 Четыре раза закрыли ″на сутки″: белорусы - о повторных арестах | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 07.10.2021

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Беларусь

Четыре раза закрыли "на сутки": белорусы - о повторных арестах

С августа 2020 года в Беларуси за протестную деятельность были задержаны десятки тысяч человек. Некоторые, как собеседники DW, прошли через аресты не единожды.

Weißrussland Gefängnis in Mogilev

Каково это - оказаться в камере, в которой год назад провел худшие пять дней в своей жизни? Или отбыть три месяца ареста и снова попасть "на сутки" за разговор в видеочате? Белорусы, прошедшие через несколько задержаний, рассказали свои истории DW.

На Окрестина - превентивно

Первый раз минчанку Юлию Голиевскую задержали вечером 9 августа 2020 года на избирательном участке, где она была независимым наблюдателем. Пять суток девушка провела на Окрестина (в переулке Окрестина в Минске находится Центр изоляции правонарушений и Изолятор временного содержания - Ред.) - в переполненной камере со спертым воздухом, без еды, воды, лекарств и средств гигиены. После этого Юлию еще дважды задерживали на маршах, а 5 августа 2021 года, накануне годовщины выборов в Беларуси - превентивно, как и многих других, кто ранее привлекался за участие в протестах.

Юлия Голиевская

Юлия Голиевская

"За мной пришли просто так, я ничего не делала. В 7 утра позвонили в домофон, я не открыла, в 9 я вышла из квартиры, они (силовики - Ред.) все это время ждали меня. Я спросила, отправят ли меня на Окрестина, нужно ли собрать какие-то вещи, милиционер сказал, что просто отвезут в РОВД на беседу. Через пару часов он же принес мне протокол о том, что я якобы ругалась матом, пыталась покинуть помещение, вызывающе себя вела. Конечно, ничего этого не было. Меня осудили на 15 суток административного ареста, вечером я была уже на Окрестина", - вспоминает Юлия. Приговор девушке вынесла та же судья, что и в августе 2020-го, и Юлия оказалась в той же камере, что и год назад.

"Каждый раз это тяжелый опыт, но первое и последнее задержания были самыми сложными. То, что сейчас происходит на Окрестина, для меня не отличается от того, что было год назад, - те же пытки. 16 человек в двухместной камере, потом столько же в четырехместной, все болеют коронавирусом. У нас не было ни матрацев, ни постельного белья, ничего, кроме одежды, в которой нас задержали", - рассказывает девушка.

Участница акции протеста с плакатом На Окрестина пытки и смерть

СИЗО на Окрестина приобрел печальную славу с августа 2020 года

На Окрестина Юлия Голиевская провела 10 суток, потом ее перевели в СИЗО в городе Барановичи. Там, по ее словам, условия были еще хуже: "На Окрестина хотя бы пол был деревянный, на нем можно спать, в Барановичах пол бетонный, железные кровати, очень холодно. У нас устраивали проверки по четыре раза в сутки, хотя в камере не было вообще ничего". Во время "суток" Юлия повторно заболела коронавирусом. Сейчас девушка временно уехала из Беларуси.

Арест за разговор в видеочате

Бывшего политзаключенного Андрея Сысуна впервые также задержали 9 августа 2020 года. Около 6 вечера они с другом проходили недалеко от стелы "Минск - город-герой", там было уже много силовиков. После встречи с ними Андрей попал в реанимацию. У него была черепно-мозговая травма, переломы ребер, ушибы. Когда парня перевели в обычную палату, он решил уйти из больницы - опасался дальнейшего задержания.

Андрей Сысун

Андрей Сысун

"Я политикой никогда не интересовался, но когда ты просто идешь, а тебя избивают, забирают телефон, паспорт, это ненормально. Я познакомился с активистами в Вилейке (родной город Андрея - Ред.), стал делать на стенах надписи политического содержания. Кто-то увидел с балкона, что я пишу, через пару дней меня вызвали в РОВД", - рассказывает Андрей. По его словам, следователи долго не могли решить, рассматривать ли его действия по административной или уголовной статье, в итоге завели уголовное дело за порчу имущества.

29 декабря Андрея Сысуна приговорили к трем месяцам ареста. В СИЗО города Барановичи, где он отбывал наказание, молодого человека поставили на учет, как "склонного к экстремистским и деструктивным действиям". На свободу Андрей вышел в апреле 2021 года. Но в конце июля его снова задержали - во время общения в видеочате он сказал "Жыве Беларусь" и поднял руку, одному из участников беседы это не понравилось. Через несколько дней за Андреем приехал ГУБОПиК.

"Я был у соседа, с балкона видел, как во двор въезжают два внедорожника и микроавтобус, потом к балкону подбежал человек в маске и бронежилете, спросил мою фамилию, я назвал чужую, но он, наверное, узнал меня. Силовик разбил стекло, осколками порезало руку ему и соседу, - рассказывает Андрей. - Когда я вышел на площадку, они стояли там с оружием и щитами. Несколько человек сразу начали меня бить, надели наручники. Кричали: "Фашист, мы вас повырезаем!"

Избиения, по словам Андрея, продолжились и после обыска в микроавтобусе, в том числе, с использованием электрошокера. Парня приговорили к 10 суткам административного ареста за "распространение нацистской символики". В камере, вспоминает он, не было ни постельного белья, ни матраца, передачи ему не отдавали, как объяснили охранники, "политические" на особом положении. Андрей вышел на свободу 8 августа и сразу же уехал из Беларуси.

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    Автор: Райна Бройер, Янина Мороз


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