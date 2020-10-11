 Берлин критикует встречу Лукашенко с оппозиционерами в тюрьме | Новости из Германии о Германии | DW | 12.10.2020

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Германия

Берлин критикует встречу Лукашенко с оппозиционерами в тюрьме

Официальный представитель правительства ФРГ заявил DW, что Лукашенко должен наконец "распознать знаки времени и вступить в давно назревший диалог на равных с народом Беларуси".

Протесты в Минске (Фото из архива)

Протесты в Минске (Фото из архива)

Правительство Германии критично оценило встречу правителя Беларуси Александра Лукашенко с группой арестованных оппозиционеров в СИЗО КГБ Беларуси, состоявшуюся 10 октября.

Отвечая на вопрос корреспондента DW в понедельник, 12 октября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что позиция Берлина остается неизменной: режим Лукашенко должен отказаться от насилия против протестующих, освободить политических заключенных и начать реальный диалог с белорусским обществом. "Одно только то обстоятельство, что встреча Лукашенко с некоторыми арестованными оппозиционерами состоялась в тюрьме, показывает, что мы не можем говорить об открытом, равноправном диалоге", - отметил Зайберт. Он вновь подчеркнул, что белорусский правитель должен "наконец распознать знаки времени и вступить в давно назревший диалог на равных с народом Беларуси".

После встречи Лукашенко с 12 представителями оппозиции в СИЗО КГБ в Минске, длившейся несколько часов, двум ее участникам - члену инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу - была изменена мера пресечения.  В интервью, показанном государственным телеканалом "Беларусь 1", Воскресенский заявил, что разговор был конструктивным и власть готова к диалогу не только "на словах, но и на деле".  Он также сообщил, что ему поручили подготовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые оказались "не так общественно опасны" для Беларуси, "как казались на первом этапе".

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    Автор: Марина Барановская


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