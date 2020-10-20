 В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Nexta Live | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.10.2020

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Беларусь

В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Nexta Live

Суд в Минске признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live и его логотип за "призывы к организации массовых беспорядков и участию в них".

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Власти Беларуси признали экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live с почти двумя миллионами подписчиков и его логотип. Во вторник, 20 октября, суд Центрального района Минска принял решение "в связи с содержанием информационной продукции", призывающей к "организации и осуществлению массовых беспорядков", сообщает государственное агентство БелТА.

Как отмечается далее, дело было рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, решение подлежит немедленному исполнению. Министерство информации должно включить Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta в республиканский список экстремистских материалов, а также принять меры по ограничению доступа к ресурсам, содержащим аналогичные наименования.

Решение не касается Nexta и Luxta

Между тем создатели Telegram-канала отметили, что решение касается только Nexta Live. При этом "основной новостной канал Nexta и сатирическая Luxta по-прежнему в законе", указывается далее. "Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом. Все предложения по поводу нового "неэкстремисткого" логотипа и названия можно кидать в наш бот: @nextamail_bot", - говорится далее в заявлении.

В свою очередь, в МВД Беларуси пояснили, что отныне публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live влечет административную ответственность по статье за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. Ребрендинг или изменение логотипа Telegram-канала не приведет к его исключению из списка экстремистских материалов, сообщили в ГУБОПиК МВД изданию Tut.by. 

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск


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