Диалог в Беларуси для разрешения кризиса: возможен ли он в регионах?

В Бресте начался сбор подписей за проведение публичной встречи граждан с властями города. Для чего она нужна и что происходит в регионе, где протестные настроения особенно сильны - у DW.
Оптимальным выходом из политического кризиса, в котором оказалась Беларусь после президентских выборов 9 августа, многие аналитики в стране и за рубежом считают диалог властей с той значительной частью общества, что не признала переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Как власти в Минске представляют такой диалог, можно судить по посещению Лукашенко 10 октября СИЗО КГБ, где он встретился с группой оппозиционеров, находящихся за решеткой.
Между тем с идеей проведения публичной встречи общественности с местными властями выступили активисты Бреста. В заявлении, распространенном инициаторами встречи, отмечается, что в последние месяцы в городе происходит "множество событий, которые отличаются беззаконием, жестокостью и трагичностью". При этом, по мнению местных жителей, весь поток негатива исходит от силовых структур. Есть ли шанс на то, что диалог в Беларуси начнется с регионов, выясняла DW.
Брестские общественные активисты заявляют, что не могут оставаться равнодушными, когда на улицах города при участии людей в черных масках и без опознавательных знаков проводятся жесткие задержания и избиения мирных граждан. Жители Бреста в недоумении от того, что все это происходит в 2020 году в городе, расположенном в Европе, и в стране, в конституции которой закреплены демократические принципы, гарантирующие свободное выражение своего мнения.
Больше всего авторов заявления возмущает отсутствие какой-либо реакции на происходящее со стороны руководства Бреста. "Помимо насилия, происходящего в городе, власти также не отреагировали на многочисленные факты грубейшего нарушения законодательства во время избирательной кампании и выборов президента Беларуси, которые вызвали волну протеста среди жителей города", - считают инициаторы проведения публичной дискуссии.
Надо сказать, что попытки организовать такую дискуссию в Бресте предпринимались еще в середине августа - после массовых случаев применения насилия в отношении участников акций протеста, задержанных в первые дни после президентских выборов в Беларуси. Тогда было объявлено о создании в городе Общественного совета, который задумывался как временная форма посредника между гражданами и Брестским горисполкомом для преодоления политического кризиса.
Однако в итоге власти на диалог не пошли, зато силовые структуры стали преследовать тех, кто был активным сторонником переговорного процесса - некоторые активисты вынуждены были уехать за границу, другим вынесли официальные предупреждения "о недопущении противоправных действий".
Это обстоятельство повлияло на то, что нынешние инициаторы публичного обсуждения актуальных вопросов с властями города пока предпочитают сохранять анонимность. "Я думаю, это временная мера, которая не повлияет на сбор подписей, поскольку власти тоже осознают, что за последние месяцы ситуация в обществе кардинально изменилась", - рассказал один из активистов, выразив надежду, что Брест станет первым регионом в Беларуси, где такой диалог начнется.
Дополнительным катализатором для начала дискуссии жителей Бреста с местными чиновниками стала ситуация вокруг аккумуляторного завода, построенного рядом с городом. Минувшим летом во время визита в Брест Александр Лукашенко пообещал противникам появления этого предприятия, что судьба завода решится на местном референдуме. Но после президентских выборов тема референдума ушла на второй план, зато власти отменили свое прежнее распоряжение, касающееся приостановки строительства аккумуляторного завода.
Теперь, несмотря на протесты общественности, администрация ООО "Аккумуляторный альянс" проводит пусконаладочные работы и заявляет о возможном введении предприятия в эксплуатацию в январе 2021 года. Кстати, одним из новых владельцев "Аккумуляторного Альянса" является председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, также известный как тренер хоккейной команды президента.
Как считает правозащитник Роман Кисляк, власти нарушили свое же обещание не допустить выполнения пусконаладочных работ до проведения референдума. Противники аккумуляторного завода по-прежнему настаивают, что предприятие построено по подложным документам и его работа нанесет экологический ущерб городу и его окрестностям. Однако эти аргументы пока остаются без внимания местных властей.
В первые недели после президентских выборов протесты в Бресте стали одними из самых резонансных в Беларуси. Для подавления уличной активности местных жителей, возмущенных официальными результатами президентских выборов, были задействованы не только сотрудники милиции и внутренних войск, но и военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады. Этот факт также упоминается среди вопросов, которые инициаторы диалога хотят публично обсудить с властями города.
В последнее время демонстрации протеста в центре Бреста стали менее масштабными, что дало повод для разговоров о том, что протест "сдувается". Силовые структуры стараются не допустить шествий и митингов на центральных улицах, теперь новыми местами сбора протестующих стали микрорайоны города.
Однако местные сторонники активных действий заявляют о намерениях вернуться к прежнему формату выражения протеста. "Мы не можем мириться с тем, что уровень насилия по отношению к демонстрантам вновь становится непропорционально высоким", - поясняет общественный активист Виктор Климус. И напоминает, что после попыток силового разгона протестующих в августе люди массово выходили на улицы Бреста, в шествиях участвовали десятки тысяч человек.
По мнению Климуса, для озвучивания требований прекращения насилия и милицейского беспредела есть смысл снова вернуться на главную площадь города, чтобы объединить силы в борьбе за свои права и стремлении жить в свободной Беларуси.
Смотрите также: