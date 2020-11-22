Власти Беларуси признали экстремистскими четыре интернет-канала

Власти Беларуси расширили список "экстремистских каналов" в интернете. Об этом сообщила пресс-служба МВД в четверг, 20 мая. "18 мая решением суда Центрального района Минска телеграм-каналы "Наш дом", "Игорь Макар / Официальный канал" и "Наш дом ТВ", а также youtube-каналы " Наш дом ТВ " и "Игорь Макар" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД", - говорится в сообщении.

По утверждению МВД, публикуемые на этих каналах материалы содержат призывы к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии. В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что авторы материалов и администраторы ресурсов призывали к участию "в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов".

За репост информации из этих каналов грозит административная ответственность и наказание вплоть до ареста. Ранее белорусскими судами были признаны экстремистскими около трех десятков телеграм-каналов, которые освещали массовые протесты в стране против фальсификации итогов президентских выборов в августе 2020 года.

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