Как католики и протестанты живут в воюющей Росcии

В России проживает около 3 млн протестантов и примерно 600 тысяч католиков (данные за 2014 год). Собеседники DW констатируют, что в 2022 году лидерам наиболее крупных религиозных конфессий в России предложили поддержать вторжение РФ в Украину и многие из них пошли на сделку с властями, запретив своим приходам обсуждать политику.

Некоторые священники, имевшие такую возможность, эмигрировали, другие начали поддерживать вторжение, но большинство согласилось на самоцензуру, предпочитая молиться "за благоразумность" президента и оставляя политику за скобками. В каких условиях верующие западных ветвей христианства живут сейчас в России и как к ним относятся российские власти - у DW.

Война в Украине расколола протестантов и католиков в России

"Спасибо за славные подарки, по размеру", - радуется лютеранский пастор и руководитель прихода "Святая Троица" в Лефортове Игорь Алисов, надевая на голову камуфляжный шлем с российским триколором и иконой. Военный атрибут оказывается священнику впору. Вдалеке раздаются взрывы, а из разговора Алисова с собеседником становится ясно, что он находится в Донецке, куда приехал с гуманитарной помощью. "Они практически святые люди", - говорит о российских военных пастор.

Евангелическая церковь в Москве (фото из архива) Фото: DW/K. Gabow

Видео с Алисовым, опубликованное 19 декабря 2023 года на странице его прихода в "ВКонтакте", сильно удивило коллег пастора. В самом начале полномасштабного вторжения России в Украину в соцсетях Алисов призывал молиться за мир и прекращение войны. Часть постов с пацифистскими призывами до сих пор сохранились на страничке прихода в Facebook, в остальных соцсетях, судя по всему, их удалили.

В отличие от публичных заявлений Игоря Алисова в целом в протестантской и католической среде в РФ предпочитают вовсе не говорить о войне в Украине. Например, в Сибирской евангелическо-лютеранской церкви тема табуирована по настоятельному совету епископа Всеволода Лыткина, рассказал DW бывший священник Сибирской евангелическо-лютеранской церкви Павел Заякин.

С 24 февраля 2022 года Заякин сам ежедневно призывал к миру и осуждал войну как в своих проповедях, так и в соцсетях. Почти сразу, вспоминает он, ему и остальным священникам запретили высказываться на тему войны: "Я сказал, что для меня это неприемлемо, и написал заявление о "выходе за штат", отставке, другими словами. Через несколько дней пришли представители то ли ФСБ, то ли "Центра Э", пообещали мне срок от 3 до 7 лет, если я не замолчу". Заякин полагает, что донос на него написал кто-то из прихожан. Не дожидаясь ареста, он уехал в Эстонию, где продолжил служить как священник в приходе Святого Марка в Ласнамяэ.

"Позиция лютеранской церкви в Сибири (состоит в том. - Ред.), что это - тихая гавань, в которой всем людям с разной системой взглядов должно быть комфортно. С моей точки зрения, это неправильно, потому что многие люди в церкви поддерживают грех и участвуют в нем", - полагает Заякин.

"Мы рассматриваем всех верующих как братьев и сестер"

Открыто антивоенную позицию занял и бывший архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Дитрих Брауэр. В марте 2022 года он покинул страну, не согласившись идти на уступки российским властям. После того как стало известно об отъезде архиепископа, Генеральная консистория ЕЛЦР выпустила специальное обращение, в котором сказано, что лютеране России "в трудное для страны и для всего мира время" чувствуют себя "едиными с нашей страной".

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла в Москве Фото: Imago

"Мы исходим из того, что наши прихожане являются верными сынами и дочерями нашего Отечества, но могут иметь разные убеждения и взгляды. Двери наших церквей остаются открытыми для всех. Мы рассматриваем всех верующих как братьев и сестер. При этом в общинах мы избегаем политических дискуссий и расколов", - подчеркивалось в заявлении.

В нем также было было сказано, что "как христиане мы с тревогой воспринимаем любое проявление насилия, мы призваны молиться о мире и прекращении кровопролития. Мы следуем этому призванию на наших богослужениях, глубоко сожалеем, что сейчас в Украине страдают и гибнут люди, и призываем политиков как можно скорее достичь мирного разрешения конфликта".

