белорусская оппозиция "за" санкции Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Когда снимут санкции с Беларуси Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов. Автор: Янина Мороз

