 В Беларуси признаны экстремистскими протестные Telegram-канал и чат | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.03.2021

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Беларусь

В Беларуси признаны экстремистскими протестные Telegram-канал и чат

Суд в Бресте признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". Репост информации оттуда грозит административной ответственностью.

Логотип Telegram

В Беларуси продолжают признавать экстремистскими каналы в мессенджере Telegram

В Беларуси суд признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". Об этом в субботу, 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Как сказано в сообщении, "теперь опубликование (репост) информации из этих сообществ влечет административную ответственность по ст. 19.11 КоАП".

В канале "Брест: Слухи и факты" на момент этой публикации 7189 подписчиков. Из описания следует, что там публикуется "непроверенная информация города". Очевидцам событий в Бресте предлагается присылать информацию анонимному боту. Канал репостнул сообщение Чемодановой.

В чате "Брест 97%" - 12 768 участников, из описания следует, что он создан "для общения единомышленников: людей, неравнодушных к событиям в Республике Беларусь и согласных, что в настоящее время в стране происходят многочисленные нарушения Конституции РБ".

Протестные Telegram-каналы

Ранее, в октябре 2020 года, власти Беларуси признали экстремистскими материалами Telegram-каналы Nexta и Nexta Live с почти двумя миллионами подписчиков и их логотипы. С этого времени публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live влечет в Беларуси административную ответственность. После этого Nexta сменил название на Hexta.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.

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    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

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    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

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    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

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    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

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    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


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