У властей РФ есть разные рычаги влияния на религиозные организации

Между тем в интервью немецкому изданию Elk-wue.de еще в марте 2023 года Дитрих Брауэр сообщил, что в администрации президента России от всех религиозных лидеров потребовали высказаться и поддержать войну, и что в отличие от самого Брауэра многие согласились с новыми правилами. По словам бывшего архиепископа, он многие годы старался молчать по поводу аннексии Крыма (в том интервью им был использован термин "присоединение". - Ред.).

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями различных религиозных конфессий (фото из архива) Фото: Sergei Guneyev/Sputnik Kremlin Pool/AP/dpa/picture alliance

В тот период, пояснил Брауэр, лютеранскому приходу передавали в собственность собор Петра и Павла в центре Москвы, и "существовала угроза расторжения контракта". Но в феврале 2022 года он, по собственному выражению, ощутил, что больше молчать не может, так как ему фактически запретили молиться за мир. Из интервью Elk-wue.de следует, что Брауэр планировал вернуться в Россию, но в июне того же года подал в отставку с должности архиепископа, которая была утверждена на внеочередном Генеральном Синоде ЕЛЦР. Архиепископом был назначен Владимир Проворов, который пока не делал публичных заявлений о войне в Украине.

В отличие от православных священнослужителей, уголовных дел по статьям о "фейках" или "дискредитации армии РФ" в отношении протестантских и католических священников в России пока не было заведено. Павел Заякин связывает это с небольшой численностью приходов. При этом многие религиозные организации, по его оценке, вынуждены жить в режиме самоцензуры: "Иначе приедут какие-нибудь службы и потребуют закрыть здание из-за нарушения правил техники безопасности. Причина, как понимаете, найдется, если потребуется".

Лютеранскую церковь в Петербурге обвинили в "антироссийских и сепаратистских настроениях"

В феврале следующего года в Петербурге начнется необычный судебный процесс с участием представителей лютеранского прихода. На процессе священнослужители будут не защищаться, а выступать в роли истца. А ответчиком по иску о защите чести и достоинства выступит блогер Вадим Егоров. Он на своем Youtube-канале, где обсуждает религиозные темы и "русский мир", назвал лютеранский приход Анненкирхе в Петербурге "сепаратистским клубком", который финансируется ингерманландским сообществом и является "антироссийским проектом".

Несмотря на небольшую аудиторию канала Егорова - на него подписаны всего 2 тысячи человек, - церковь посчитала его слова клеветой и призывами, разжигающими вражду на религиозной почве. "Но мы пока решили остановиться на иске о защите чести и достоинства, не включая все механизмы государственных репрессий", - объясняет лютеранский пастор прихода Анненкирхе Евгений Раскатов.

Анненкирхе - одно из самых популярных арт-пространств в России, которое ежедневно посещают около тысячи человек. Кроме того, у общины есть собственные ресторан лютеранской кухни и магазины. По словам Раскатова, вместе с доходом от проведения выставок это обеспечивает финансовую независимость. Официально Анненкирхе входит в церковь Ингрии - по историческому названию территорий - и к "сепаратистским движениям не имеет отношения", уточняет пастор.

Он посетовал, что блогер Егоров так и не принес извинения за свои слова, а ведь подобные высказывания, уверен Раскатов, способны привести к массовым волнениям, как в Первую мировую войну, когда в Петербурге "били окна в немецких аптеках и булочных". "Я не хочу дожидаться момента, когда к нам придут бить окна, и это не будет осуждаемо", - делится Раскатов.

По его словам, исторически к протестантам в России относились с подозрением, но в последние годы, убежден Раскатов, "отношение стало позитивнее" из-за медийной активности пасторов. Кроме того, продолжает Раскатов, российские власти очень внимательно следят за деятельностью церкви, например, представители администрации президента РФ входят в консультативный совет глав протестантских церквей. Это помогает, считает Раскатов, коммуницировать с властями, в том числе добиваться возвращения церквей, национализированных после революции 1917 года.

Цензура, по мнению Евгения Раскатова, не сильно влияет на богослужения в Анненкирхе, где собираются ради вероисповедания, а не выражения политических взглядов: "Это не дело церкви". Но пастор признает, что оставаться в стороне от военных действий довольно сложно - часть прихода Анненкирхе потеряла из-за мобилизации, эти люди уехали из России.

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