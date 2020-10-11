Берлин критикует встречу Лукашенко с оппозиционерами в тюрьме

Правительство Германии критично оценило встречу правителя Беларуси Александра Лукашенко с группой арестованных оппозиционеров в СИЗО КГБ Беларуси, состоявшуюся 10 октября.

Отвечая на вопрос корреспондента DW в понедельник, 12 октября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что позиция Берлина остается неизменной: режим Лукашенко должен отказаться от насилия против протестующих, освободить политических заключенных и начать реальный диалог с белорусским обществом. "Одно только то обстоятельство, что встреча Лукашенко с некоторыми арестованными оппозиционерами состоялась в тюрьме, показывает, что мы не можем говорить об открытом, равноправном диалоге", - отметил Зайберт. Он вновь подчеркнул, что белорусский правитель должен "наконец распознать знаки времени и вступить в давно назревший диалог на равных с народом Беларуси".

После встречи Лукашенко с 12 представителями оппозиции в СИЗО КГБ в Минске, длившейся несколько часов, двум ее участникам - члену инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу - была изменена мера пресечения. В интервью, показанном государственным телеканалом "Беларусь 1", Воскресенский заявил, что разговор был конструктивным и власть готова к диалогу не только "на словах, но и на деле". Он также сообщил, что ему поручили подготовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые оказались "не так общественно опасны" для Беларуси, "как казались на первом этапе".

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

